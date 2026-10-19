Hansoo Kim, Samsung Electronics Hellas: Το οικοσύστημα πρέπει να υπηρετεί τον χρήστη και όχι το αντίστροφο

Ο Hansoo Kim, Πρόεδρος της Samsung Electronics Hellas, μιλάει στο Infocom για τις αλλαγές στις απαιτήσεις καταναλωτών και επιχειρήσεων από την τεχνολογία. Όπως επισημαίνει, η επιλογή μίας συσκευής συνδέεται ολοένα περισσότερο με όσα προσφέρει στην καθημερινότητα, και με την αξία της σε βάθος χρόνου. Εξηγεί πώς η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να εξοικονομεί χρόνο και να διευκολύνει την επικοινωνία, την εργασία και τη δημιουργία περιεχομένου. Παράλληλα, αναδεικνύει τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ συσκευών, της ασφάλειας δεδομένων, και του ελέγχου που διατηρεί ο χρήστης στην ψηφιακή του εμπειρία.

Αναφέρεται επίσης στα αναδιπλούμενα smartphones, για τα οποία θεωρεί καθοριστικές τη φορητότητα και τη χρηστικότητα, καθώς και στις προϋποθέσεις για την πρακτική αξιοποίηση της εκτεταμένης πραγματικότητας. Περιγράφει τον ρόλο των wearables στην εξατομικευμένη καθοδήγηση για την υγεία και την ευεξία, αλλά και τις δυνατότητες των λύσεων κινητής εργασίας για τις επιχειρήσεις. Μιλά ακόμη για την προσιτότητα και την προσβασιμότητα των συσκευών, και συνδέει την επιτυχία της Samsung Electronics Hellas τα επόμενα χρόνια με την εμπιστοσύνη των χρηστών και την αξία που τους προσφέρουν τα προϊόντα της, σε όλη τη διάρκεια ζωής των συσκευών.

I.C.: Η Samsung έχει διαχρονική παρουσία στην ελληνική αγορά, σε μία περίοδο όπου οι προσδοκίες από την τεχνολογία αλλάζουν γρήγορα. Ποιες τάσεις θεωρείτε ότι διαμορφώνουν σήμερα τις επιλογές καταναλωτών και επιχειρήσεων;

H.K.: Η σημαντικότερη αλλαγή είναι πως πλέον ο καταναλωτής δεν επιλέγει μία συσκευή μόνο με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά της. Θέλει να καταλαβαίνει τι πραγματικά μπορεί να του προσφέρει στην καθημερινότητά του, πόσο εύκολη και ασφαλής είναι και, κυρίως, ποια αξία μπορεί να του δώσει σε βάθος χρόνου.

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει επιφέρει μία από τις μεγαλύτερες αλλαγές. Βλέπουμε, όμως, ότι περνάμε σταδιακά από τον εντυπωσιασμό στη χρησιμότητα. Ο χρήστης δεν αναζητά απλώς «AI» στη συσκευή του. Θέλει η τεχνολογία να του εξοικονομεί χρόνο και να τον βοηθά να επικοινωνεί, να εργάζεται, να αναζητά πληροφορίες ή να δημιουργεί περιεχόμενο πιο εύκολα και αποτελεσματικά.

Παράλληλα, αυξάνεται η σημασία του συνολικού κόστους χρήσης. Η διάρκεια υποστήριξης, η αξιοπιστία, η αυτονομία, η δυνατότητα επισκευής και η ασφάλεια αποτελούν πλέον ουσιαστικά κριτήρια της απόφασης αγοράς. Υπάρχει, επίσης, μία ακόμη σημαντική τάση: οι άνθρωποι θέλουν οι συσκευές τους να συνεργάζονται μεταξύ τους με φυσικό και απλό τρόπο. Από το smartphone και το smartwatch μέχρι την τηλεόραση και τις υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές, ζητούν μία ενιαία εμπειρία χωρίς περιττή πολυπλοκότητα.

Στις επιχειρήσεις, η ανάγκη είναι ακόμη πιο συγκεκριμένη: ασφάλεια, κεντρική διαχείριση, εύκολη ενσωμάτωση με τα υφιστάμενα συστήματα και, τελικά, τεχνολογία που μπορεί να μεταφραστεί σε πραγματική παραγωγικότητα και επιχειρηματικό αποτέλεσμα.

I.C.: Η τεχνητή νοημοσύνη περνά από μεμονωμένες λειτουργίες σε πιο προσωποποιημένες καθημερινές εμπειρίες. Με ποια κριτήρια αξιολογείτε αν μία δυνατότητα του Galaxy AI προσφέρει ουσιαστική αξία στον χρήστη, και ποια είναι η στρατηγική σε αυτό το ζήτημα;

H.K.: Για εμάς, το βασικό ερώτημα δεν είναι πόσες λειτουργίες AI διαθέτει μία συσκευή, αλλά ποιο πρόβλημα λύνει κάθε μία από αυτές και αν το λύνει πραγματικά καλύτερα.

Υπάρχουν πέντε βασικά κριτήρια. Πρώτα απ’ όλα, η χρησιμότητα: εξοικονομεί χρόνο ή μειώνει τα βήματα που χρειάζεται να κάνει ο χρήστης; Δεύτερον, η ποιότητα και η αξιοπιστία του αποτελέσματος. Τρίτον, ο έλεγχος που εξακολουθεί να έχει ο ίδιος ο χρήστης. Τέταρτον, η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια των δεδομένων του. Και, τέλος, το κατά πόσο η εμπειρία είναι προσβάσιμη και μπορεί να εξελίσσεται με τον χρόνο.

Αυτό είναι και το σημείο στο οποίο θέλουμε να διαφοροποιείται η προσέγγισή μας. Δεν θέλουμε η Galaxy AI να είναι μία τεχνολογία που υπάρχει απλώς για να εντυπωσιάζει. Θέλουμε να λειτουργεί ως ένα χρήσιμο επίπεδο πάνω στην καθημερινή εμπειρία του χρήστη: στην επικοινωνία, την αναζήτηση, τις σημειώσεις, τη μετάφραση, τη δημιουργικότητα και την οργάνωση.

Και κάτι εξίσου σημαντικό: η προσωποποίηση δεν μπορεί να έρχεται εις βάρος της ασφάλειας και της εμπιστοσύνης. Ο χρήστης πρέπει να γνωρίζει τι κάνει μία λειτουργία, να έχει επιλογές και να αισθάνεται ότι ο ίδιος συνεχίζει να κατέχει τον έλεγχο της εμπειρίας του.

I.C.: Η εμπειρία της τεχνολογίας διαμορφώνεται όλο και περισσότερο από τη συνεργασία smartphones, wearables, τηλεοράσεων, οθονών και συνδεδεμένων συσκευών. Ποιον ρόλο θέλετε να έχει το οικοσύστημα της Samsung στην καθημερινότητα του χρήστη, στο σπίτι, αλλά και στους επαγγελματικούς χώρους;

H.K.: Ο στόχος μας δεν είναι να έχει ο χρήστης περισσότερες συσκευές για να διαχειρίζεται. Είναι ακριβώς το αντίθετο: να χρειάζεται να σκέφτεται λιγότερο το πώς αυτές οι συσκευές συνεργάζονται μεταξύ τους.

Στο σπίτι, για παράδειγμα, το smartphone μπορεί να λειτουργεί ως κέντρο ελέγχου και εξατομικευμένης υποστήριξης, ενώ η τηλεόραση, τα wearables, οι οικιακές συσκευές και οι υπόλοιπες συνδεδεμένες συσκευές να συνεργάζονται ώστε να κάνουν την καθημερινότητα πιο απλή. Μέσα από το SmartThings, ο χρήστης δεν περιορίζεται στη σύνδεση και διαχείριση διαφορετικών συσκευών, αλλά μπορεί να δημιουργεί αυτοματισμούς που έχουν πραγματικό νόημα στην καθημερινότητά του, από τη διαχείριση της ενέργειας και την ασφάλεια μέχρι τις καθημερινές του ρουτίνες.

Στον επαγγελματικό χώρο, η συνέχεια αυτή αποκτά διαφορετική διάσταση. Ένα Galaxy smartphone ή tablet μπορεί, για παράδειγμα, να μεταφέρει την εμπειρία σε μεγαλύτερη οθόνη μέσω του Samsung DeX, ενώ παράλληλα υπάρχει η δυνατότητα κεντρικής διαχείρισης και προστασίας των συσκευών μέσω του Knox.

Για εμάς, όμως, ένα οικοσύστημα δεν πρέπει να σημαίνει ένα κλειστό περιβάλλον. Η διαλειτουργικότητα και η συνεργασία με ευρύτερα πρότυπα και πλατφόρμες είναι σημαντικές, γιατί τελικά το οικοσύστημα πρέπει να υπηρετεί τον χρήστη και όχι το αντίστροφο.

I.C.: Η αυξημένη χρήση κινητών συσκευών για εργασία και πρόσβαση σε εταιρικά δεδομένα, ενισχύει τη σημασία της κυβερνοασφάλειας. Πώς προσεγγίζει η Samsung, μέσω και του Knox, την προστασία συσκευών και δεδομένων σε ένα εταιρικό περιβάλλον;

H.K.: Σήμερα η κυβερνοασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται σε μία μόνο λειτουργία ή σε ένα μόνο επίπεδο προστασίας. Χρειάζεται μία συνολική προσέγγιση και αυτή ακριβώς είναι η φιλοσοφία πίσω από το Samsung Knox.

Η προστασία ξεκινά από το ίδιο το hardware και φτάνει μέχρι τη διαχείριση ολόκληρου του κύκλου ζωής μίας συσκευής. Υπάρχουν μηχανισμοί ασφαλούς εκκίνησης, προστασίας κλειδιών και κρυπτογράφησης δεδομένων, ενώ σε υποστηριζόμενα μοντέλα το Knox Vault προσφέρει ένα επιπλέον επίπεδο προστασίας για ιδιαίτερα ευαίσθητα δεδομένα, όπως διαπιστευτήρια και βιομετρικές πληροφορίες.

Στη συνέχεια υπάρχει το επίπεδο του λειτουργικού συστήματος και των εφαρμογών, όπου είναι σημαντικό να μπορεί να διαχωρίζεται το προσωπικό από το εταιρικό περιβάλλον και να εφαρμόζονται συγκεκριμένες πολιτικές πρόσβασης.

Και υπάρχει, φυσικά, το επίπεδο της διαχείρισης. Οι επιχειρήσεις χρειάζονται τη δυνατότητα να εγγράφουν και να διαχειρίζονται συσκευές, να εφαρμόζουν πολιτικές, να ελέγχουν ενημερώσεις και, όπου χρειάζεται, να αντιδρούν απομακρυσμένα. Εκεί λύσεις όπως το Knox Suite έχουν ιδιαίτερη σημασία. Θα έλεγα, όμως, ότι είναι σημαντικό να βλέπουμε το Knox ως μέρος μίας ευρύτερης στρατηγικής ασφάλειας. Καμία τεχνολογία δεν μπορεί από μόνη της να εξαλείψει τον κίνδυνο. Η ασφάλεια εξαρτάται επίσης από τις διαδικασίες, τις σωστές ρυθμίσεις, τις ενημερώσεις και, τελικά, από την εκπαίδευση και την κουλτούρα των ανθρώπων μέσα σε έναν οργανισμό.

I.C.: Τα αναδιπλούμενα smartphones έχουν ωριμάσει ως κατηγορία, και προτείνουν έναν διαφορετικό τρόπο χρήσης των smartphones. Ποιο στοιχείο θεωρείτε ότι θα κρίνει τη διεύρυνση της απήχησής τους στην ελληνική αγορά, και ευρύτερα;

H.K.: Η Samsung δραστηριοποιείται στην κατηγορία αυτή από την αρχή και έχουμε πλέον φτάσει στην όγδοη γενιά αναδιπλούμενων smartphone. Αυτή η εμπειρία μάς έχει επιτρέψει να εξελίξουμε σταδιακά κάθε πτυχή των συσκευών, από το πάχος, το βάρος και την αντοχή μέχρι την οθόνη και το λογισμικό. Σήμερα, λοιπόν, το ζητούμενο δεν είναι πλέον αν ένα smartphone μπορεί να διπλώσει, αλλά τι επιπλέον αξία προσφέρει αυτή η διαφορετική μορφή. Δύο παράγοντες θα κρίνουν σε μεγάλο βαθμό τη διεύρυνση της απήχησης των foldables: η φορητότητα και η χρηστικότητα. Η συσκευή πρέπει να είναι αρκετά λεπτή και ελαφριά, ώστε να μεταφέρεται εύκολα και να εντάσσεται φυσικά στην καθημερινότητα, χωρίς παράλληλα να θυσιάζει την ανθεκτικότητα ή τις δυνατότητές της.

Τον περασμένο Ιούλιο παρουσιάσαμε το Galaxy Z Fold8 στα 201 γραμμάρια και τα 4,5 χιλιοστά πάχος, όταν είναι ανοιχτό, και το Z Fold8 Ultra στα 4,1 χιλιοστά αντίστοιχα. Η εξέλιξη αυτή ενισχύει σημαντικά τη φορητότητα, ενώ η αξιοποίηση του μεγαλύτερου εσωτερικού πάνελ προσφέρει ουσιαστικά οφέλη στη χρηστικότητα, από το multitasking και την παραγωγικότητα μέχρι τη δημιουργία περιεχομένου και την ψυχαγωγία.

Κατά τη γνώμη μου, το επόμενο στάδιο είναι να κάνουμε την εμπειρία των foldables ακόμη πιο φυσική, απλή και χρήσιμη στην καθημερινότητα. Η επιτυχία τους δεν θα κριθεί απλώς από το γεγονός ότι διπλώνουν, αλλά από το αν ο χρήστης αισθάνεται ότι κερδίζει κάτι ουσιαστικό: μία συσκευή πιο εύκολη στη μεταφορά και ταυτόχρονα πιο χρηστική, που θα διευκολύνει ακόμη περισσότερο την καθημερινότητά του.

I.C.: Νέες κατηγορίες, όπως οι συσκευές εκτεταμένης πραγματικότητας, διευρύνουν σταδιακά τα όρια της mobile τεχνολογίας. Ποιες προϋποθέσεις χρειάζονται ώστε τέτοιες συσκευές να αποκτήσουν πρακτική αξία στην ελληνική αγορά;

H.K.: Νομίζω ότι το βασικό είναι να περάσουμε από το «τι μπορεί να κάνει η τεχνολογία» στο «τι μπορεί να κάνει καλύτερα για τον άνθρωπο».

Για να αποκτήσει πραγματική αξία η XR τεχνολογία, πρέπει να υπάρχει ένας σαφής λόγος για τον οποίο κάποιος θα επιλέξει ένα τέτοιο προϊόν αντί για ένα smartphone, tablet ή laptop. Και αυτό συνδέεται με αρκετούς παράγοντες: άνεση στη χρήση, αυτονομία, ποιοτικό περιεχόμενο και εφαρμογές, αλλά και ένα ισχυρό οικοσύστημα developers και συνεργατών.

Ταυτόχρονα, υπάρχουν ζητήματα που είναι ιδιαίτερα σημαντικά για τέτοιες συσκευές, όπως η ιδιωτικότητα και η ασφάλεια. Όταν μία συσκευή χρησιμοποιεί κάμερες, αισθητήρες χώρου, φωνή ή άλλα δεδομένα, η εμπιστοσύνη του χρήστη γίνεται απολύτως κρίσιμη.

Στην Ελλάδα βλέπω ενδιαφέρουσες πιθανές εφαρμογές στον τουρισμό, την εκπαίδευση, την τεχνική υποστήριξη, τη βιομηχανική συντήρηση, την αρχιτεκτονική και την εκπαίδευση προσωπικού. Θα έλεγα, όμως, ότι χρειάζεται να ξεκινήσουμε από πραγματικές εφαρμογές και πιλοτικά έργα και να μετρήσουμε το αποτέλεσμα. Αν μία τεχνολογία μπορεί να μειώσει τον χρόνο εκπαίδευσης, να βοηθήσει έναν τεχνικό να ολοκληρώσει μία εργασία ταχύτερα ή να δημιουργήσει μία καλύτερη εμπειρία για έναν επισκέπτη, τότε αρχίζει να αποκτά ουσιαστικό επιχειρηματικό νόημα.

I.C.: Τα wearables εξελίσσονται από συσκευές παρακολούθησης δραστηριότητας σε προσωπικούς βοηθούς υγείας και ευεξίας, με την AI να αποκτά ολοένα μεγαλύτερο ρόλο. Πόσο σημαντικός είναι αυτός ο τομέας για τη στρατηγική της Samsung, και ποια είναι τα στοιχεία που διαφοροποιούν την προσέγγισή σας;

H.K.: Τα wearables αποτελούν πλέον ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της στρατηγικής μας. Επενδύουμε εδώ και χρόνια στη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου οικοσυστήματος υγείας και ευεξίας μέσα από το Samsung Health, το Galaxy Watch, το Galaxy Ring και τα smartphones. Η προσέγγισή μας καλύπτει ένα ευρύ φάσμα: ύπνο, δραστηριότητα, διατροφή, ενσυνειδητότητα και ζωτικές ενδείξεις.

Ένα σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής μας είναι ότι έχουμε κινηθεί αρκετά νωρίς σε πολλές από αυτές τις περιοχές. Το Sleep Coaching, για παράδειγμα, το διαθέτουμε από το 2022, το Energy Score από το 2024, ενώ έχουμε επενδύσει εδώ και χρόνια στη γυναικεία υγεία, με το Cycle Tracking από το 2020 και την παρακολούθηση θερμοκρασίας σώματος από το 2023. Πιο πρόσφατα, προσθέσαμε δυνατότητες όπως το AGEs Index, το Daily Cardio Load και τα Vitals, διευρύνοντας ακόμη περισσότερο την εικόνα που μπορεί να έχει ο χρήστης για την καθημερινή του κατάσταση και τη μακροπρόθεσμη ευεξία του.

Παράλληλα, δεν βασιζόμαστε σε έναν μόνο δείκτη ή σε ένα μεμονωμένο score. Συνδυάζουμε διαφορετικά επίπεδα πληροφορίας, όπως το Energy Score, τα Vitals, το Daily Cardio Load, το Heart Health Score και το Fitness Index, ώστε να δίνουμε μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα και, κυρίως, πρακτική καθοδήγηση για το τι μπορεί να κάνει ο χρήστης στη συνέχεια.

Η ίδια φιλοσοφία ισχύει και για την AI. Από την ενσωμάτωση του Gemini και του Galaxy AI μέχρι το Running Coach και τις νεότερες δυνατότητες coaching, στόχος μας είναι να περάσουμε από την απλή παρακολούθηση στην εξατομικευμένη καθοδήγηση. Θέλουμε το wearable να κατανοεί καλύτερα το πλαίσιο των δεδομένων και να βοηθά τον χρήστη να τα αξιοποιεί.

Και το σημαντικότερο είναι ότι αυτή η εμπειρία δεν περιορίζεται στον καρπό. Η αξία προκύπτει από τη σύνδεση του Watch και του Ring με το smartphone και το ευρύτερο Galaxy οικοσύστημα. Έτσι, μπορούμε να δημιουργούμε μία πιο συνεχή και εξατομικευμένη εικόνα της ευεξίας του χρήστη.

Για εμάς, λοιπόν, το επόμενο βήμα στα wearables δεν είναι απλώς περισσότερες μετρήσεις. Είναι περισσότερη νοημοσύνη, καλύτερη κατανόηση των δεδομένων και, τελικά, πιο ουσιαστική υποστήριξη του ανθρώπου στην καθημερινότητά του. Και πιστεύουμε ότι η συνέπεια με την οποία επενδύουμε σε αυτή την κατεύθυνση εδώ και αρκετά χρόνια αποτελεί ένα σημαντικό πλεονέκτημα για το οικοσύστημά μας.

I.C.: Σε κλάδους όπως το λιανεμπόριο, τα logistics, η φιλοξενία και οι τεχνικές υπηρεσίες, οι εργαζόμενοι πρώτης γραμμής χρειάζονται αξιόπιστα ψηφιακά εργαλεία σε πραγματικές συνθήκες εργασίας. Σε ποιες διαδικασίες βλέπετε το μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης της παραγωγικότητας, μέσω των mobile λύσεων που προσφέρετε;

H.K.: Το μεγαλύτερο περιθώριο βελτίωσης βρίσκεται εκεί όπου οι εργαζόμενοι χάνουν χρόνο σε χειροκίνητες καταχωρήσεις, σαρώσεις και μεταφορά δεδομένων από το χαρτί στα συστήματα.

Βλέπουμε άμεση αξία στο λιανεμπόριο, με το barcode scanning και τον έλεγχο αποθέματος, στα logistics και τις διανομές -ειδικά με τη νέα Ψηφιακή Διακίνηση Αποθεμάτων και τη διαχείριση στόλου σε πραγματικό χρόνο- αλλά και στη φιλοξενία ή τις τεχνικές υπηρεσίες, με ψηφιακές εντολές εργασίας και απομακρυσμένη υποστήριξη.

Για να λειτουργήσει αυτό στο πεδίο, χρειάζονται ανθεκτικές συσκευές, όπως τα Galaxy XCover και Tab Active, αλλά και η κατάλληλη προστασία. Καθώς οι κινητές συσκευές γίνονται πλέον πύλη εισόδου στο εταιρικό δίκτυο, το Samsung Knox προσφέρει προστασία σε πολλαπλά επίπεδα.

Τελικά, το ζητούμενο είναι το μετρήσιμο αποτέλεσμα: να μειώσουμε τον χρόνο ανά εργασία, τα λάθη και το downtime, ενώ παράλληλα να διασφαλίζουμε την ομαλή ψηφιακή μετάβαση της επιχείρησης.

I.C.: Το smartphone έχει εξελιχθεί σε βασικό εργαλείο επικοινωνίας, εργασίας, ψυχαγωγίας και πρόσβασης σε ψηφιακές υπηρεσίες. Πώς προσεγγίζετε την προσιτότητα των συσκευών, σε σχέση και με τη μακροχρόνια αξία που προσφέρουν;

H.K.: Για εμάς, η προσιτότητα δεν μπορεί να σημαίνει μόνο τη χαμηλότερη τιμή αγοράς. Πρέπει να βλέπουμε το συνολικό κόστος και την αξία που παίρνει ο χρήστης σε όλη τη διάρκεια ζωής της συσκευής.

Επομένως, εξετάζουμε την αρχική τιμή και το εύρος του portfolio, αλλά ταυτόχρονα τη διάρκεια των ενημερώσεων λογισμικού και ασφάλειας, την απόδοση, τη διάρκεια ζωής της συσκευής και την εξυπηρέτηση του πελάτη μετά την πώληση. Αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό σε μία εποχή όπου το smartphone είναι ουσιαστικά ένα καθημερινό εργαλείο.

Και, φυσικά, η προσιτότητα έχει και μία δεύτερη διάσταση: την προσβασιμότητα. Η τεχνολογία πρέπει να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ανθρώπους με διαφορετικές ανάγκες και διαφορετικά επίπεδα ψηφιακών δεξιοτήτων.

I.C.: Η εξέλιξη της τεχνολογίας συνδέεται πλέον με ζητήματα ασφάλειας, βιωσιμότητας, κύκλου ζωής των συσκευών, και εμπιστοσύνης του χρήστη. Ποιο θα θεωρούσατε ουσιαστικό δείκτη επιτυχίας για τη Samsung Electronics Hellas τα επόμενα χρόνια;

H.K.: Αν έπρεπε να επιλέξω έναν δείκτη, τότε αυτός θα ήταν ο βαθμός ικανοποίησης των πελατών μας από την πολυετή χρήση προϊόντων Samsung. Γιατί τελικά η επιτυχία δεν είναι μόνο να αγοράσει κάποιος μία συσκευή. Είναι να την εμπιστευτεί, να τη χρησιμοποιεί πραγματικά, να αισθάνεται ότι παραμένει ασφαλής και ενημερωμένη και να μπορεί να αξιοποιεί τις δυνατότητές της για όσο το δυνατόν περισσότερο.

Σε αυτό θα πρόσθετα και την εξέλιξη μίας συσκευής σε όλο τον κύκλο ζωής της: την επισκευή, την επαναχρησιμοποίηση, το trade-in και την ανακύκλωση, αλλά και την επιχειρηματική αξία. Δηλαδή, κατά πόσο οι λύσεις μας βοηθούν μία επιχείρηση να μειώσει χρόνο, λάθη και λειτουργικό κόστος.

Για τη Samsung Electronics Hellas, επομένως, η πραγματική επιτυχία τα επόμενα χρόνια θα είναι ανάπτυξη που βασίζεται στην εμπιστοσύνη: περισσότερη αξία για τον χρήστη, μεγαλύτερη διάρκεια ζωής των συσκευών, ασφαλέστερη ψηφιακή εργασία και ένα μετρήσιμο θετικό αποτύπωμα στην αγορά.

Η συνέντευξη δημοσιεύθηκε στο περιοδικό InfoCom