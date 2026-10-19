Στην προετοιμασία ο διαγωνισμός για τον δεύτερο υπερυπολογιστή

Σε δημόσια διαβούλευση πρόκειται να τεθεί η διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού του δεύτερου υπερυπολογιστή της χώρας, που θα εγκατασταθεί στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας. Την έναρξη της διαδικασίας ενέκρινε την Παρασκευή 16 Οκτωβρίου το Διοικητικό Συμβούλιο του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ), φορέα του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης. Ο προτεινόμενος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 21,57 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Η εξέλιξη αυτή συμπίπτει με τα εγκαίνια σήμερα του υπερυπολογιστή Δαίδαλος στο Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου. Ο Δαίδαλος θα αποτελέσει την υπολογιστική βάση του Pharos AI Factory. Όπως έχει αναφέρει ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, Δημήτρης Παπαστεργίου, ο σχεδιασμός προβλέπει την εκπαίδευση μοντέλων Τεχνητής Νοημοσύνης στον Δαίδαλο και την εκτέλεσή τους στον υπερυπολογιστή της Κοζάνης. Οι δύο υποδομές θα λειτουργούν συμπληρωματικά.

Ο νέος υπερυπολογιστής θα είναι σχεδιασμένος για εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης, υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους και επεξεργασία ευαίσθητων δεδομένων. Θα στεγαστεί σε πράσινο κέντρο δεδομένων στην Κοζάνη, το οποίο αναπτύσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης 2021-2027.

Η προμήθεια περιλαμβάνει προηγμένα υπολογιστικά συστήματα, αποθηκευτικό χώρο και λογισμικό, καθώς και παράλληλο σύστημα αρχειοθέτησης υψηλών επιδόσεων. Ο προαναφερόμενος προϋπολογισμός αφορά το συγκεκριμένο υποέργο και όχι το συνολικό κόστος κατασκευής και εξοπλισμού του νέου κέντρου δεδομένων.

Η ΕΔΥΤΕ πρόκειται να ζητήσει αύξηση του προϋπολογισμού και επικαιροποίηση του χρονοδιαγράμματος του έργου, μέσω τροποποίησης της απόφασης ένταξης. Η δημόσια διαβούλευση θα προηγηθεί της έγκρισης αυτής της τροποποίησης, ώστε να προχωρήσει η οριστικοποίηση των τεχνικών προδιαγραφών και η προετοιμασία της προκήρυξης.

Η χρηματοδότηση προέρχεται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης και η δαπάνη θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς του 2026 και του 2027. Η ανάθεση θα γίνει με ανοικτό διαγωνισμό και κριτήριο την καλύτερη σχέση ποιότητας και τιμής.

Η προμήθεια και εγκατάσταση του εξοπλισμού θα έχει διάρκεια 12 μήνες από την υπογραφή της σύμβασης, με πενταετή εγγύηση καλής λειτουργίας. Το χρονοδιάγραμμα αυτό δεν αφορά την ολοκλήρωση του συνόλου των υποδομών.

Το κέντρο δεδομένων θα διαθέτει συστήματα πληροφορικής ισχύος 1,2 έως 1,5 MW και φωτοβολταϊκή εγκατάσταση άνω των 2 μεγαβάτ κορυφής (MWp). Η αναφερόμενη ισχύς των συστημάτων πληροφορικής δεν αντιστοιχεί στη συνολική ηλεκτρική ισχύ της εγκατάστασης.

Η υποδομή θα ενταχθεί στο RE-Cloud, το δίκτυο υπολογιστικού νέφους της ΕΔΥΤΕ, το οποίο εξυπηρετεί την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Το δίκτυο αξιοποιεί ήδη κέντρα δεδομένων που λειτουργούν σε διάφορες περιοχές της χώρας.

Ο υπερυπολογιστής θα καλύπτει ανάγκες του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και της ερευνητικής κοινότητας, με ιδιαίτερη έμφαση στους τομείς της ενέργειας και της αγροδιατροφής.