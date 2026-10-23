Αύξηση εσόδων από την κινητή για τη Nova το 2025 – υποχώρηση σε σταθερή και τηλεόραση

Η Nova υπερδιπλασίασε τους συνδρομητές οπτικών ινών το 2025, ενισχύοντας παράλληλα τη θέση της στην κινητή συμβολαίου και στη σταθερή ασύρματη πρόσβαση μέσω 5G. Η ανάπτυξη των συγκεκριμένων υπηρεσιών, μαζί με τα έργα τεχνολογίας, στήριξε τα έσοδα και τη λειτουργική κερδοφορία της εταιρείας, παρά την υποχώρηση στη σταθερή τηλεφωνία και τη συνδρομητική τηλεόραση.

Σύμφωνα με την ετήσια οικονομική έκθεση που δημοσιοποιήθηκε χθες, οι συνδρομητές οπτικής ίνας μέχρι το σπίτι (Fiber to the Home – FTTH) αυξήθηκαν κατά 104,8%, φθάνοντας τους 247.200 από 120.700 το 2024. Το δίκτυο της United Fiber είχε στο τέλος της χρονιάς καλύψει περισσότερα από 850.000 σπίτια και επιχειρήσεις.

Στη σταθερή ασύρματη πρόσβαση (Fixed Wireless Access – FWA), που αξιοποιεί το δίκτυο κινητής 5G για την παροχή υπηρεσιών διαδικτύου και τηλεφωνίας, η Nova απέκτησε 66.100 συνδρομητές, έναντι 34.400 το προηγούμενο έτος. Τα έσοδα από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα έφθασαν τα 10,7 εκατ. ευρώ, από 3,3 εκατ. το 2024.

Η πληθυσμιακή κάλυψη του 5G αυξήθηκε στο 93,3%, έναντι 87%, με την εταιρεία να αναφέρει κάλυψη 100% στην Αθήνα και 99,2% στη Θεσσαλονίκη.

Στην κινητή συμβολαίου, οι πελάτες έφθασαν το 1,5 εκατ., αυξημένοι κατά 7,8%. Τα έσοδα από τις υπηρεσίες αυτές διαμορφώθηκαν σε 254,1 εκατ. ευρώ, έναντι 232,2 εκατ. το 2024, με άνοδο 9,4%. Η διοίκηση αποδίδει την επίδοση τόσο στην αύξηση των συνδρομητών όσο και στη μεγαλύτερη συμμετοχή υπηρεσιών υψηλότερης αξίας.

Συνολικά, η κινητή τηλεφωνία απέφερε 362,1 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 6,8%, παραμένοντας η μεγαλύτερη πηγή εσόδων της Nova. Αντίθετη ήταν η πορεία στη σταθερή τηλεφωνία και το διαδίκτυο, όπου ο κύκλος εργασιών μειώθηκε κατά 1,6%, στα 254,9 εκατ. ευρώ από 259 εκατ. Στη συνδρομητική τηλεόραση η υποχώρηση ήταν 3,4%, με έσοδα 70,9 εκατ., έναντι 73,4 εκατ. ευρώ.

Οι οικιακοί πελάτες που χρησιμοποιούν συνδυαστικά υπηρεσίες κινητής, σταθερής και τηλεόρασης (4Play) έφτασαν τους 184.000, από 169.000 έναν χρόνο νωρίτερα.

Ο κύκλος εργασιών της Nova ανήλθε το 2025 σε 886,6 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας αύξηση 3%. Μαζί με τα λοιπά έσοδα, το συνολικό ποσό διαμορφώθηκε σε 903,6 εκατ. ευρώ, έναντι 878,4 εκατ. την προηγούμενη χρήση.

Τα προσαρμοσμένα λειτουργικά κέρδη μετά τις μισθώσεις (Adjusted EBITDAaL) αυξήθηκαν κατά 9,8%, στα 280,9 εκατ. ευρώ από 255,7 εκατ. Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) έφθασαν τα 336 εκατ., έναντι 314,2 εκατ., και τα λειτουργικά κέρδη τα 24,5 εκατ. από 10,6 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία εξακολούθησε να εμφανίζει ζημιές μετά από φόρους, οι οποίες ωστόσο περιορίστηκαν σε 31,2 εκατ. ευρώ από 47 εκατ. το 2024. Η διοίκηση συνδέει τη βελτίωση της κερδοφορίας με την ανάπτυξη υπηρεσιών υψηλότερης αξίας και τον έλεγχο του λειτουργικού κόστους.

Στα έργα τεχνολογίας, πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ – Information and Communication Technologies, ICT), η έκθεση διαχείρισης καταγράφει έσοδα 92,6 εκατ. ευρώ, από 86,8 εκατ. το 2024. Η Nova αναφέρεται στην υλοποίηση μεγάλων έργων ψηφιακού μετασχηματισμού και στη ζήτηση από επιχειρήσεις και δημόσιους φορείς για ψηφιακές υποδομές, κυβερνοασφάλεια και εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Οι πωλήσεις τεχνολογικού εξοπλισμού περιορίστηκαν, πάντως, κατά 39,5%, στα 33,9 εκατ. από 56,1 εκατ. ευρώ.

Στα μεταγενέστερα γεγονότα της οικονομικής έκθεσης περιλαμβάνεται η συμφωνία που ανακοινώθηκε στις 20 Ιουλίου 2026 για την πώληση του 50% που κατείχε η Nova στη Nova ICT προς την Ireon Technologies του Ομίλου Motor Oil. Η καθαρή μετοχική αξία της Nova ICT αποτιμήθηκε, στο πλαίσιο της συμφωνίας, στα 121 εκατ. ευρώ. Πρόκειται για την αποτίμηση της εταιρείας και όχι για το τίμημα του συγκεκριμένου ποσοστού.

Από τις διαφημίσεις προήλθαν έσοδα 31,3 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 43,9%. Η Nova αποδίδει την άνοδο κυρίως στις διαφημίσεις στοιχηματικών εταιρειών και στη συμμετοχή της στο Ευρωμπάσκετ (EuroBasket). Οι υπηρεσίες του δικτύου «Σύζευξις» προς δημόσιους φορείς απέφεραν 8,2 εκατ. ευρώ, έναντι 4,5 εκατ. το 2024.

Οι κεφαλαιουχικές δαπάνες διαμορφώθηκαν σε 249,2 εκατ. ευρώ, από 228,8 εκατ. το προηγούμενο έτος. Οι επενδύσεις αφορούσαν την επέκταση και αναβάθμιση των δικτύων κινητής και σταθερής, καθώς και τον εμπλουτισμό του τηλεοπτικού περιεχομένου. Στα παραπάνω ποσά δεν περιλαμβάνονται εξαγορές και ανανεώσεις αδειών φάσματος.

Στον ισολογισμό οι δανειακές υποχρεώσεις εμφανίζονται στα 312,3 εκατ. ευρώ, έναντι 283,5 εκατ. το 2024. Τα ανεξόφλητα κεφάλαια των τριών βασικών δανείων ανέρχονται σε 522,9 εκατ. ευρώ και αφορούν χρηματοδότηση από συνδεδεμένες εταιρείες. Η διαφορά οφείλεται κυρίως σε λογιστική προσαρμογή που συνδέεται με την εξαγορά του 2020. Τα ταμειακά διαθέσιμα περιορίστηκαν σε 17,1 εκατ. ευρώ, από 26,1 εκατ.

Τον Δεκέμβριο του 2025 η Nova υπέγραψε συμφωνία ομολογιακής χρηματοδότησης ύψους έως 157,76 εκατ. ευρώ, με συμμετοχή του Ταμείου Ανάκαμψης έως 98,6 εκατ. και της Optima Bank έως 59,16 εκατ. ευρώ.