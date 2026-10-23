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Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου

Η ΤΝ κερδίζει έδαφος ως επαγγελματικό εφόδιο, με επιφυλάξεις για την απασχόληση

Χρήστος ΚοτσακάςBy 4 Mins Read AI
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Εννέα στους δέκα ενηλίκους στην Ελλάδα δηλώνουν ότι έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης, σύμφωνα με τη νέα πανελλαδική έρευνα της Focus Bari. Η διεύρυνση της δοκιμής συνοδεύεται από μεγαλύτερη αναγνώριση της επαγγελματικής αξίας της ΤΝ, αλλά και από ανησυχία για την εργασία: το 76% θεωρεί ότι η γνώση και η χρήση τέτοιων εργαλείων μπορούν να βελτιώσουν τις επαγγελματικές του προοπτικές, ενώ το 62% εκφράζει άγχος για την αντικατάσταση επαγγελμάτων.

Το ποσοστό όσων έχουν χρησιμοποιήσει τουλάχιστον ένα εργαλείο ΤΝ αυξήθηκε από 50% τον Νοέμβριο του 2024 σε 60% τον Ιούλιο του 2025 και σε 90% τον Οκτώβριο του 2026, δηλαδή κατά 40 ποσοστιαίες μονάδες σε λιγότερο από δύο χρόνια. Το Α΄ τεύχος, «Χρήση, Αξία και Προβληματισμοί», βασίζεται σε διαδικτυακές δομημένες συνεντεύξεις μέσω του πάνελ της YouGov, σε πανελλαδικό δείγμα 1.009 ενηλίκων ηλικίας 18 ετών και άνω, από τις 29 Σεπτεμβρίου έως τις 5 Οκτωβρίου 2026.

Ποια εργαλεία χρησιμοποιούνται και πόσο συχνά

Το ChatGPT διατηρεί το προβάδισμα, καθώς το 79% των ερωτηθέντων το χρησιμοποιεί ή το έχει χρησιμοποιήσει κάποια στιγμή. Ακολουθούν το Google Gemini με 53%, το Microsoft Copilot με 20% και το Claude με 18%. Χαμηλότερα βρίσκονται το Canva AI με 9%, το NotebookLM και το DeepL με 7% το καθένα, το DALL·E με 4% και το Midjourney με 2%.

Η συχνότητα χρήσης διαφοροποιεί την εικόνα της αρχικής δοκιμής. Μεταξύ των χρηστών του ChatGPT, το 28% το χρησιμοποιεί καθημερινά και το 37% μερικές φορές την εβδομάδα, διαμορφώνοντας ποσοστό συχνής χρήσης 65%. Με τον ίδιο ορισμό, τα αντίστοιχα ποσοστά φτάνουν στο 61% για το Gemini/Bard, στο 49% για το Claude και στο 34% για το Microsoft Copilot, πάντοτε μεταξύ των χρηστών κάθε εργαλείου.

Στο ChatGPT κυριαρχεί η δωρεάν έκδοση, την οποία χρησιμοποιεί το 87% των χρηστών του. Το 8% πληρώνει το ίδιο για πρόσβαση, ενώ το 4% έχει πρόσβαση μέσω εργοδότη. Η δωρεάν χρήση επικρατεί και στις άλλες εφαρμογές, με ποσοστά 88% στο Gemini/Bard, 78% στο Canva AI, 72% στο Microsoft Copilot και 71% στο Claude.

Η επαγγελματική αξία κερδίζει έδαφος

Η αναγνώριση της ΤΝ ως επαγγελματικού εφοδίου έχει ενισχυθεί κατά 18 ποσοστιαίες μονάδες από τον Ιούλιο του 2025, όταν θετικά απαντούσε το 58%. Στη μέτρηση του Οκτωβρίου του 2026, το 24% θεωρεί ότι η γνώση και η χρήση εργαλείων ΤΝ μπορούν να βελτιώσουν τις προοπτικές του σε μεγάλο βαθμό και το 52% σε κάποιο βαθμό.

Οι λόγοι χρήσης του ChatGPT εκτείνονται από την πληροφόρηση έως τη μελέτη. Από τους 795 χρήστες του στο δείγμα, το 83% το χρησιμοποιεί ή το έχει χρησιμοποιήσει για αναζήτηση πληροφοριών, το 54% για προσωπικές ανάγκες, το 33% για την εργασία και το 23% για σπουδές ή μελέτη.

Στο σύνολο των ερωτηθέντων, το 59% συμφωνεί πολύ ή αρκετά ότι η ΤΝ το βοηθά να εργάζεται ταχύτερα και το 58% ότι το βοηθά να εξελίσσεται. Το 53% αναγνωρίζει βελτίωση της καθημερινότητάς του, ενώ το 45% θεωρεί ότι η τεχνολογία δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης.

Στις ηλικίες 55 ετών και άνω, το 60% συμφωνεί ότι η ΤΝ μπορεί να βελτιώσει την καθημερινότητά του, έναντι 43% στους νέους 18–24 ετών. Ωστόσο, η μεγαλύτερη ηλικιακή ομάδα εμφανίζει και περισσότερες επιφυλάξεις: το 29% συμφωνεί ότι η τεχνολογία είναι υπερβολικά σύνθετη και νιώθει άγχος ότι μένει πίσω, έναντι 16% στην ομάδα 18–24 ετών.

Άλλη η ανησυχία για τα επαγγέλματα, άλλη για την προσωπική εργασία

Η ανησυχία για την αντικατάσταση επαγγελμάτων συνυπάρχει με μεγαλύτερη αίσθηση ασφάλειας για την προσωπική απασχόληση. Το 54% των ερωτηθέντων θεωρεί απίθανη ή απορρίπτει την πιθανότητα να αντικατασταθεί η δική του εργασία από την ΤΝ στο μέλλον, έναντι 46% τον Ιούλιο του 2025. Αντίθετα, το 31% θεωρεί πιθανή την αντικατάσταση και ανησυχεί σε κάποιο βαθμό, ενώ το 11% ανησυχεί πολύ.

Η εργασιακή αβεβαιότητα έχει και ευρύτερες διαστάσεις: το 43% εκφράζει αβεβαιότητα για την εξέλιξη της καριέρας του. Οι γυναίκες εμφανίζονται περισσότερο ανήσυχες, με το 67% να εκφράζει άγχος για την αντικατάσταση επαγγελμάτων, έναντι 55% των ανδρών. Για την εξέλιξη της καριέρας, τα αντίστοιχα ποσοστά διαμορφώνονται στο 46% και στο 39%.

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Ο Χρήστος Κοτσακάς είναι δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στον χώρο του τεχνολογικού, επιχειρηματικού και διεθνούς ρεπορτάζ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στα new media, τις νέες τεχνολογίες και τις startups. Έχει συνεργαστεί με μια σειρά από ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε τομείς όπως η αρθρογραφία, η επικοινωνία και η ενημέρωση.

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