nPerf: 115,89 Mbps η μέση ταχύτητα λήψης στο σταθερό Διαδίκτυο στην Ελλάδα

Στα 115,89 Mbps διαμορφώθηκε η μέση ταχύτητα λήψης δεδομένων που κατέγραψε η nPerf στις σταθερές συνδέσεις στην Ελλάδα το τρίμηνο Ιουλίου – Σεπτεμβρίου 2026. Η επίδοση αυτή φέρνει τη χώρα στη δεύτερη θέση ειδικής κατάταξης κρατών με γεωγραφική έκταση από 95.000 έως 180.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα, πίσω από τη Βουλγαρία.

Στην πρώτη θέση βρίσκεται η Βουλγαρία με 136,46 Mbps, ενώ ακολουθούν μετά την Ελλάδα το Μπανγκλαντές με 108,71 Mbps, η Γουατεμάλα με 93,24 Mbps και η Νικαράγουα με 82,67 Mbps. Πρόκειται για κατάταξη που βασίζεται αποκλειστικά στην ταχύτητα λήψης δεδομένων και δεν αποτυπώνει τη θέση της Ελλάδας στο σύνολο των ευρωπαϊκών ή των διεθνών επιδόσεων.

Η νέα μέτρηση είναι υψηλότερη από τα 95,2 Mbps που είχε καταγράψει η nPerf για το σύνολο του 2025. Η σύγκριση είναι ενδεικτική, καθώς αφορά διαφορετικές χρονικές περιόδους και δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό ετήσιου ρυθμού αύξησης.

Σύμφωνα με προηγούμενη ανάλυση της εταιρείας, η μέση ταχύτητα λήψης στις σταθερές συνδέσεις είχε αυξηθεί από 26,7 Mbps το 2021 σε 95,2 Mbps το 2025. Η nPerf είχε αποδώσει σημαντικό μέρος αυτής της βελτίωσης στη σταδιακή αντικατάσταση των δικτύων χαλκού από υποδομές οπτικών ινών.

Τα στοιχεία της nPerf προέρχονται από δοκιμές ταχύτητας που πραγματοποιούν οι χρήστες της πλατφόρμας. Το νέο δελτίο Τύπου δεν αναφέρει πόσες μετρήσεις έγιναν στην Ελλάδα κατά το τρίτο τρίμηνο, ούτε περιλαμβάνει αποτελέσματα ανά πάροχο ή τεχνολογία σύνδεσης.

Δεν δίνονται επίσης στοιχεία για τις ταχύτητες αποστολής δεδομένων και την καθυστέρηση του δικτύου, δύο ακόμη παραμέτρους που επηρεάζουν την ποιότητα των σταθερών συνδέσεων.