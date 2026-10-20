Nova ICT και Omikron Electronics – Μοπτίλ διεκδικούν το Μουσείο Ανθρωπίνου Σώματος στα Τρίκαλα

Η Nova ICT και η ένωση Omikron Electronics – Μοπτίλ συνεχίζουν στον διαγωνισμό της ΕΔΥΤΕ για τη δημιουργία του Μουσείου Ανθρωπίνου Σώματος στα Τρίκαλα, μετά τον αποκλεισμό της Cloudprint. Το έργο έχει προϋπολογισμό 6,2 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, με δυνατότητα αύξησης στα 9,3 εκατ. ευρώ εφόσον ενεργοποιηθεί το δικαίωμα προαίρεσης.

Αιτία του αποκλεισμού ήταν η μη υποβολή της απαιτούμενης εγγυητικής επιστολής συμμετοχής. Σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΔΥΤΕ (Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας), οι εγγυητικές επιστολές των άλλων δύο υποψηφίων έγιναν αποδεκτές και ακολουθεί ο έλεγχος των δικαιολογητικών και των τεχνικών προσφορών τους.

Το μουσείο προβλέπεται να στεγαστεί σε κτίριο συνολικής επιφάνειας 1.500 τετραγωνικών μέτρων, με τη μόνιμη έκθεση να καταλαμβάνει έως περίπου 900 τ.μ. Θα διαθέτει επίσης εκπαιδευτικούς χώρους, χώρους άθλησης, εξυπηρέτησης επισκεπτών και υποστηρικτικές εγκαταστάσεις.

Η μόνιμη έκθεση θα αναπτύσσεται σε οκτώ ενότητες αφιερωμένες στην ανατομία και τη λειτουργία του ανθρώπινου σώματος. Στις έξι βασικές θεματικές περιλαμβάνονται το «Κέντρο Ελέγχου», το «Μάθημα Ανατομίας», το «Ζούνε Ανάμεσά Μας», η «Αναγέννηση», η «Παραγωγή Ενέργειας» και το «Σώμα του Μέλλοντος». Προβλέπονται ακόμη μία εισαγωγική και μία καταληκτική ενότητα.

Στο πλαίσιο του έργου θα κατασκευαστούν ειδικά εκθέματα, όπως αναπαραστάσεις της σπείρας του DNA και ανατομικά μοντέλα του εγκεφάλου. Θα αναπτυχθούν επίσης διαδραστικές ψηφιακές εφαρμογές για την παρουσίαση της ανθρώπινης νόησης, της μικροσκοπικής ζωής και των συστημάτων του οργανισμού. Ο εξοπλισμός θα περιλαμβάνει εξειδικευμένες εγκαταστάσεις φωτισμού και ήχου.

Η σύμβαση θα έχει διάρκεια 24 μηνών από την υπογραφή της, με εγγύηση καλής λειτουργίας τουλάχιστον δύο ετών μετά την οριστική παραλαβή.

Το έργο χρηματοδοτείται από το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και έχει ενταχθεί στο Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2021–2025, με τίτλο «Δημιουργία Ψηφιακής Απεικόνισης και Περιήγησης στο Ανθρώπινο Σώμα με χρήση νέων τεχνολογιών».