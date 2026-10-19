Οι AI agents αποδίδουν, αλλά λίγοι Αμερικανοί CEOs βλέπουν ριζικές αλλαγές

Οι μεγάλες αμερικανικές επιχειρήσεις καταγράφουν οφέλη από τους πράκτορες τεχνητής νοημοσύνης (AI agents), αλλά η ριζική αλλαγή του τρόπου λειτουργίας τους παραμένει περιορισμένη, σύμφωνα με την έρευνα KPMG US 2026 CEO Outlook. Από τους 400 διευθύνοντες συμβούλους στις ΗΠΑ που συμμετείχαν, το 39% αναφέρει σημαντικές βελτιώσεις στην αποδοτικότητα ή στην ανάπτυξη και το 43% μέτρια επίδραση σε στοχευμένες εφαρμογές. Μόλις το 9% χαρακτηρίζει ήδη μετασχηματιστικό τον ρόλο των AI agents στον οργανισμό του.

Οι διοικήσεις σχεδιάζουν να συνεχίσουν τις επενδύσεις, ενώ επανεξετάζουν τις δεξιότητες των εργαζομένων και την οργάνωση της εργασίας. Το 84% θέτει την AI στις κορυφαίες επενδυτικές προτεραιότητες της επόμενης τριετίας και το 65% σκοπεύει να διαθέσει σε αυτήν τουλάχιστον το 10% του προϋπολογισμού κεφαλαιουχικών δαπανών του τον επόμενο χρόνο. Περίπου εννέα στους δέκα αναμένουν αύξηση του αριθμού των εργαζομένων τους μέσα στα επόμενα τρία χρόνια.

Η αλλαγή περνά από τις διαδικασίες

Οι AI agents έχουν σχεδιαστεί για να εκτελούν εργασίες. Ο Tim Walsh, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της KPMG US, περιέγραψε την απόσταση ανάμεσα στη χρήση της AI και στην αναδιοργάνωση μιας επιχείρησης. Για να αξιοποιήσουν περισσότερο την τεχνολογία, εξήγησε, οι εταιρείες συχνά χρειάζεται να ανανεώσουν τις διαδικασίες τους, να εξασφαλίσουν ότι τα δεδομένα τους μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να εντάξουν μηχανικούς που θα αυτοματοποιήσουν τις ροές εργασίας. Ο ίδιος επισήμανε ότι πολλές επιχειρήσεις λειτουργούν επί δεκαετίες με διαδικασίες που επίσης έχουν μείνει επί δεκαετίες χωρίς ανανέωση.

Τέσσερις στους πέντε Αμερικανούς διευθύνοντες συμβούλους δηλώνουν ότι έχουν σαφή εικόνα για το πώς η AI θα αλλάξει τα επιχειρηματικά μοντέλα και τη στρατηγική τους και θα δημιουργήσει ευκαιρίες. Αντίστοιχα, πιστεύουν ότι η ετοιμότητα και η ποιότητα των δεδομένων τους θα επιτρέψουν την ασφαλή και αποτελεσματική ενσωμάτωσή της στις δραστηριότητές τους. Η αμερικανική ενότητα εντάσσεται σε ευρύτερη έρευνα με περισσότερους από 1.300 διευθύνοντες συμβούλους μεγάλων εταιρειών παγκοσμίως.

Προσλήψεις και επανεκπαίδευση εργαζομένων

Οι ανάγκες σε προσωπικό αλλάζουν μαζί με τη χρήση της τεχνολογίας. Περίπου οκτώ στους δέκα επικεφαλής δηλώνουν ότι η AI τούς οδήγησε να επανεξετάσουν την ανάπτυξη των εργαζομένων τους, ενώ τα τρία τέταρτα επαναξιολογούν τις δεξιότητες που απαιτούνται για θέσεις εισαγωγικού επιπέδου.

Το 86% αναμένει προσαρμογές σε θέσεις εργασίας, διαδρομές σταδιοδρομίας και δομές ομάδων μέσα στα επόμενα δύο έως πέντε χρόνια, ώστε να υποστηριχθεί η συνεργασία ανθρώπων και AI. Περισσότεροι από οκτώ στους δέκα επιδιώκουν να διατηρήσουν και να επανεκπαιδεύσουν εργαζομένους με υψηλές προοπτικές εξέλιξης, ενώ παρόμοιο ποσοστό προσλαμβάνει άτομα με δεξιότητες στην AI και στην τεχνολογία. Τα κενά δεξιοτήτων, η εκπαίδευση στη χρήση εργαλείων AI και η προσέλκυση και διατήρηση ταλέντου συγκαταλέγονται στις μεγαλύτερες προκλήσεις για το ανθρώπινο δυναμικό.

Η KPMG δοκίμασε πιλοτικά πρόγραμμα για ασκουμένους στον ελεγκτικό τομέα, με έμφαση στην κριτική σκέψη, στην επίλυση προβλημάτων, στην επικοινωνία και στην ηγεσία ομάδων. Ο Walsh ανέφερε επίσης ότι η KPMG US χρειάζεται περισσότερους μηχανικούς και επιστήμονες δεδομένων, τονίζοντας την ανάγκη ανθρώπινου ελέγχου των αποτελεσμάτων των agents, καθώς αυτοί μπορούν να κάνουν λάθη.

Πρόσβαση στην AI και κυβερνοασφάλεια

Οι επενδυτικές προθέσεις συνοδεύονται από ανησυχίες για τη συνέχεια της λειτουργίας των επιχειρήσεων. Περίπου επτά στους δέκα επικεφαλής θεωρούν ότι ο μεγαλύτερος κίνδυνος διατάραξης της δραστηριότητάς τους στην επόμενη τριετία προέρχεται από την έλλειψη αξιόπιστης πρόσβασης στην AI και εξέλιξης της τεχνολογίας. Στους σχετικούς κινδύνους περιλαμβάνονται διακοπές λειτουργίας μοντέλων σε εταιρείες που έχουν ενσωματώσει τα εργαλεία στις διαδικασίες τους, καθώς και περιορισμοί στην υπολογιστική ισχύ ή σε άλλες υποδομές.

Το 85% αναμένει ότι το κυβερνοέγκλημα και η ανασφάλεια στον κυβερνοχώρο θα επηρεάσουν την ευημερία του οργανισμού του στην ίδια περίοδο. Ο Walsh εκτιμά ότι το ποσοστό των διοικήσεων που βλέπουν τους agents να μετασχηματίζουν τις επιχειρήσεις τους θα αυξηθεί μέσα στους επόμενους έξι έως δώδεκα μήνες.