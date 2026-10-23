Ο Τραμπ ζητά «μέρισμα» από τα data centers προς τις τοπικές κοινότητες

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τις εταιρείες που κατασκευάζουν μεγάλα κέντρα δεδομένων να καταβάλλουν «μέρισμα» στις τοπικές κοινότητες, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν τη στήριξή τους απέναντι στις αντιδράσεις για τις εγκαταστάσεις. Με αναρτήσεις στο Truth Social, υποστήριξε επίσης ότι τα νέα μεγάλα data centers οφείλουν να παράγουν τη δική τους ηλεκτρική ενέργεια και να διαθέτουν το πλεόνασμα στην κοινότητα ή στο δίκτυο.

Η προεδρική παρέμβαση παραμένει χωρίς θεσμοθετημένο πλαίσιο εφαρμογής. Σύμφωνα με το AOL, οι αναρτήσεις δεν είχαν συνοδευτεί από εκτελεστικό διάταγμα, οδηγία ή κανονισμό, παρότι ο λογαριασμός άμεσης απόκρισης του Λευκού Οίκου παρουσίασε τις αναρτήσεις ως εντολή. Οι αναρτήσεις άφηναν αδιευκρίνιστα το ύψος των πληρωμών, τον τρόπο υπολογισμού τους, τους δικαιούχους και τον μηχανισμό επιβολής.

Οικονομικά ανταλλάγματα και παραγωγή ρεύματος

Ο Τραμπ πρότεινε οι πληρωμές να κατευθύνονται στην κοινότητα ή και σε μεμονωμένους κατοίκους. Υποστήριξε ότι έχει παρακολουθήσει περιπτώσεις στις οποίες εγκαταστάσεις που συναντούσαν έντονη τοπική αντίθεση έγιναν δημοφιλείς μετά τη σύναψη οικονομικής συμφωνίας, προτρέποντας τις εταιρείες να κλείνουν τέτοιες συμφωνίες ώστε να προχωρά η κατασκευή.

Για την ενέργεια, ζήτησε το πλεόνασμα της παραγωγής να προσφέρεται ή να πωλείται στην τοπική κοινότητα ή στο ηλεκτρικό δίκτυο. Κατά την εκτίμησή του, μια τέτοια προσέγγιση θα μπορούσε να οδηγήσει σε αισθητή μείωση των τιμών του ρεύματος.

Η ιδέα του οικονομικού ανταλλάγματος είχε προηγηθεί των τελευταίων παρεμβάσεων. Στις 29 Σεπτεμβρίου, όταν φιλοξένησε στελέχη της τεχνολογίας στον Λευκό Οίκο, ο Τραμπ είχε πει σε δημοσιογράφους ότι οι κάτοικοι των περιοχών που υποδέχονται τέτοιες εγκαταστάσεις θα μπορούσαν να πληρώνονται. Σε τοπική τηλεοπτική συνέντευξη που δημοσιεύθηκε στις 19 Οκτωβρίου, επανήλθε στην πρόταση, επικαλούμενος περίπτωση καταβολής 10.000 δολαρίων σε κάθε κάτοικο.

Οι προσφορές προς κατοίκους και οι τοπικές αντιδράσεις

Στο Hazle Township της Πενσιλβάνια, οι φορείς ανάπτυξης προτεινόμενου συγκροτήματος της Amazon Web Services προσέφεραν 10.000 δολάρια σε κάθε κάτοικο, ποσό ίδιο με εκείνο που επικαλέστηκε ο Τραμπ. Οι κάτοικοι, ωστόσο, απέρριψαν το σχέδιο τον Οκτώβριο, παρά την οικονομική προσφορά.

Στο De Soto του Κάνσας, η Digital Realty πρότεινε πιστώσεις στους λογαριασμούς κοινής ωφέλειας και στον φόρο ακίνητης περιουσίας ανά νοικοκυριό για δέκα χρόνια, για συγκρότημα ισχύος 600 μεγαβάτ. Οι ανησυχίες που εκφράζουν κάτοικοι περιοχών όπου σχεδιάζονται τέτοιες εγκαταστάσεις αφορούν τον θόρυβο, την κατανάλωση νερού, την απώλεια γεωργικής γης και πιθανές αυξήσεις στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Αντιδράσεις καταγράφονται και στη Βρετανία. Στο Skelton Grange του Λιντς, κάτοικοι συμμετείχαν σε συλλογή υπογραφών και πραγματοποίησαν πορεία κατά της κατασκευής κέντρου δεδομένων της Microsoft. Ο βουλευτής των Εργατικών Ρίτσαρντ Μπέργκον έχει ζητήσει αναστολή της κατασκευής νέων data centers στη χώρα, πρόταση την οποία απέρριψε η κυβέρνηση.

Οι δεσμεύσεις για το δίκτυο και η ρυθμιστική εκκρεμότητα

Το ζήτημα της επιβάρυνσης των καταναλωτών έχει ήδη οδηγήσει σε πρωτοβουλίες της αμερικανικής κυβέρνησης. Τον Μάρτιο, η δέσμευση Ratepayer Protection Pledge προέβλεπε ότι οι μεγάλες τεχνολογικές εταιρείες που την υπέγραφαν θα κάλυπταν ολόκληρο το κόστος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας προς τις εγκαταστάσεις τους και των αναβαθμίσεων του δικτύου. Η συμμετοχή σε αυτή ήταν εθελοντική.

Τον Οκτώβριο, η Ομοσπονδιακή Ρυθμιστική Επιτροπή Ενέργειας απέρριψε προσπάθειες να υποχρεωθούν τα data centers να εξασφαλίζουν δική τους παραγωγή ρεύματος στο μεγαλύτερο σύστημα ηλεκτρικού δικτύου των ΗΠΑ. Οι λογαριασμοί κοινής ωφέλειας έχουν επίσης εξελιχθεί σε θέμα της πολιτικής αντιπαράθεσης ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.

Στο χρηματιστήριο, την ημέρα των αναρτήσεων, η μετοχή της Bloom Energy ενισχύθηκε κατά 7,13%, στα 238,53 δολάρια, και της GE Vernova κατά 4%, στα 925,92 δολάρια. Η Bloom, πάντως, είχε ήδη ανοδική πορεία ενόψει της επικείμενης ανακοίνωσης των τριμηνιαίων αποτελεσμάτων της. Η άνοδος των μετοχών από μόνη της δεν τεκμηριώνει επίδραση της προεδρικής παρέμβασης.

Στο επίπεδο της εφαρμογής, οι αναρτήσεις αφήνουν ανοιχτό ποιος θα επωμιστεί το πρόσθετο κόστος που συνεπάγονται για τις εταιρείες οι πληρωμές στις κοινότητες και η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Παραμένει επίσης απροσδιόριστο αν και πώς αυτές οι προτάσεις θα ενταχθούν σε ομοσπονδιακό πρόγραμμα.