Η ΤΝ μπαίνει στις ΜμΕ αλλά η αυτοματοποίηση μένει πίσω

Η τεχνητή νοημοσύνη κερδίζει έδαφος στις ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις, αλλά η αξιοποίησή της παραμένει περιορισμένη κυρίως στην παραγωγή περιεχομένου. Μόλις το 14% όσων χρησιμοποιούν τέτοια εργαλεία τα αξιοποιεί για την αυτοματοποίηση εσωτερικών εργασιών και το 9% για την εξυπηρέτηση πελατών.

Σύμφωνα με την έρευνα «Ψηφιακή Ετοιμότητα των ΜμΕ στην Ελλάδα 2026», που πραγματοποίησε το Εργαστήριο Ηλεκτρονικού Εμπορίου (ELTRUN) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών σε συνεργασία με την Telekom, η χρήση τεχνητής νοημοσύνης έφτασε στο 45% των επιχειρήσεων του δείγματος, από 13% το 2024. Η εξοικείωση παραμένει περιορισμένη, καθώς το 68% των χρηστών δηλώνει ότι γνωρίζει λίγο ή καθόλου την τεχνολογία.

Την έρευνα παρουσίασαν χθες ο Γιώργος Δουκίδης, καθηγητής της Σχολής Διοίκησης του Πανεπιστημίου Λευκωσίας UNIC Athens και ιδρυτής του ELTRUN και ο Θάνος Φαλάγγας, διευθυντής Μάρκετινγκ Επιχειρηματικών Πελατών (B2B Marketing), Διαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (CRM) και Καναλιών (Channel Management) του Ομίλου ΟΤΕ.

Η παραγωγική τεχνητή νοημοσύνη (Generative AI) συγκεντρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χρήσης. Το ChatGPT προηγείται με 81% μεταξύ των χρηστών της συγκεκριμένης κατηγορίας, με το Google Gemini να ακολουθεί με 25% και τη δωρεάν έκδοση του Microsoft Copilot Chat με 15%. Από όσους χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία, το 60% επιλέγει αποκλειστικά δωρεάν εκδόσεις, το 25% συνδρομητικές και το 15% συνδυάζει τις δύο επιλογές.

Ως προς τη συχνότητα, το 47% των χρηστών δηλώνει ότι χρησιμοποιεί συχνά τα εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης, το 35% με μέτρια συχνότητα και το 18% λίγο ή καθόλου. Όσον αφορά την ασφάλεια, μόνο πέντε στους δέκα χρήστες εκτιμούν ότι οι εφαρμογές παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης προστατεύουν επαρκώς το απόρρητο και τις επιχειρηματικές πληροφορίες.

Η δημιουργία κειμένων και περιεχομένου αποτελεί την κυριότερη εφαρμογή, με 44%. Ακολουθούν η διαφήμιση και η επικοινωνία με 23% και η παραγωγή εικόνων ή βίντεο με 21%. Η ανάλυση δεδομένων και η υποστήριξη επιχειρηματικών αποφάσεων περιορίζονται στο 13%.

Παρά τη μικρή σημερινή αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης στις εσωτερικές λειτουργίες, οι επιχειρήσεις δείχνουν ενδιαφέρον για αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς (AI agents). Το 40% εκφράζει μεγάλο ενδιαφέρον για την αυτοματοποίηση εσωτερικών διαδικασιών και αντίστοιχο ποσοστό για εφαρμογές μάρκετινγκ. Για τη διαχείριση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας και αιτημάτων πελατών το ποσοστό διαμορφώνεται στο 39% και για τον προγραμματισμό ραντεβού και κρατήσεων στο 38%. Εάν συνυπολογιστούν όσοι εκφράζουν μέτριο ενδιαφέρον, τα ποσοστά ξεπερνούν το 80% σε όλες τις παραπάνω εφαρμογές.

Το ενδιαφέρον για τους ψηφιακούς βοηθούς συμπίπτει με την εντεινόμενη δυσκολία των επιχειρήσεων να βρουν προσωπικό. Το 70% των ερωτηθέντων χαρακτηρίζει το πρόβλημα πολύ σημαντικό, έναντι 50% το 2024.

Ο μέσος όρος των ποσοστών υιοθέτησης των 16 ψηφιακών εργαλείων και υποδομών που εξετάζει η έρευνα αυξήθηκε στο 55,3%, από 49,4% το 2024. Ο Δείκτης Ψηφιακής Ετοιμότητας, που υπολογίζεται με βάση δέκα επιλεγμένα συστήματα και υποδομές, διαμορφώθηκε σε 5,71 με άριστα το 10, από 5,24 το 2024. Η πρόοδος συνεχίζεται, αλλά με χαμηλότερο ρυθμό από την προηγούμενη διετία.

Στα πληροφοριακά συστήματα, το 51% χρησιμοποιεί εφαρμογές διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων (ERP) και το 46% συστήματα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM). Η συνδυασμένη χρήση των δύο εφαρμογών αυξήθηκε στο 38%, από 33% το 2024, ενώ εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (data analytics) αξιοποιεί το 45%.

Υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) χρησιμοποιεί το 39%, έναντι 31% πριν από δύο χρόνια. Η χρήση του Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet of Things – IoT) ενισχύθηκε στο 20% από 12%.

Υποχώρηση καταγράφεται, αντίθετα, στη χρήση λύσεων κυβερνοασφάλειας. Το ποσοστό των επιχειρήσεων που χρησιμοποιούν κάποια μορφή ψηφιακής προστασίας μειώθηκε στο 70% από 77% το 2024, κάτι που επισημάνθηκε ιδιαίτερα κατά την παρουσίαση της έρευνας. Από όσες διαθέτουν λύσεις προστασίας, το 95% χρησιμοποιεί προγράμματα προστασίας από κακόβουλο λογισμικό (antivirus) για υπολογιστές και διακομιστές (servers), αλλά μόλις το 8% τείχος προστασίας (firewall).

Η έλλειψη εκπαίδευσης του προσωπικού αναδεικνύεται στο μεγαλύτερο εμπόδιο για τη χρήση νέων τεχνολογιών. Το 47% τη θεωρεί πολύ σημαντική δυσκολία, έναντι 27% το 2024. Μόλις το 16% εκτιμά ότι διαθέτει σε μεγάλο βαθμό τις απαραίτητες ψηφιακές γνώσεις, ενώ το 76% ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα.

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε από τον Ιούλιο έως τον Σεπτέμβριο του 2026, με τηλεφωνικές συνεντεύξεις σε 400 επιχειρήσεις από όλη τη χώρα, οι οποίες διέθεταν κάποια ψηφιακή υποδομή.

Παράλληλα με την παρουσίαση των ευρημάτων, η Telekom ανακοίνωσε το δωρεάν εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Telekom Grow Your Business – AI Edition». Απευθύνεται σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζομένους, ανεξάρτητα από το αν είναι πελάτες της εταιρείας. Περιλαμβάνει εννέα μαθήματα, περίπου 23 ώρες εκπαίδευσης και 130 βίντεο, τα οποία οι συμμετέχοντες μπορούν να παρακολουθούν διαδικτυακά στον χρόνο που επιλέγουν. Καλύπτει εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης στο μάρκετινγκ, στις πωλήσεις, στη διοίκηση και στην ανάλυση δεδομένων, καθώς και τη χρήση αυτόνομων ψηφιακών βοηθών. Η πρόσβαση παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας growyourbusiness.gr.