Η ESA ξεκίνησε τον διαγωνισμό των 69 εκατ. ευρώ για τους νέους ελληνικούς δορυφόρους

Ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάπτυξη τριών οπτικών δορυφόρων παρατήρησης της Γης, προϋπολογισμού 69 εκατ. ευρώ, στο πλαίσιο του Εθνικού Διαστημικού Προγράμματος Hellas Space 2.0.

Το νέο σύστημα θα παρέχει στις δημόσιες υπηρεσίες δορυφορικά δεδομένα για τη συστηματική παρακολούθηση της χώρας. Οι δορυφόροι θα συλλέγουν εικόνες χωρικής ανάλυσης έως 30 εκατοστών, με καθημερινή κάλυψη της ελληνικής επικράτειας και συχνές λήψεις στην ευρύτερη περιοχή της Μεσογείου.

Τον διαγωνισμό διενεργεί ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), σε συνεργασία με το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης και το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 23 Δεκεμβρίου 2026.

Ειδικότερα, ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τον σχεδιασμό, την κατασκευή, τις δοκιμές, την εκτόξευση και την παραλαβή των δορυφόρων σε τροχιά, καθώς και την ανάπτυξη του επίγειου συστήματος ελέγχου και επεξεργασίας δεδομένων. Οι αισθητήρες τους θα πραγματοποιούν λήψεις στο ορατό και στο εγγύς υπέρυθρο φάσμα.

Η προκαταρκτική ανακοίνωση της ESA, που δημοσιεύθηκε στις 27 Οκτωβρίου, περιγράφει και εφαρμογές στην ασφάλεια και στην άμυνα. Η Ελληνική Αστυνομία και οι Ένοπλες Δυνάμεις θα μπορούν να χρησιμοποιούν τις εικόνες για την επιτήρηση των συνόρων και τη συλλογή πληροφοριών. Στη θάλασσα, ο συνδυασμός δορυφορικών λήψεων με στοιχεία ναυσιπλοΐας θα διευκολύνει τον εντοπισμό πλοίων που δεν εκπέμπουν σήμα αυτόματης αναγνώρισης και την αντιμετώπιση της παράνομης αλιείας, υποστηρίζοντας το έργο του Λιμενικού Σώματος και της Υδρογραφικής Υπηρεσίας.

Στη γεωργία, τα δεδομένα θα αξιοποιούνται για την παρακολούθηση καλλιεργειών, τη γεωργία ακριβείας και τους ελέγχους στο πλαίσιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής. Στις προβλεπόμενες χρήσεις περιλαμβάνονται επίσης η χαρτογράφηση περιοχών που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, η αποτύπωση ζημιών σε υποδομές και ο εντοπισμός αλλαγών στις χρήσεις γης, αυθαίρετων επεμβάσεων σε προστατευόμενες περιοχές και παράνομων χωματερών.

Το Hellas Space 2.0 έχει συνολικό προϋπολογισμό 350 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και αποτελεί συνέχεια του πρώτου Εθνικού Προγράμματος Μικροδορυφόρων. Το Ελληνικό Κέντρο Διαστήματος αναφέρει ότι οι ανάδοχοι του προγράμματος πρέπει να εξασφαλίζουν τουλάχιστον 50% ελληνική συμμετοχή στα έργα. Οι πρώτες συμβάσεις προγραμματίζεται να υπογραφούν τον Μάρτιο του 2027.

Μέχρι το τέλος του 2026 σχεδιάζονται τρεις ακόμη διαγωνισμοί. Ο πρώτος, εντός Νοεμβρίου, αφορά θερμικούς δορυφόρους για την περιβαλλοντική παρακολούθηση και τον εντοπισμό πυρκαγιών ακόμη και τη νύχτα. Θα ακολουθήσουν διαγωνισμοί για μικροδορυφόρους εντοπισμού ραδιοσημάτων και για συστήματα παρακολούθησης κινδύνων που μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των διαστημικών υποδομών.