Ο ΔΑΙΔΑΛΟΣ δίνει φτερά, η AI κερδίζει έδαφος στις ΜμΕ, η Nova δίνει αποτέλεσμα! [Weekly Telecom]

Η Nova έκλεισε το 2025 με 247.200 συνδρομητές οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι, αυξημένους κατά 104,8%, και 66.100 συνδέσεις σταθερής ασύρματης πρόσβασης μέσω 5G. Η ανάπτυξη στην κινητή, στις νέες υπηρεσίες και στα έργα τεχνολογίας στήριξε κύκλο εργασιών 886,6 εκατ. ευρώ, αυξημένο κατά 3%. Η σταθερή και η τηλεόραση έχασαν έσοδα κατά 1,6% και 3,4%, ενώ οι καθαρές ζημιές περιορίστηκαν στα 31,2 εκατ. ευρώ από 47 εκατ. Καθόλου άσχημα αν σκεφτεί κανείς ότι όλα αυτά συνδυάζονται και με την ανάπτυξη, όπου οι επενδύσεις έφτασαν τα 249,2 εκατ. ευρώ, με στόχο να διασφαλίσουν καλύτερες υπηρεσίες και ουσιαστική εμπειρία σύνδεσης. Για τον συνδρομητή, άλλωστε, αυτές οι δαπάνες μετριούνται στην απόδοση της γραμμής, όπου η nPerf κατέγραψε μέση ταχύτητα λήψης 115,89 Mbps στις σταθερές συνδέσεις στην Ελλάδα το τρίτο τρίμηνο του 2026.

Στην πλευρά των συσκευών κινητής και όχι μόνο, ο Hansoo Kim, πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, σε μία αποκλειστική συνέντευξη στο περιοδικό InfoCom, βάζει στο επίκεντρο χρησιμότητα, ασφάλεια και διάρκεια ζωής. Συνδέει την εμπειρία του χρήστη με τη συνεργασία συσκευών, τον έλεγχο των δεδομένων και την εταιρική προστασία μέσω Knox. Στη συζήτηση βάζει επίσης την επισκευή, την αξιοπιστία και την πολυετή υποστήριξη, τονίζοντας ότι το οικοσύστημα είναι αυτό που θα πρέπει να υπηρετεί τον χρήστη. Δεν είναι άλλωστε λίγες οι φορές που έχουμε δει να συμβαίνει το αντίθετο ιδιαίτερα από τις μη επώνυμες εταιρείες… Το πραγματικό κόστος μίας συσκευής δεν είναι αυτό που πληρώνεις στο ταμείο, αλλά και ότι θα χρειαστεί να πληρώσεις για επισκευή, ανταλλακτικά και υποστήριξη!

Συγχωνεύσεις υπό συζήτηση, συνεργασίες στο διάστημα!

Στην πληθώρα των διλημμάτων που αντιμετωπίζει η Ευρώπη για το τεχνολογικό της μέλλον, κυριαρχεί αυτές τις μέρες ένα: τρεις ή τέσσερεις πάροχοι; Η χρηματοδότηση των επόμενων δικτύων τροφοδοτεί την ευρωπαϊκή διαφωνία για τις αγορές με τρεις ή τέσσερις παρόχους. Connect Europe και GSMA ζητούν μεγαλύτερη κλίμακα, ενώ ο BEREC προειδοποιεί για αυξήσεις τιμών χωρίς εγγυημένο αντίκρισμα σε νέες υποδομές. Η GSMA Intelligence καταγράφει 48% υψηλότερες επενδύσεις ανά σύνδεση στις αγορές τριών παρόχων έναντι εκείνων με τέσσερις, γεγονός εν μέρει αναμενόμενο. Η αναθεώρηση των ευρωπαϊκών κανόνων συγχωνεύσεων κρατά τη συζήτηση ανοιχτή και τον καταναλωτή στο επίκεντρο, ο οποίος δεν ενδιαφέρεται για το πόσοι πάροχοι θα μείνουν, αρκεί να μην πληρώνει περισσότερα για λιγότερα…

Στην Ελλάδα πάντως δεν μένουμε στη θεωρία, αλλά έχουμε περάσει στις πράξεις. Η ΔΕΗ ενισχύει τον ανταγωνισμό στις οπτικές ίνες και έχει δηλώσει πρόθεση διεκδίκησης φάσματος για 5G, ενώ η Nova έχει ανακοινώσει συμφωνία πώλησης της συμμετοχής της 50% στη Nova ICT προς την Ireon Technologies του Ομίλου Motor Oil. Παράλληλα, η μετονομασία της EON σε Nova TV συνοδεύεται από «σενάρια» και «πληροφορίες της αγοράς» για διερευνητικές επαφές πώλησης της τηλεοπτικής δραστηριότητας. Βεβαίως στη σκακιέρα της αγοράς οι κινήσεις δεν ανακοινώνονται όταν σχεδιάζονται, αλλά όταν έρθει η ώρα των αποτελεσμάτων. Μέχρι τότε θα ακούσουμε πολλά για «λαγούς» και πετραχήλια…

Ο ευρωπαϊκός… καβγάς έχει πάντως φτάσει και στους υπολογισμούς, γιατί όταν μιλάμε για συγχωνεύσεις τα νούμερα είναι πρωταγωνιστές. Η Strand Consult εντοπίζει 13 προβλήματα στοιχείων και μεθοδολογίας στην έκθεση του BEREC, αμφισβητώντας τη χρήση του μέσου εσόδου ανά χρήστη ως ένδειξης τιμών και τις διεθνείς συγκρίσεις επενδύσεων. Ζητά διορθώσεις και δημοσιοποίηση των υπολογισμών. Με τόσες διαφορετικές αναγνώσεις θα χρειαστούμε μάλλον διαιτητή -μη σας πω και VAR- για να πάρουμε τη σωστή απόφαση. Κάποιοι άλλοι την πήραν γιατί έχουν καταλάβει εδώ και καιρό ότι η μεγαλύτερη δικτυακή εμβέλεια έρχεται και μέσω συνεργασιών. Η πρωτοπόρα Lancom δίνει πρόσβαση στο GNM-IX μέσω του δικτύου της, με σύνδεση 100G στη Σόφια, διευρύνοντας το διεθνές της δίκτυο. Ελληνικοί πάροχοι και επιχειρήσεις αποκτούν έτσι διεθνή διασύνδεση με δίκτυα περιεχομένου χωρίς δικό τους σημείο παρουσίας στο εξωτερικό!

Κάποιοι βαρέθηκαν να περιμένουν το μάννα εξ ουρανού του E. Musk που δείχνει να τα θέλει όλα δικά του και αποφάσισαν να κάνουν τη σωστή κίνηση. Έτσι, για κάλυψη πέρα από τα επίγεια δίκτυα, Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone εξετάζουν κοινή διεκδίκηση ευρωπαϊκού δορυφορικού φάσματος. Η επιστολή προθέσεων αφορά απευθείας σύνδεση κινητών με δορυφόρους, με ανοικτή πρόσβαση για άλλους παρόχους. Το σχέδιο προβλέπει δικές τους επίγειες εγκαταστάσεις και επιλογή δορυφορικού συνεργάτη γεγονός που «ανοίγει» την αγορά. Στη γη συζητούν πόσοι πάροχοι χωράνε σε κάθε χώρα και στο διάστημα πόσοι χωράνε σε κάθε συμμαχία… Πολλές φορές, ο ανταγωνισμός ενισχύεται και μέσω της δημιουργίας ισχυρών συνεργασιών! Από την άλλη, τις ασφαλείς επικοινωνίες «υπό ουκρανικό έλεγχο» διερευνούν Iceye και Nokia, που υπέγραψαν επιστολή προθέσεων με το ουκρανικό υπουργείο Άμυνας. Οι δορυφορικές υποδομές συνδέονται όλο και περισσότερο με την άμυνα και την εθνική κυριαρχία. Εν κατακλείδι; Οι τηλεπικοινωνίες δεν έχουν πια σύνορα. Έχουν μόνο διαφορετικές τροχιές ανάπτυξης και βέβαια δεν είναι για όλους. Πώς έλεγαν οι αρχαίοι «ου παντός πλειν ες Κόρινθον;»!

Ο υπερυπολογιστές και ο λογαριασμός των υποδομών!

Η ψηφιακή κυριαρχία δεν χτίζεται μόνο με δίκτυα και data centers. Χρειάζεται και υπολογιστική ισχύ, πολλή υπολογιστική ισχύ!

Στο Λαύριο εγκαινιάστηκε ο «ΔΑΙΔΑΛΟΣ», με επίδοση 85,69 petaflops και προϋπολογισμό 58,9 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, ενώ η σταδιακή πρόσβαση ερευνητών και επιχειρήσεων προγραμματίζεται για τον Δεκέμβριο. Το PHAROS AI Factory θα συνδυάζει την ισχύ με δεδομένα, εργαλεία και υποστήριξη. Φυσικά, όλα αυτά ακούγονται ωραία, αλλά θα κριθούν στην πράξη. Γιατί ένας υπερυπολογιστής δεν αρκεί να εντυπωσιάζει στα τεχνικά του χαρακτηριστικά. Πρέπει να παράγει και αποτελέσματα! Αλλιώς, θα έχουμε αγοράσει Ferrari για να πηγαίνουμε για τσιγάρα μέχρι το περίπτερο…

Συμπληρωματικό ρόλο, κυρίως στην εκτέλεση μοντέλων AI, σχεδιάζεται να έχει ο δεύτερος υπερυπολογιστής στην Κοζάνη. Η ΕΔΥΤΕ προετοιμάζει τη διαβούλευση για την προμήθεια, στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας, με προτεινόμενο προϋπολογισμό εξοπλισμού και λογισμικού 21,57 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Και εδώ βέβαια το ζητούμενο είναι η αξιοποίηση. Tα petaflops είναι εντυπωσιακά, αλλά το πραγματικό KPI είναι πόση καινοτομία παράγουν!

Η ΦΑΡΟΣ Α.Ε. στεγάζεται στον «Δημόκριτο», όπου εγκαινιάστηκε το νέο έξυπνο κτίριο του Ινστιτούτου Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, επένδυση 8,5 εκατ. ευρώ με ερευνητικούς χώρους, data center και ευφυή ενεργειακή διαχείριση. Αναμένεται σύνδεση οπτικής ίνας με το Λαύριο, ενώ ανακοινώθηκε και η ίδρυση του IRISE για ακεραιότητα, ασφάλεια και ηθική της έρευνας. Ο Όμιλος Κοπελούζου υπέγραψε μνημόνια με τις Khazna Data Centers και Core42 της G42 για τη διερεύνηση ανάπτυξης εργοστασίου ΤΝ στην Ελλάδα. Εφόσον προχωρήσει, η Khazna προβλέπεται να δημιουργήσει τις εγκαταστάσεις και η Core42 να παρέχει υπηρεσίες cloud και ισχύ για AI. Εν έτει 2026, χρειαζόμαστε και αυτά τα εργοστάσια και αυτό είναι κάτι που πρέπει να το καταλάβουμε. Όλοι μας…

Σε κάθε περίπτωση πάντως, η ενέργεια φέρνει τις υποδομές και στον λογαριασμό των τοπικών κοινωνιών. Στην Ελλάδα, σχεδόν 39 εκατ. ευρώ από το ειδικό τέλος ΑΠΕ, για την παραγωγή του 2025, προορίζονται για Δήμους και νοικοκυριά, με τα 15,6 εκατ. να αφορούν μειώσεις λογαριασμών. Στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, στις ΗΠΑ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, αν και απέτυχε να αλλάξει την ονομασία του ίδιου του ωκεανού (!), πρότεινε «ποσοστό» από τα κέρδη των data centers προς τις κοινότητες και δική τους παραγωγή ρεύματος. Στην Πενσιλβάνια, πάντως, οι κάτοικοι απέρριψαν προτεινόμενη επένδυση παρά την προσφορά μερίσματος στον καθένα. Η κοινή γνώμη έχει μεγάλη βαρύτητα σε αυτά τα θέματα και η αλήθεια βρίσκεται κάπου στη μέση. Χρειάζεται υπεύθυνη προσέγγιση από την πλευρά των επενδυτών, γιατί εκτός από ηλεκτρικό ρεύμα απαιτείται και «κοινωνικό ρεύμα», αλλά και ρεαλισμός και ψυχραιμία από την πλευρά των κατοίκων. Θέλετε δείγμα των υπερβολών; Θυμηθείτε τι έγινε στην Κρήτη το 2009. Οι νεολουδίτες κάτοικοι ζήτησαν να κατέβουν οι κεραίες κινητής και αφού κατέβηκαν παρακαλούσαν να τεθούν πάλι σε λειτουργία…

Περισσότερη AI, στοίχημα η παραγωγική εφαρμογή!

Οι νέες υποδομές προϋποθέτουν και επιχειρήσεις έτοιμες να τις αξιοποιήσουν. Το AI Readiness Index 2026 του ELTRUN για την ENTERSOFTONE ανέβηκε από 15 σε 20/100. Στις επιχειρήσεις 10–50 εργαζομένων του δείγματος, χρήση AI δηλώνει το 47%, αλλά μετρήσιμο αντίκτυπο αναφέρει μόλις το 3%. Εκπαίδευση έχει πραγματοποιήσει το 10%. Ποσοστά που θα πρέπει σίγουρα να λάβουμε υπόψιν μας, για να μη θεωρήσουμε πως έχουμε ήδη περάσει στην εποχή κάποιας φανταχτερής τεχνολογικής επανάστασης για όλους. Το χάσμα χρήσης και αλλαγής του τρόπου λειτουργίας εμφανίζεται και στις μεγάλες επιχειρήσεις. Στην έρευνα της KPMG στις ΗΠΑ, μόλις το 9% των CEOs βλέπει μετασχηματιστικό ρόλο για τους AI agents, παρότι το 39% αναφέρει σημαντικές βελτιώσεις. Η αυτοματοποίηση μιας παλιάς διαδικασίας αφήνει συχνά άθικτη την παλιά της λογική.

Πάντως, οι προσδοκίες οφέλους τροφοδοτούν και τα επενδυτικά σχέδια. Η Gartner προβλέπει παγκόσμιες δαπάνες πληροφορικής 7,35 τρισ. δολαρίων το 2027, αυξημένες κατά 15%, με άνοδο 55,5% στα συστήματα data centers. Οι ακριβότερες μνήμες φουσκώνουν παράλληλα τον λογαριασμό του εξοπλισμού. Η ίδια εταιρεία βλέπει κίνδυνο απομείωσης άνω των 3,5 τρισ. δολαρίων σε υποδομές AI έως το 2030, αν συνεχιστεί ο σημερινός επενδυτικός ρυθμός. Προβλέπει επίσης ότι πάνω από το 80% των εξειδικευμένων παρόχων cloud για AI θα πάψει να λειτουργεί ανεξάρτητα έως τότε.

Μαζί με τα κεφάλαια μεγαλώνει και η ανάγκη ελέγχου. Στις δέκα στρατηγικές τάσεις της για το 2027, αναφέρεται σε εξειδικευμένα μοντέλα, εποπτεία του παραγόμενου κώδικα και διαχείριση των δικαιωμάτων των agents. Προβλέπει ότι έως το 2028 το 25% των παραβιάσεων ασφάλειας στις επιχειρήσεις θα ανάγεται σε κατάχρηση agents. Οι αυτόνομες αρμοδιότητες φέρνουν και πολύ συγκεκριμένη ευθύνη πρόσβασης. Αν τα αφήσεις όλα στον αυτοματισμό, τότε αυτός που ελέγχει δεν είσαι εσύ, ο άνθρωπος, αλλά η μηχανή. Γιατί η αυτοματοποίηση μιας παλιάς διαδικασίας δεν σημαίνει απαραίτητα ότι αλλάζει και η παλιά της λογική. Μπορεί απλώς να κάνουμε τα ίδια λάθη γρηγορότερα!

Ο έλεγχος επεκτείνεται στις δεσμεύσεις των προμηθευτών. Η Omdia βρίσκει κενά τεκμηρίωσης στις υποσχέσεις «κυρίαρχης AI», με το 28% των παρόχων του δείγματος να αφήνει τους ισχυρισμούς του χωρίς δημόσια τεκμηρίωση. Σε οκτώ στις δέκα συμβάσεις, η ανθεκτικότητα του δικτύου μένει εκτός ελέγχου ή ευθύνης του παρόχου. Για τα μοντέλα με δυνατότητες κυβερνοεπίθεσης, επιστολή με 499 υπογραφές ζητά αρχική αποσύνδεση από το Internet. Αφορμή αποτελούν παραβιάσεις πραγματικών συστημάτων κατά τη διάρκεια δοκιμών. Οι υπογράφοντες ζητούν διεθνή πρότυπα περιορισμού, καταγραφή και δημοσιοποίηση των αστοχιών. Αν και θα πρέπει να κρατάμε μικρό καλάθι για όλες αυτές τις υπερβολές που ακούγονται, καθώς κάποιες από αυτές ενδέχεται να αποτελούν και διαφημιστικά τρικ… Στο τέλος της ημέρας η ΑΙ θα κριθεί από το αν θα παράγει μετρήσιμο αποτέλεσμα, με ασφάλεια και λογοδοσία…

Ψηφιακό κράτος με έργα και νέες υποχρεώσεις!

Η μέτρηση του αποτελέσματος απασχολεί και τη δημόσια διοίκηση. Το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο αναγνωρίζει σημαντικά αποτελέσματα στην ψηφιοποίηση αρχείων και στις επιστροφές ΦΠΑ, αλλά περιορισμένα στις μεταρρυθμίσεις κρατικών ενισχύσεων και συντονισμού πολιτικής, όπου έλειπαν δείκτες αποτελέσματος. Το Δημόσιο ψηφιοποιείται. Το ζητούμενο είναι να μην ψηφιοποιηθεί και η γραφειοκρατία του, διότι δεν αρκεί να περάσουμε από το χαρτί στην οθόνη. Προέχει να περάσουμε από τη διαδικασία στο αποτέλεσμα! Στην καθημερινότητα των οδηγών θα δοκιμαστεί η νέα προγραμματική σύμβαση 2,1 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ στις Μεταφορές. Το έργο προβλέπεται να ολοκληρωθεί σε 24 μήνες και καλύπτει ψηφιακές υπηρεσίες, εκπαίδευση και εξετάσεις οδηγών, καθώς και πινακίδες. Περιλαμβάνει κλήρωση εξεταστών και ψηφιακή καταγραφή εξετάσεων. Nova ICT και Omikron Electronics – Μοπτίλ διεκδικούν το Μουσείο Ανθρωπίνου Σώματος στα Τρίκαλα, προϋπολογισμού 6,2 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ, μετά τον αποκλεισμό της Cloudprint, ένα έργο που ακούγεται εξαιρετικά ενδιαφέρον και μοναδικό!

Να σας αναφέρουμε, επίσης, πως, η Βουλή υπερψήφισε το ηλικιακό όριο των 15 ετών για τα κοινωνικά δίκτυα, με εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2027. Η επαλήθευση ηλικίας βαρύνει τις πλατφόρμες, που καλούνται να συνδυάσουν εφαρμογή του κανόνα και προστασία της ιδιωτικότητας. Τα αποτελέσματα και αυτού του μέτρου θα τα δούμε στην πράξη, όπως και το εάν τελικά μπορεί να εφαρμοστεί εύκολα, πρακτικά και χωρίς εμπόδια. Η στήλη πάντως έχει τις επιφυλάξεις της… Στο ψηφιακό περιβάλλον, κάθε απαγόρευση γεννά και μία εφαρμογή για την παράκαμψή της!

Εμπόριο και υπηρεσίες με επίκεντρο τον πελάτη!

Στην υποστήριξη όσων υλοποιούν τεχνολογικά έργα επενδύει η PartnerNET, που εγκαταστάθηκε στη νέα έδρα των 3.000 τ.μ. στα Γλυκά Νερά. Επισκεφτήκαμε τα νέα γραφεία της εταιρείας και μπορούμε να πούμε πως δηλώνουμε εντυπωσιασμένοι! Ο χώρος προσφέρει showroom, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση μέσω του Academy. Η επένδυση αυξάνει την εξωστρέφεια και προετοιμάζει την εταιρεία και για την αγορά ICT μετά τα έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Μια μεγάλη και πολύ σημαντική εταιρική εξέλιξη, από μία επιχείρηση που καταφέρνει να ξεχωρίζει. Μπράβο Angelo! Όχι μόνο για τα 3000 τ.μ., αλλά για το γεγονός ότι είναι γεμάτα με τεχνογνωσία και προστιθέμενη αξία!

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο, το δύσκολο δεν είναι να κερδίσεις τον πελάτη αλλά να τον κάνεις να επιστρέψει. Ιδιαίτερα αν είσαι ένα marketplace που έχει λίγο – πολύ «τα πάντα όλα»! Και αυτό εκτός από την εμπειρία περνά συχνά και από την επιβράβευση. Το δωρεάν SHOPFLIX Club προσφέρει πέντε πόντους ανά 1€ αγορών, ενώ το χωριστό SHOPFLIX MAX κοστίζει 20€ τον χρόνο και δίνει απεριόριστα δωρεάν μεταφορικά.

Μιλώντας για e-commerce δείτε το πρόγραμμα του e-commerce world με 80+ ομιλητές. Όλος ο αφρός της αγοράς, πολύ δυνατά round tables και μία εξαιρετική πρόταση. Μία έρευνα από τον Φώτη Αντωνόπουλο βασισμένη σε data από τα 9000 μεγαλύτερα e-shops της αγοράς. Αν θέλετε να ζήσετε από πρώτο χέρι το μέλλον του e-commerce δηλώστε δωρεάν συμμετοχή με ένα click!

Τη μακροχρόνια σχέση με τον πελάτη συνδέει με τη διαφημιστική απόδοση ο Ιωάννης Οφάκογλου, Managing Director της RISTART, προτείνοντας στα SmartTalks κοινή κατεύθυνση για branding και performance. Παράλληλα, στη Wealthyhood, η ανταπόκριση στις νέες επιλογές αποτυπώθηκε γρήγορα. Πάνω από ένας στους πέντε επενδυτές της στην Ελλάδα αγόρασε ελληνικές μετοχές ή ETF μέσα σε τρεις μήνες από τη διάθεσή τους. Σε ελληνικούς τίτλους κατευθύνθηκε το 21% των χρημάτων που επενδύθηκαν από τον Ιούλιο. Ο τυπικός νέος επενδυτής της πλατφόρμας ξεκινά με 100 ευρώ.

Διοίκηση, φόροι και οι επόμενες επενδύσεις!

Η ανάπτυξη φέρνει αλλαγές και μέσα στις επιχειρήσεις. Σε διεθνή έρευνα της KPMG, οι επικεφαλής οικογενειακών εταιρειών προβλέπουν μεγαλύτερο ρόλο για την επαγγελματική διοίκηση. Εκτιμούν ότι το ποσοστό των επιχειρήσεων που αυτοπροσδιορίζονται ως οικογενειακά διοικούμενες θα υποχωρήσει από 49% σε 12% έως το 2035. Οι οικογένειες αναμένεται να διατηρούν ιδιοκτησία και συμμετοχή στη διακυβέρνηση, αναθέτοντας συχνότερα τη διοίκηση σε επαγγελματίες. Δεν είναι απαραίτητο πως το μήλο θα πέσει κάτω από τη μηλιά… Ειδικά όταν «η μηλιά» χρειάζεται πλέον στρατηγικό σχεδιασμό, εταιρική διακυβέρνηση και κάποιον που να ξέρει να διαβάζει τον ισολογισμό!

Η Ελλάδα παραμένει 23η μεταξύ 38 χωρών του ΟΟΣΑ στον δείκτη ανταγωνιστικότητας 2026 του Tax Foundation, που δημοσιεύει το ΚΕΦΙΜ. Κατατάσσεται 5η στη φορολόγηση φυσικών προσώπων, 29η στην κατανάλωση και 30ή στην ιδιοκτησία. Υψηλός ΦΠΑ και περιορισμοί συμψηφισμού ζημιών κρατούν ανοιχτό το μέτωπο των αλλαγών. Τους πρακτικούς όρους υλοποίησης φωτίζουν οι προβλεπόμενες επενδύσεις άνω του 1,3 δισ. ευρώ στα logistics Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αδειοδοτήσεις, χρηματοδότηση και συνδέσεις μεταφορών παραμένουν στις εκκρεμότητες ενός κλάδου που συνεισέφερε 25,5 δισ. ευρώ, ή 10,8% του ΑΕΠ, το 2025, σύμφωνα με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου. Στην επιχειρηματικότητα, το κράτος μπορεί να είναι συνεταίρος στα κέρδη μέσω των φόρων· καλό θα ήταν να μην είναι και εμπόδιο στην ανάπτυξη!

Στις υποδομές και στην αστικοποίηση στηρίζει και η Deloitte την πρόβλεψη για ετήσια ανάπτυξη 5,9% της παγκόσμιας αγοράς κατασκευών έως το 2030. Οι πωλήσεις των 100 μεγαλύτερων εισηγμένων της κατάταξής της υποχώρησαν 0,4% το 2025, ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρείες της έκθεσης κατέγραψαν αύξηση περίπου 9%. Όπως συμβαίνει συχνά, η μεγάλη εικόνα είναι αισιόδοξη — αρκεί να μη βρίσκεσαι στη λάθος αγορά, στη λάθος χώρα ή στη λάθος πλευρά του κύκλου των επενδύσεων.

Στον τουρισμό, οι υποδομές καλούνται να αντέξουν την αυξημένη κίνηση. Οι εισπράξεις χωρίς την κρουαζιέρα αυξήθηκαν 9,7% στο οκτάμηνο του 2026, στα 17,5 δισ. ευρώ, και οι αφίξεις 10%, σε ετήσια βάση. Η μελέτη του ΙΝΣΕΤΕ στρέφει την προσοχή στην αξία ανά επισκέπτη και στη διάχυση των ωφελειών, καθώς πέντε Περιφέρειες συγκεντρώνουν το 90% των εισπράξεων. Προτείνει καλύτερη διαχείριση προορισμών, ανταποδοτικότητα και σαφείς όρους για τη βραχυχρόνια μίσθωση.

Οι άνθρωποι πίσω από τους δείκτες!

Η Focus Bari καταγράφει δοκιμή εργαλείων AI από εννέα στους δέκα ενηλίκους στην Ελλάδα. Το 76% θεωρεί ότι η γνώση τους μπορεί να βοηθήσει την καριέρα του και το 62% ανησυχεί για αντικατάσταση επαγγελμάτων. Το 54%, πάντως, θεωρεί απίθανη ή απορρίπτει την αντικατάσταση της δικής του εργασίας. Ο γενικός φόβος συνυπάρχει με μεγαλύτερη σιγουριά για τη δική μας θέση. Πλάνη; Θα δείξει. Στις διεθνείς τηλεπικοινωνίες, η MTN Consulting μετρά μείωση απασχόλησης 2,1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026 και αύξηση κόστους ανά εργαζόμενο 6,8%. Η συνολική δαπάνη εργασίας αυξήθηκε, ενώ οι υποσχέσεις της AI για μεγαλύτερα κέρδη μένουν να επιβεβαιωθούν στα στοιχεία.

Τις καλύτερες αμοιβές και την επαγγελματική προοπτική προτάσσει η Άννα Ευθυμίου, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, συνδέοντάς τες στα SmartTalks με την παραμονή των νέων στην Ελλάδα. Αναφέρεται στην επέκταση της ψηφιακής κάρτας σε τηλεπικοινωνίες και logistics, στην κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες και στην ψηφιοποίηση του ασφαλιστικού βίου για ταχύτερη απονομή συντάξεων. Στην κοινωνική δράση, Volton και Orizon στήριξαν το «Άλμα Ζωής», με παρουσία στο Greece Race for the Cure στην Αθήνα και στο Pink the City στην Πάτρα. Εργαζόμενοι και κοινό μετέφεραν μαζί το μήνυμα της πρόληψης.

Ένα ιστορικό στέλεχος της αγοράς που πατάει με το ένα πόδι στην ενέργεια και με το άλλο στις τηλεπικοινωνίες ανέλαβε πρόεδρος στον ΕΣΠΕΝ. Πρόκειται για τον Διονύση Τσίτο της Volton, που έχει αποδείξει ήδη στην αρένα της αγοράς την αξία του και τώρα αναλαμβάνει παράλληλα και θεσμικά καθήκοντα. Αντιπρόεδρος είναι ο Αναστάσιος Λωσταράκος της NRG και ταμίας έτερο ιστορικό στέλεχος της αγοράς μας ο Κώστας Βούζας. Τους ευχόμαστε καλή επιτυχία!

Το BIZ & BUZZ κάνει focus στη δουλειά που απομένει. Ανάμεσα στα petaflops του Λαυρίου και στο 3% των ΜμΕ που αναφέρει μετρήσιμο αποτέλεσμα μεσολαβούν εκπαίδευση, δεδομένα και υποστήριξη. Η επόμενη μέρα αφορά το πώς μια μικρή επιχείρηση θα αξιοποιήσει την υποδομή που πλέον διαθέτει η χώρα. Στον «ΔΑΙΔΑΛΟ» και στη χρήση AI στις ΜμΕ εστιάζει και το 187ο επεισόδιο του Infocom Today, που είναι διαθέσιμο στο YouTube και στις μεγάλες πλατφόρμες podcast. Καλή ανάγνωση, καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα και βέβαια χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν!

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