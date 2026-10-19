Η Gartner προειδοποιεί για χάσμα μεταξύ επενδύσεων και εσόδων στις υποδομές AI

Περισσότερα από 3,5 τρισ. δολάρια επενδύσεων σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης θα μπορούσαν να εκτεθούν σε κίνδυνο απομείωσης έως το τέλος του 2030, εφόσον οι πάροχοι AI συνεχίσουν τον σημερινό ρυθμό κεφαλαιουχικών δαπανών, σύμφωνα με την Gartner. Η εταιρεία εκτιμά ότι τα έσοδα από επιχειρήσεις και καταναλωτές θα υπολείπονται των ποσών που απαιτούνται για κερδοφόρες αποδόσεις στο σύνολο των σχεδιαζόμενων επενδύσεων.

Η πίεση αναμένεται να πλήξει ιδιαίτερα τους neocloud παρόχους, που προσφέρουν υποδομές cloud βελτιστοποιημένες για AI. Η Gartner προβλέπει ότι πάνω από το 80% θα πάψει να λειτουργεί ανεξάρτητα έως το 2030, λόγω του κόστους και της έλλειψης επιχειρηματικού μοντέλου που να τους διαφοροποιεί από τον ανταγωνισμό. Η πρόβλεψη αυτή παραπέμπει σε συγκέντρωση της αγοράς, καθώς οι συγκεκριμένοι πάροχοι χρειάζονται σύντομα αποδόσεις για να συντηρήσουν τη λειτουργία τους.

Το χάσμα επενδύσεων και εσόδων

Οι πάροχοι AI αναμένεται να δαπανήσουν σχεδόν 1 τρισ. δολάρια για υποδομές το 2026 και επιπλέον 6 τρισ. δολάρια την περίοδο 2027-2030, όπως αναφέρει ο Will Sommer, Senior Director Analyst της Gartner. Οι υπολογισμοί της Gartner συνδέουν αυτές τις δαπάνες με τα έσοδα που θα χρειάζονταν οι ιδιοκτήτες των κέντρων δεδομένων για να καλύψουν τόσο το κόστος τους όσο και την απαιτούμενη απόδοση του κεφαλαίου τους.

Συγκεκριμένα, έως το 2030 οι ιδιοκτήτες κέντρων δεδομένων AI θα έπρεπε να έχουν συγκεντρώσει σωρευτικά έσοδα 8,5 τρισ. δολαρίων, ώστε να καλύψουν τις ανακοινωμένες κεφαλαιουχικές δαπάνες, το κόστος χρηματοδότησης και απόδοση 12% επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου (ROIC). Το ποσοστό αυτό χρησιμοποιείται ως παραδοχή για την ελάχιστη απαιτούμενη απόδοση της επένδυσης.

Ωστόσο, τα συνολικά έσοδα από τη χρήση AI από επιχειρήσεις και καταναλωτές, τα οποία μπορούν να αποδοθούν σε αυτά τα κέντρα δεδομένων, προβλέπεται να φτάσουν το πολύ τα 3,6 τρισ. δολάρια την ίδια περίοδο. Επιπλέον, ο Sommer εκτιμά ότι λιγότερα από τα μισά έσοδα της AI θα καταλήξουν σε παρόχους με σημαντικές ιδιόκτητες υποδομές, καθώς οι περισσότερες εταιρείες που δραστηριοποιούνται εξαρχής στην AI λειτουργούν με περιορισμένα ιδιόκτητα περιουσιακά στοιχεία.

Η μεγαλύτερη έκθεση των neocloud παρόχων

Οι hyperscalers, οι μεγάλοι πάροχοι cloud, διαθέτουν εκτεταμένες και ιδιαίτερα διαφοροποιημένες πηγές εσόδων, οι οποίες θα μπορούσαν να στηρίξουν τις επενδύσεις τους στην AI για χρόνια. Οι neocloud πάροχοι, αντίθετα, χρειάζεται να εξασφαλίσουν σύντομα αποδόσεις από τις βελτιστοποιημένες για AI υποδομές που προσφέρουν ως υπηρεσία (IaaS) και από τις συνδεδεμένες πλατφόρμες τους.

Η Gartner εκτιμά ότι οι δαπάνες για αυτές τις υπηρεσίες IaaS θα αυξηθούν από 66 δισ. δολάρια το 2027 σε 174 δισ. δολάρια το 2030. Ο Sommer θεωρεί ότι αυτή η αύξηση θα παραμείνει ανεπαρκής για να ανακτήσουν οι περισσότεροι πάροχοι υπολογιστικής ισχύος τις επενδύσεις τους στην AI πριν αντικατασταθεί η σημερινή γενιά ημιαγωγών για AI.

Ο κίνδυνος απομειώσεων έως το 2032

Η γρήγορη απώλεια αξίας των περιουσιακών στοιχείων εντείνει την πίεση για βιώσιμες αποδόσεις. Εάν αυτές αποδειχθούν ανέφικτες, η Gartner θεωρεί σχεδόν βέβαιη την ανάγκη λογιστικών απομειώσεων.

Με συνέχιση της ίδιας επενδυτικής πορείας, αξία περιουσιακών στοιχείων άνω των 4 τρισ. δολαρίων θα μπορούσε να εκτεθεί σε κίνδυνο απομείωσης έως το 2032. Στο συγκεκριμένο σενάριο, η επίτευξη απόδοσης 12% επί του επενδεδυμένου κεφαλαίου τοποθετείται, το νωρίτερο, στο τέλος του 2032.