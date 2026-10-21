Λιγότεροι εργαζόμενοι, υψηλότερο κόστος εργασίας για τις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως

Η απασχόληση στις τηλεπικοινωνίες παγκοσμίως υποχώρησε κατά 2,1% σε ετήσια βάση το δεύτερο τρίμηνο του 2026, συνεχίζοντας την πτωτική πορεία που ξεκίνησε το 2016, σύμφωνα με έκθεση της MTN Consulting. Οι περικοπές προσωπικού, ωστόσο, συνυπήρξαν με αύξηση του συνολικού κόστους εργασίας, ενώ η ανάλυση δεν τεκμηρίωσε άμεση σύνδεση ανάμεσα στην υιοθέτηση τεχνητής νοημοσύνης, τη μείωση των εργαζομένων και τη διεύρυνση των περιθωρίων κέρδους.

Στο δείγμα των 145 παρόχων απασχολούνταν περίπου 4,2 εκατ. άνθρωποι, έναντι 4,3 εκατ. έναν χρόνο νωρίτερα, όπως ανέφερε ο συντάκτης της έκθεσης, Matt Walker, επικεφαλής αναλυτής της MTN Consulting. Ο ρυθμός μείωσης ξεπέρασε τον μέσο ετήσιο όρο 1,7% της δεκαετίας. Την ίδια περίοδο, το κόστος εργασίας ανά εργαζόμενο αυξήθηκε κατά 6,8%, σε περίπου 62.500 δολάρια, υπερκαλύπτοντας την εξοικονόμηση από τις περικοπές θέσεων και αυξάνοντας τη συνολική δαπάνη του κλάδου για εργασία.

Οι περικοπές και τα περιθώρια κέρδους

Στην εξέταση ενός μικρότερου δείγματος, το οποίο περιλάμβανε 72 μεγάλους τηλεπικοινωνιακούς παρόχους, η ανάλυση δεν βρήκε μετρήσιμη σχέση μεταξύ των μεταβολών στο προσωπικό και των περιθωρίων κερδών προ τόκων και φόρων (EBIT) των τελευταίων τεσσάρων τριμήνων. Η μεταβολή του αριθμού των εργαζομένων, συνεπώς, προσέφερε περιορισμένη βάση για συμπεράσματα σχετικά με την κερδοφορία των συγκεκριμένων εταιρειών.

Οι αναλύσεις των επιδόσεων μετά από περικοπές προσωπικού, με στοιχεία που ξεκινούν από το 2011, έδωσαν μια πιο θετική εικόνα για τους παρόχους που μείωναν τις θέσεις εργασίας τους. Οι πάροχοι αυτοί εμφάνιζαν καλύτερη επίδοση από εκείνους που δεν μείωναν το προσωπικό τους περίπου στο 57%-67% των περιπτώσεων. Το ιστορικό αυτό εύρημα υποδηλώνει μεγαλύτερη πιθανότητα βελτίωσης των λειτουργικών περιθωρίων, χωρίς να εξασφαλίζει καλύτερα αποτελέσματα σε κάθε περίπτωση.

Η AI και η απόσταση από τις προσδοκίες

Η έρευνα δεν εντόπισε σταθερή σύνδεση ανάμεσα στην ειδησεογραφική κάλυψη για AI και τις αναδιαρθρώσεις. Η Telefónica περιόρισε το προσωπικό της κατά 19,3%, καταγράφοντας τη μεγαλύτερη μείωση στον κλάδο, ενώ η έρευνα δεν περιλάμβανε καταγεγραμμένες ειδήσεις για αυτοματοποίηση μέσω AI στη συγκεκριμένη εταιρεία. Η SK Telecom συγκέντρωσε τη μεγαλύτερη ειδησεογραφική κάλυψη για AI και μείωσε τους εργαζομένους της κατά 6,2%. Η σύγκριση αφορά την καταγεγραμμένη ειδησεογραφία και τις μεταβολές προσωπικού, χωρίς να τεκμηριώνει αιτιώδη σχέση μεταξύ τους.

Η εικόνα των οικονομικών μεγεθών ήταν επίσης λιγότερο θετική από εκείνη άλλων κλαδικών ερευνών. Στην τέταρτη ετήσια έκθεση State of AI in Telecommunications της Nvidia, περίπου το 65% των ερωτηθέντων ανέφερε αύξηση εσόδων χάρη στην AI ή ετήσια μείωση κόστους άνω του 5%.

Στα στοιχεία της MTN Consulting, λιγότερο από το 20% των παρόχων παγκοσμίως πέτυχε ετήσια αύξηση εσόδων άνω του 5%, ενώ επίσης λιγότερο από το 20% μείωσε τις λειτουργικές δαπάνες πάνω από 5%. Μόνο οι BSNL, Iliad και MTN Group πέτυχαν και τα δύο, αντιπροσωπεύοντας λιγότερο από το 2% της παγκόσμιας αγοράς. Κατά την εκτίμηση της συμβουλευτικής εταιρείας, η απόσταση αυτή υποδηλώνει ότι οι απαντήσεις στις έρευνες αντανακλούν την αισιοδοξία του κλάδου περισσότερο από τα ελεγμένα λειτουργικά αποτελέσματα.

Η Ευρώπη με τη μεγαλύτερη υποχώρηση

Σε γεωγραφικό επίπεδο, η Ασία αποτέλεσε τη μόνη περιοχή με αύξηση του αριθμού των εργαζομένων της στη διάρκεια του τριμήνου, κατά 0,6%, κυρίως λόγω προσλήψεων από παρόχους όπως η KDDI. Η Ευρώπη κατέγραψε τη μεγαλύτερη υποχώρηση, κατά 3,4%, με τη μείωση στην Telefónica να εξηγεί μέρος αυτής της μεταβολής. Στη Μέση Ανατολή και την Αφρική η απασχόληση μειώθηκε κατά 2,8% και στην αμερικανική ήπειρο κατά 1,2%.

Με βάση τα ευρήματα, η MTN Consulting συνιστά σε παρόχους, προμηθευτές και επενδυτές να αξιολογούν τις μεταβολές του προσωπικού και την απόδοση της αυτοματοποίησης χρησιμοποιώντας αναλυτικά οικονομικά δεδομένα. Η σύσταση εστιάζει στα μετρήσιμα αποτελέσματα κάθε επιχείρησης ως βάση αξιολόγησης των ευρύτερων ισχυρισμών για την τεχνολογία.