Ανοιχτό μοντέλο δορυφορικής σύνδεσης κινητών εξετάζουν οι Telekom, Orange, Telefonica και Vodafone

Ένα κοινό μοντέλο παροχής υπηρεσιών απευθείας σύνδεσης κινητών τηλεφώνων με δορυφόρους, στο οποίο θα έχουν πρόσβαση και άλλοι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι στην Ευρώπη, εξετάζουν οι Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone. Οι τέσσερις όμιλοι επιδιώκουν να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της νέας τεχνολογίας χωρίς να επενδύσουν οι ίδιοι απευθείας στην ανάπτυξη δορυφορικού σχηματισμού.

Για τον σκοπό αυτό υπέγραψαν επιστολή προθέσεων (Letter of Intent), με αντικείμενο τη διερεύνηση κοινής διεκδίκησης συχνοτήτων στη μελλοντική ευρωπαϊκή διαδικασία εκχώρησης φάσματος. Δεν πρόκειται για οριστική συμφωνία συμμετοχής, καθώς δεν έχει ακόμη αποφασιστεί η υποβολή κοινής προσφοράς.

Η πρωτοβουλία αφορά τις υπηρεσίες απευθείας σύνδεσης συσκευών με δορυφόρους (Direct-to-Device – D2D), οι οποίες μπορούν να επεκτείνουν την κάλυψη πέρα από τα επίγεια δίκτυα κινητής. Εκτός από την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων περιοχών, οι εταιρείες δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στη διατήρηση των επικοινωνιών σε περιπτώσεις διακοπής λειτουργίας των τηλεπικοινωνιακών υποδομών.

Εφόσον προχωρήσει το εγχείρημα, οι τέσσερις όμιλοι σχεδιάζουν να αναπτύξουν στην Ευρώπη τις απαραίτητες επίγειες εγκαταστάσεις και να αναλάβουν τις λειτουργίες συντονισμού και παρακολούθησης. Το δορυφορικό σκέλος θα παρέχεται από εξειδικευμένο συνεργάτη, ο οποίος δεν έχει ακόμη επιλεγεί. Με αυτό το σχήμα επιδιώκουν να συνδυάσουν την παρουσία τους στην αγορά κινητής τηλεφωνίας με την τεχνογνωσία ενός δορυφορικού παρόχου.

Σύμφωνα με την κοινή ανακοίνωση, το προτεινόμενο μοντέλο θα επιτρέπει την πρόσβαση όλων των παρόχων δικτύων κινητής στην Ευρώπη, χωρίς διακρίσεις. Οι εταιρείες εκτιμούν ότι η συνεργασία θα μπορούσε να επιταχύνει την εμπορική διάθεση των υπηρεσιών, να βελτιώσει την αξιοποίηση των συχνοτήτων και να περιορίσει τον κατακερματισμό της αγοράς.

Η κίνηση πραγματοποιείται ενώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προετοιμάζει νέο καθεστώς αδειοδότησης για τις κινητές δορυφορικές υπηρεσίες (Mobile Satellite Services – MSS). Η πρόταση κανονισμού που παρουσίασε στις 27 Μαΐου 2026 αφορά τη ζώνη των 2 GHz και προβλέπει ενιαία διαδικασία επιλογής και αδειοδότησης παρόχων. Τα σημερινά δικαιώματα χρήσης λήγουν τον Μάιο του 2027, με την πρόταση να προβλέπει δυνατότητα διετούς παράτασης για τους υφιστάμενους κατόχους, υπό προϋποθέσεις.

Οι Deutsche Telekom, Orange, Telefónica και Vodafone συνδέουν το εγχείρημα και με την προσπάθεια για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία στις κρίσιμες υποδομές επικοινωνιών. Στις επιδιώξεις τους περιλαμβάνεται η υποστήριξη της ανάπτυξης ευρωπαϊκού δορυφορικού σχηματισμού, με τις βασικές λειτουργίες διαχείρισης και ελέγχου να παραμένουν στην Ευρώπη.

Χρονοδιάγραμμα εμπορικής λειτουργίας δεν έχει ανακοινωθεί. Οι εταιρείες διευκρινίζουν επίσης ότι η πρωτοβουλία δεν αντικαθιστά τις υφιστάμενες συνεργασίες τους στον τομέα των δορυφορικών επικοινωνιών.