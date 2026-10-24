Η G42 του Άμπου Ντάμπι, ο Όμιλος Κοπελούζου και το σχέδιο για εργοστάσιο ΤΝ στην Ελλάδα

Συμφωνίες για τη διερεύνηση της δημιουργίας εργοστασίου Τεχνητής Νοημοσύνης στην Ελλάδα υπέγραψε ο Όμιλος Κοπελούζου με τις Khazna Data Centers και Core42, δύο εταιρείες της G42, του τεχνολογικού ομίλου με έδρα το Άμπου Ντάμπι.

Το έργο, εφόσον προχωρήσει, θα συνδυάζει κέντρα δεδομένων με υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) και υπολογιστική ισχύ για εφαρμογές ΤΝ. Η Khazna προβλέπεται να αναλάβει την ανάπτυξη των εγκαταστάσεων και η Core42 την παροχή των σχετικών υπηρεσιών. Στους δυνητικούς πελάτες περιλαμβάνονται τράπεζες, τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι, ναυτιλιακές επιχειρήσεις και φορείς της δημόσιας διοίκησης.

Τα μνημόνια κατανόησης υπεγράφησαν στις 22 Οκτωβρίου στην Αθήνα, κατά την επίσκεψη επιχειρηματικής αντιπροσωπείας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Η επένδυση βρίσκεται ακόμη σε διερευνητικό στάδιο, χωρίς να έχουν οριστικοποιηθεί τα οικονομικά και τεχνικά χαρακτηριστικά της.

Η G42 εντάσσει την ελληνική πρωτοβουλία στην ευρωπαϊκή επέκταση του «Δικτύου Νοημοσύνης» (Intelligence Grid). Με το συγκεκριμένο επιχειρηματικό μοντέλο επιδιώκει να καλύψει τις ανάγκες επιχειρήσεων και οργανισμών, από τη φιλοξενία υπολογιστικών συστημάτων μέχρι την παροχή υπηρεσιών και εφαρμογών ΤΝ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της G42 International, Μανσούρ Αλ Μανσούρι (Mansoor Al Mansoori), ανέφερε ότι η παρουσία του ομίλου στην Ελλάδα αποτελεί μέρος της επέκτασής του στην ευρωπαϊκή αγορά, με τοπικούς συνεργάτες και σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα.

Από την πλευρά του, ο διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου Κοπελούζου, Χρήστος Κοπελούζος, δήλωσε ότι η συμφωνία μπορεί να ενισχύσει τη θέση της Ελλάδας ως ψηφιακού και ενεργειακού κόμβου στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Αναφέρθηκε επίσης στις δυνατότητες προσέλκυσης επενδύσεων και δημιουργίας θέσεων εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, αξιοποιώντας την εμπειρία του ελληνικού ομίλου σε μεγάλα ενεργειακά έργα.

Η Khazna Data Centers δραστηριοποιείται στην κατασκευή και λειτουργία μεγάλων κέντρων δεδομένων. Σύμφωνα με τα στοιχεία της, διαθέτει 30 εγκαταστάσεις σε λειτουργία στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και έξι ακόμη έργα υπό ανάπτυξη. Η συνολική δυναμικότητα του χαρτοφυλακίου της ανέρχεται σε 673 MW, περιλαμβάνοντας τόσο τα υφιστάμενα όσο και τα υπό κατασκευή κέντρα.

Στα έργα της συγκαταλέγεται το QAJ1 στο Ατζμάν, σχεδιασμένο για εφαρμογές ΤΝ, με προβλεπόμενη ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 100 MW. Διαθέτει στον σχεδιασμό του 20 αίθουσες εξοπλισμού, ισχύος 5 MW η καθεμία, και συστήματα υγρής ψύξης. Τον Φεβρουάριο του 2026 έλαβε πιστοποίηση σχεδιασμού βαθμίδας III (Tier III) από το Uptime Institute.

Η Khazna έχει επεκτείνει το ενδιαφέρον της και στην Ευρώπη. Στις 11 Ιουλίου 2025 υπέγραψε με την ιταλική Eni προκαταρκτική συμφωνία για τη σύσταση κοινής εταιρείας και την κατασκευή συγκροτήματος κέντρων δεδομένων στη Φερέρα Ερμπονιόνε της Λομβαρδίας. Η σχεδιαζόμενη ισχύς εξοπλισμού πληροφορικής φθάνει τα 500 MW, με το έργο να προβλέπεται να αναπτυχθεί σταδιακά. Η Khazna θα έχει τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και στην κατασκευή των εγκαταστάσεων, εφόσον οριστικοποιηθεί η συνεργασία.

Η Core42, που ιδρύθηκε το 2023, ειδικεύεται στην παροχή προηγμένης υπολογιστικής ισχύος και υπηρεσιών «κυρίαρχου υπολογιστικού νέφους» (sovereign cloud). Οι υπηρεσίες αυτές απευθύνονται σε επιχειρήσεις και δημόσιους οργανισμούς που απαιτούν μεγαλύτερο έλεγχο στη διαχείριση και στην προστασία των δεδομένων τους, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο κάθε αγοράς.

Η εταιρεία αναφέρει ότι διαθέτει περισσότερους από 1.100 ειδικούς στην ΤΝ και στο υπολογιστικό νέφος, εξυπηρετώντας περισσότερους από 500 επιχειρηματικούς και κυβερνητικούς πελάτες. Στους τεχνολογικούς συνεργάτες της περιλαμβάνονται οι Microsoft, Nvidia, AMD και Cerebras, με αντικείμενο την αξιοποίηση προηγμένων επεξεργαστών και υπολογιστικών συστημάτων.

Η παρουσία της στην Ευρώπη ενισχύεται από το 2024. Τον Δεκέμβριο του 2025 ανακοίνωσε τη δημιουργία της ευρωπαϊκής έδρας της στο Δουβλίνο, έχοντας ήδη συνάψει συμφωνίες για έργα στη Γαλλία και στην Ιταλία. Στη Γκρενόμπλ συνεργάζεται με τις Data One και Oreus για εγκαταστάσεις υψηλών επιδόσεων, ενώ στην ιταλική αγορά έχει προχωρήσει σε συμφωνία με την Domyn για τη δημιουργία μεγάλου συγκροτήματος συστημάτων ΤΝ.

Τον Μάιο του 2026 γνωστοποίησε ότι εξασφάλισε από την HSBC δύο χρηματοδοτικές διευκολύνσεις εμπορικής χρηματοδότησης, συνολικού ύψους 550 εκατ. δολαρίων. Η πρώτη, ύψους 240 εκατ. δολαρίων, ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο και η δεύτερη, 310 εκατ. δολαρίων, τον Μάιο. Τα κεφάλαια προορίζονται να υποστηρίξουν την επέκταση των δραστηριοτήτων της στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Ευρώπη.

Μητρικός όμιλος των Khazna και Core42 είναι η G42, που ιδρύθηκε το 2018 στο Άμπου Ντάμπι. Απασχολεί, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποιεί, περισσότερους από 23.000 εργαζομένους και έχει παρουσία σε πάνω από 30 χώρες. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται από τα κέντρα δεδομένων και την κυβερνοασφάλεια μέχρι την υγεία και τις προηγμένες εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης.

Τον Απρίλιο του 2024 η Microsoft ανακοίνωσε στρατηγική επένδυση 1,5 δισ. δολαρίων στην G42, αποκτώντας μειοψηφική συμμετοχή. Η συμφωνία περιλαμβάνει συνεργασία στην ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΝ και υπολογιστικού νέφους, με αξιοποίηση της πλατφόρμας Azure της αμερικανικής εταιρείας.

Ο όμιλος συμμετέχει επίσης στο Stargate UAE, το οποίο προβλέπει την κατασκευή εγκαταστάσεων ΤΝ ισχύος 1.000 MW στο Άμπου Ντάμπι, με εταίρους τις OpenAI, Oracle, Nvidia, SoftBank και Cisco. Η πρώτη φάση των 200 MW είχε αρχικά προγραμματιστεί να τεθεί σε λειτουργία εντός του 2026.

Σε ό,τι αφορά το ελληνικό εργοστάσιο ΤΝ, δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί η περιοχή εγκατάστασης, η ενεργειακή ισχύς, ο προϋπολογισμός και το χρονοδιάγραμμα κατασκευής. Εκκρεμεί επίσης ο καθορισμός της εταιρικής δομής, πριν προχωρήσουν οι εμπλεκόμενες πλευρές σε οριστικές συμφωνίες.