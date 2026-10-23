Οι δαπάνες πληροφορικής θα ξεπεράσουν τα 7 τρισ. δολάρια το 2027

Οι παγκόσμιες δαπάνες πληροφορικής αναμένεται να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 7 τρισ. δολάρια το 2027, καθώς οι επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη ενισχύουν τις αγορές υποδομών, υπηρεσιών cloud και λογισμικού. Η Gartner προβλέπει ότι θα φτάσουν τα 7,35 τρισ. δολάρια, αυξημένες κατά 15% σε σχέση με το 2026. Η εκτίμηση δημοσιοποιήθηκε στις 21 Οκτωβρίου 2026, με αφορμή το Gartner IT Symposium/Xpo στο Ορλάντο.

Την επόμενη αύξηση των δαπανών πληροφορικής κατά 1 τρισ. δολάρια εκτιμάται ότι θα διαμορφώσουν δύο συνδεδεμένοι τομείς, οι υποδομές και το λογισμικό AI, καθώς οι οργανισμοί επιδιώκουν να περάσουν σε εφαρμογές μεγαλύτερης κλίμακας. Ωστόσο, η ανάπτυξη της αγοράς συνοδεύεται από αυξήσεις στις τιμές των μνημών, οι οποίες επιβαρύνουν το κόστος εξοπλισμού. Οι υψηλότερες τιμές πώλησης ενισχύουν την αξία των δαπανών, αλλά αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση των τελικών χρηστών.

Τα συστήματα κέντρων δεδομένων οδηγούν την αύξηση

Η μεγαλύτερη ποσοστιαία άνοδος μεταξύ των επιμέρους κατηγοριών προβλέπεται στα συστήματα κέντρων δεδομένων. Οι δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 1.366 δισ. δολάρια το 2027, αυξημένες κατά 55,5%, έναντι εκτιμώμενων 879 δισ. δολαρίων και αύξησης 73,8% το 2026. Η νέα πρόβλεψη περιλαμβάνει περαιτέρω αναθεώρηση προς τα πάνω των προσδοκιών ανάπτυξης για τη συγκεκριμένη αγορά.

Ισχυρή αύξηση προβλέπεται και στις υποδομές ως υπηρεσία, γνωστές ως IaaS, με τις δαπάνες να υπολογίζονται σε 367 δισ. δολάρια, αυξημένες κατά 25,7% από τα εκτιμώμενα 292 δισ. δολάρια του 2026. Για το 2026, ο ρυθμός ανάπτυξης της κατηγορίας IaaS υπολογίζεται σε 31,3%. Στο λογισμικό, η πρόβλεψη για το 2027 φτάνει τα 1.679 δισ. δολάρια, με άνοδο 14,6%, έναντι εκτιμώμενων δαπανών 1.464 δισ. δολαρίων και αύξησης 15,2% το 2026. Οι δαπάνες για servers με βελτιστοποίηση για AI, για αντίστοιχες υπηρεσίες IaaS και για πλατφόρμες λογισμικού AI συνεχίζουν να ενισχύονται.

Οι υπόλοιπες κατηγορίες κινούνται με ηπιότερους ρυθμούς. Στις συσκευές αναμένονται δαπάνες 916 δισ. δολαρίων και αύξηση 8,1%, στις υπηρεσίες 1.633 δισ. δολαρίων και άνοδος 4,9%, ενώ στις υπηρεσίες επικοινωνιών προβλέπονται 1.391 δισ. δολάρια, αυξημένα κατά 2,9%. Η εκτίμηση για το σύνολο της αγοράς το 2026 ανέρχεται σε 6.391 δισ. δολάρια, με ετήσια αύξηση 14,5%.

Οι ακριβότερες μνήμες πιέζουν τη ζήτηση

Η ζήτηση από τα συστήματα κέντρων δεδομένων έχει οδηγήσει σε υπερδιπλασιασμό των τιμών των μνημών κατά τους προηγούμενους 12 μήνες, σύμφωνα με την Gartner. Οι ανατιμήσεις μεταφέρονται στις αλυσίδες εφοδιασμού για εξοπλισμό αποθήκευσης δεδομένων, servers, δικτυακό εξοπλισμό, προσωπικούς υπολογιστές και άλλες συσκευές.

Ο John-David Lovelock, Distinguished VP Analyst της Gartner, εκτιμά ότι το φαινόμενο, το οποίο περιγράφει ως «memflation», θα συνεχιστεί και το 2027, προτού αρχίσουν να σταθεροποιούνται οι τιμές του εξοπλισμού. Η πίεση στη δυνατότητα των τελικών χρηστών να αγοράσουν τεχνολογικό εξοπλισμό αναμένεται να συγκρατεί τη ζήτηση σε όλη την περίοδο της πρόβλεψης.

Οι υποδομές AI ως επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο

Για τον Lovelock, η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας εξαρτάται όλο και περισσότερο από τη δυνατότητα χρηματοδότησης και κατασκευής υποδομών AI, καθώς και δημιουργίας εσόδων από αυτές, σε πρωτοφανή κλίμακα. Σε προηγούμενους τεχνολογικούς κύκλους, οι υποδομές στήριζαν την ανάπτυξη του λογισμικού. Πλέον, η Gartner τις τοποθετεί στη βάση της οικονομίας της AI, καθώς αντιμετωπίζονται όλο και περισσότερο ως στρατηγικό επενδυτικό περιουσιακό στοιχείο.

Τις επενδύσεις στηρίζουν οι κεφαλαιουχικές δαπάνες των μεγάλων παρόχων υπολογιστικών υποδομών, τα ιδιωτικά κεφάλαια, χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι ίδιοι οι προμηθευτές τεχνολογίας. Ο αναλυτής συνδέει αυτή τη χρηματοδότηση με την αναμενόμενη περαιτέρω άνοδο των δαπανών για υποδομές AI, υπηρεσίες cloud για AI, πλατφόρμες και λογισμικό με δυνατότητες τεχνητής νοημοσύνης.

Η τριμηνιαία πρόβλεψη της Gartner βασίζεται σε ανάλυση πωλήσεων περισσότερων από 1.000 προμηθευτών σε όλο το φάσμα προϊόντων και υπηρεσιών πληροφορικής. Για τη διαμόρφωση της βάσης δεδομένων της αγοράς χρησιμοποιούνται τεχνικές πρωτογενούς έρευνας, οι οποίες συμπληρώνονται από δευτερογενείς πηγές.