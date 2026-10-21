PartnerNET: Νέα εποχή ανάπτυξης με επίκεντρο την τεχνολογία, τη γνώση και τους συνεργάτες

Στη νέα ιδιόκτητη εταιρική έδρα του ομίλου Genco Power, στη Λεωφόρο Μαραθώνος 68 στα Γλυκά Νερά, έχει εγκατασταθεί η PartnerNET, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην αναπτυξιακή της πορεία. Ο νέος χώρος των 3.000 τ.μ. συγκεντρώνει λειτουργίες, ανθρώπους, τεχνολογίες και εκπαιδευτικές δράσεις, ενισχύοντας τη δυνατότητα της εταιρείας να υποστηρίζει το δίκτυο συνεργατών της με μεγαλύτερη αμεσότητα.

Νέα έδρα, ενιαία λειτουργία

Ο χώρος σχεδιάστηκε γύρω από τις καθημερινές ανάγκες ενός οργανισμού που δραστηριοποιείται στο ICT distribution με έντονη εξειδίκευση. Η ευκολότερη πρόσβαση, οι υποδομές για παραλαβές και φορτοεκφορτώσεις, η νέα ράμπα φόρτωσης και η δυνατότητα να στεγάζεται το σύνολο της ομάδας σε έναν κοινό χώρο συνθέτουν το λειτουργικό σκέλος της επένδυσης. Το ουσιαστικότερο, όμως, βρίσκεται στη δυνατότητα για πιο άμεση συνεργασία: ο συνεργάτης μπορεί να συναντήσει στον ίδιο χώρο τους ανθρώπους του account management, του pre-sales, του marketing και της τεχνικής υποστήριξης, καθώς και τους product managers.

Σημαντική θέση στη νέα εγκατάσταση έχει και το μόνιμο showroom, όπου οι συνεργάτες θα μπορούν να βλέπουν λύσεις σε πραγματική λειτουργία, να τις δοκιμάζουν και να αντιλαμβάνονται καλύτερα πώς μπορούν να τις εντάξουν σε έργα των πελατών τους. Η λογική αυτή συνδέεται με την ευρύτερη φιλοσοφία της PartnerNET: η τεχνολογία αποκτά αξία όταν μετατρέπεται σε ολοκληρωμένη πρόταση, με σωστό σχεδιασμό, τεχνική γνώση και συνεχή υποστήριξη.

Η νέα έδρα σχεδιάστηκε με τη φιλοσοφία ενός διαρκώς ανοιχτού χώρου συνεργασίας. Μέσα από την προσέγγιση “365 Days Open Day”, η PartnerNET προσκαλεί τους συνεργάτες της να αξιοποιούν τις εγκαταστάσεις της καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου, για συναντήσεις, παρουσιάσεις, τεχνικές δοκιμές, εκπαιδεύσεις και από κοινού σχεδιασμό νέων έργων.

Η εταιρεία επενδύει παράλληλα στην εφοδιαστική της επάρκεια. Σύμφωνα με τη διοίκησή της, έχοντας σημαντικά αποθέματα και σύγχρονες αποθηκευτικές υποδομές, η PartnerNET εξασφαλίζει υψηλή διαθεσιμότητα προϊόντων και ταχύτητα εξυπηρέτησης, επιτρέποντας στους συνεργάτες της να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις απαιτήσεις των έργων τους. Για τους συνεργάτες της, η άμεση διαθεσιμότητα συνδέεται με τη δυνατότητα να ανταποκρίνονται γρήγορα σε έργα και να περιορίζουν τον κίνδυνο απώλειας μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας λόγω καθυστερήσεων.

Στον πυρήνα της στρατηγικής της PartnerNET βρίσκεται το 100% channel-focused επιχειρηματικό της μοντέλο. Η εταιρεία δραστηριοποιείται αποκλειστικά μέσω του δικτύου συνεργατών της, χωρίς να ανταγωνίζεται τους μεταπωλητές και integrators στην τελική αγορά, επενδύοντας στη μακροχρόνια ανάπτυξη και επιτυχία τους. Για επιλεγμένα διεθνή brands, η PartnerNET διατηρεί συμφωνίες αποκλειστικής διανομής σε συγκεκριμένες αγορές, αναλαμβάνοντας έναν διευρυμένο ρόλο που ξεπερνά την παραδοσιακή διανομή προϊόντων. Από την ανάπτυξη της αγοράς και την τεχνική υποστήριξη έως το marketing, τις πιστοποιήσεις και την εκπαίδευση, λειτουργεί ως στρατηγικός συνεργάτης των κατασκευαστών και του δικτύου μεταπωλητών της.

Αυτή η προσέγγιση έχει ιδιαίτερη σημασία σε μια αγορά όπου η επιτυχία ενός έργου κρίνεται και μετά την εγκατάσταση. Η PartnerNET δίνει βάρος στη μακροχρόνια στήριξη του συνεργάτη, από τον σχεδιασμό μιας λύσης έως τη λειτουργία της στον τελικό πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, προστατεύεται η σχέση του συνεργάτη με τον πελάτη του, ενισχύεται η αξιοπιστία του brand και διαμορφώνεται μια πιο σταθερή εμπειρία υποστήριξης για το σύνολο της αλυσίδας.

Η γνώση ως στρατηγικός πυλώνας

Η νέα έδρα αναμένεται να ενισχύσει ιδιαίτερα και το PartnerNET Academy, έναν βασικό πυλώνα της εταιρείας. Η εκπαιδευτική δραστηριότητα ξεκίνησε πριν από περίπου δύο δεκαετίες, αρχικά στο Cybersecurity και στη συνέχεια στο VoIP, σε μια περίοδο κατά την οποία η συστηματική τεχνολογική κατάρτιση του καναλιού παρέμενε περιορισμένη. Σήμερα, το Academy απευθύνεται σε engineers, pre-sales και sales στελέχη, συνδυάζοντας hands-on εκπαιδεύσεις στον νέο χώρο με online webinars για συνεργάτες σε όλη την Ελλάδα.

Για τον Angelo Gentili, Founder & CEO της PartnerNET και Head Trainer του Academy, η εκπαίδευση αποτελεί διαχρονικά μέρος της εταιρικής ταυτότητας. Με αφετηρία την πρώιμη ενασχόλησή του με το VoIP και μακρά εμπειρία σε δίκτυα, ασφάλεια και επικοινωνίες, τοποθετεί την τεχνολογική γνώση ως προϋπόθεση για την ουσιαστική εξέλιξη των συνεργατών και της αγοράς συνολικά.

Η επένδυση στον νέο χώρο συνδέεται και με την ανάπτυξη της ομάδας. Η εταιρεία συνεχίζει να ενισχύει το ανθρώπινο δυναμικό της, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη της ομάδας και την υποστήριξη των νέων επιχειρηματικών της δραστηριοτήτων. Για τη διοίκηση, το περιβάλλον εργασίας αποτελεί οργανικό μέρος της επιχειρηματικής στρατηγικής: ένας χώρος που επιτρέπει στους ανθρώπους να συνεργάζονται καλύτερα, να νιώθουν ασφάλεια και να εξελίσσονται ενισχύει τελικά και την εμπειρία που προσφέρει η εταιρεία στους συνεργάτες της.

Επτά πυλώνες, μία ολοκληρωμένη πρόταση

Η PartnerNET έχει οργανώσει τη δραστηριότητά της γύρω από εφτά βασικούς τεχνολογικούς πυλώνες: Unified Communications, Wired and Wireless Networking, Smart Building Automation, Facility Management, IPTV και Digital Signage, Unified Collaboration και Cybersecurity. Οι τηλεπικοινωνίες αποτέλεσαν ιστορικά το κυρίαρχο πεδίο της, ωστόσο το networking αποκτά διαρκώς μεγαλύτερη δυναμική. Η μεγαλύτερη αναπτυξιακή ευκαιρία, σύμφωνα με την εταιρεία, βρίσκεται στη σύνθεση αυτών των πεδίων σε ολοκληρωμένες λύσεις με ενοποιημένη διαχείριση και τεχνική υποστήριξη.

Στο Building Automation και στο Facility Management, η εταιρεία επιδιώκει να συνδέει δίκτυα, επικοινωνίες και διαχείριση κτιριακών λειτουργιών σε ένα ενιαίο περιβάλλον. Στο Unified Collaboration, πάλι, βλέπει μια ανάγκη που έχει πια εδραιωθεί σε επιχειρήσεις, οργανισμούς και εκπαιδευτικούς χώρους: επαγγελματικές λύσεις για υβριδικές συναντήσεις, διαδραστική συνεργασία και σύγχρονα meeting rooms.

Η ίδια λογική επεκτείνεται και πέρα από τα ελληνικά σύνορα. Με παρουσία σε Ελλάδα, Κύπρο, Ρουμανία και Βουλγαρία, και με δραστηριότητα στην ευρύτερη Νοτιοανατολική Ευρώπη για επιλεγμένα brands, η PartnerNET θέτει ως επόμενο στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη στις αγορές όπου ήδη διαθέτει παρουσία και τεχνογνωσία.

Η διοίκηση της PartnerNET εκτιμά ότι η αγορά ICT εισέρχεται σε μια μεταβατική περίοδο μετά την ολοκλήρωση έργων που συνδέθηκαν με το Ταμείο Ανάκαμψης. Η εταιρεία επιλέγει να επενδύσει με μακροπρόθεσμο ορίζοντα: σε ανθρώπους, σε τεχνολογική εξειδίκευση, σε υποδομές και σε ένα δίκτυο συνεργατών που χρειάζεται καθημερινά ταχύτητα, γνώση και συνέπεια. Η νέα έδρα στα Γλυκά Νερά λειτουργεί ως η πιο ορατή έκφραση αυτής της επιλογής.