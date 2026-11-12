Σε διαβούλευση η ΜΠΕ για το κέντρο δεδομένων 300 MW της ΔΕΗ στην Κοζάνη

Τις τεχνικές προδιαγραφές του κέντρου δεδομένων 300 MW που σχεδιάζει η ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης περιγράφει η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), η οποία τέθηκε χθες σε δημόσια διαβούλευση.

Το έργο, για το οποίο η ΔΕΗ έχει υπογράψει μνημόνιο συνεργασίας με την Amazon Web Services (AWS), θα διαθέτει εξοπλισμό πληροφορικής ισχύος 240 MW. Η μέγιστη απορροφούμενη ηλεκτρική ισχύς, μαζί με την ψύξη και τα υπόλοιπα υποστηρικτικά συστήματα, εκτιμάται σε περίπου 300 MW.

Σύμφωνα με τη ΜΠΕ, το συγκρότημα θα αποτελείται από τέσσερα κτίρια, με πέντε αίθουσες δεδομένων το καθένα. Κάθε αίθουσα θα έχει ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 12 MW. Οι εγκαταστάσεις θα αναπτυχθούν σε έκταση 449,5 στρεμμάτων, στην πρώην αυλή αποθήκευσης λιγνίτη του Ατμοηλεκτρικού Σταθμού Αγίου Δημητρίου, ο οποίος έχει σταματήσει οριστικά να λειτουργεί.

Η κατασκευή εκτιμάται ότι θα διαρκέσει 24 μήνες, με δυνατότητα σταδιακής ανέγερσης των τεσσάρων κτιρίων. Η ΔΕΗ έχει θέσει ως στόχο τη λειτουργία της πρώτης φάσης έως το τέλος του 2028. Το κόστος του έργου είχε αρχικά εκτιμηθεί σε 2,3 δισ. ευρώ, ενώ στο στρατηγικό σχέδιο του Ομίλου για την περίοδο 2026–2030 προβλέπονται κεφαλαιουχικές δαπάνες 1,2 δισ. ευρώ από τη ΔΕΗ για την πρώτη φάση.

Η συνεργασία με την AWS βασίζεται στο δεσμευτικό μνημόνιο που υπογράφηκε στις 17 Σεπτεμβρίου. Η ΔΕΗ θα αναπτύξει τις κτιριακές και ενεργειακές υποδομές, ενώ η εταιρεία υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους της Amazon προβλέπεται να εγκαταστήσει και να λειτουργεί τον εξοπλισμό πληροφορικής. Το μνημόνιο προβλέπει μίσθωση του κέντρου δεδομένων για 15 χρόνια μετά την ολοκλήρωση της κατασκευής, εφόσον υπογραφούν οι οριστικές συμβάσεις και εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγκρίσεις.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο επέκτασης έως το 1 GW, ανάλογα με τη ζήτηση και τις μελλοντικές συμφωνίες. Οι δύο εταιρείες διερευνούν ακόμη συνεργασία στις υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud) και τεχνητής νοημοσύνης (AI), στο πλαίσιο του ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ. Στο μνημόνιο περιλαμβάνεται και η προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας προς την AWS μέσω μακροχρόνιων συμβάσεων αγοράς ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Η ηλεκτροδότηση σχεδιάζεται μέσω του υφιστάμενου υποσταθμού 400 kV του ΑΔΜΗΕ στον Άγιο Δημήτριο, με δύο νέες υπόγειες καλωδιακές γραμμές και μετασχηματιστές. Για την αντιμετώπιση διακοπών ηλεκτροδότησης προβλέπονται 144 ηλεκτροπαραγωγά ζεύγη πετρελαίου, από τα οποία 12 εφεδρικά, με δυνατότητα αυτονομίας έως 24 ώρες.

Με τον εξοπλισμό πληροφορικής σε πλήρες φορτίο, η ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας υπολογίζεται σε 2.327.580 MWh. Από αυτές, 2.102.400 MWh αφορούν τους διακομιστές και 225.180 MWh τις ανάγκες ψύξης, τις ηλεκτρολογικές απώλειες και τις υπόλοιπες λειτουργίες.

Ο δείκτης αποτελεσματικότητας χρήσης ενέργειας (Power Usage Effectiveness – PUE), που εκφράζει τη σχέση μεταξύ της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και εκείνης του εξοπλισμού πληροφορικής, υπολογίζεται σε 1,1071 στο σενάριο πλήρους φορτίου.

Για την ψύξη των διακομιστών, ιδιαίτερα εκείνων που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, θα αξιοποιείται συνδυασμός αέρα και υγρού. Το σύστημα υγρής ψύξης θα καλύπτει το 60% έως 90% του ψυκτικού φορτίου και η αερόψυξη το υπόλοιπο 10% έως 40%, σύμφωνα με τη ΜΠΕ.

Οι ετήσιες ανάγκες σε νερό υπολογίζονται σε περίπου 208.540 κυβικά μέτρα, από τα οποία 203.260 κυβικά μέτρα προορίζονται για την ψύξη. Το νερό αυτό θα προέρχεται από τον ταμιευτήρα Πολυφύτου, μέσω των υφιστάμενων υποδομών του πρώην σταθμού. Η υδροδότηση για πόσιμη χρήση και τις ανάγκες υγιεινής θα γίνεται από τη ΔΕΥΑ Κοζάνης.

Μέρος της θερμότητας που θα παράγουν οι διακομιστές σχεδιάζεται να ανακτάται, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί μελλοντικά από θερμοκήπια, βιομηχανικές μονάδες και άλλες εγκαταστάσεις της περιοχής. Η δαπάνη για τις σχετικές υποδομές εκτιμάται σε 15 εκατ. ευρώ και έχει ενσωματωθεί στο αρχικό κόστος της ψυκτικής υποδομής.

Η δυνητικά ανακτήσιμη ποσότητα υπολογίζεται σε 822.617 MWh ετησίως, με ενδεικτική οικονομική αξία από 12,34 έως 16,45 εκατ. ευρώ τον χρόνο. Η αποτίμηση αυτή δεν αντιστοιχεί σε εξασφαλισμένα έσοδα. Η αξιοποίηση της θερμότητας θα εξαρτηθεί από την κατασκευή δικτύων διανομής και την εξασφάλιση καταναλωτών.

Κατά την κατασκευή του κέντρου δεδομένων εκτιμάται ότι θα απασχολούνται κατά μέσο όρο 1.500 εργαζόμενοι, με έως 2.500 στην περίοδο αιχμής. Για τη λειτουργία του υπολογίζονται περίπου 400 θέσεις πλήρους απασχόλησης, κυρίως για τη διαχείριση των υποδομών πληροφορικής, των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών συστημάτων, της συντήρησης και της ασφάλειας.