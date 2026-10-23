Επιστολή προθέσεων με την Ουκρανία των Iceye και Nokia για δορυφορικές επικοινωνίες

Τη δυνατότητα ανάπτυξης δορυφορικών επικοινωνιών υπό ουκρανικό έλεγχο εξετάζουν η Iceye και η Nokia, οι οποίες υπέγραψαν επιστολή προθέσεων με το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας. Στόχος είναι η ενίσχυση των αμυντικών δυνατοτήτων της χώρας με ασφαλή δορυφορικά συστήματα, τα οποία θα μπορεί να διαχειρίζεται η ίδια.

Η πρωτοβουλία ανακοινώθηκε χθες, κατά την επίσκεψη του πρωθυπουργού της Φινλανδίας στην Ουκρανία. Η επιστολή προθέσεων ανοίγει τον δρόμο για τη διερεύνηση της συνεργασίας, χωρίς να συνιστά σύμβαση προμήθειας ή κατασκευής δορυφορικού δικτύου. Δεν έχουν ανακοινωθεί κόστος, αριθμός δορυφόρων ή χρονοδιάγραμμα υλοποίησης.

Είχε προηγηθεί, την 1η Οκτωβρίου, η ανακοίνωση συνεργασίας των Iceye και Nokia για την ανάπτυξη ευρυζωνικών συστημάτων επικοινωνίας μέσω δορυφόρων χαμηλής γήινης τροχιάς (Low Earth Orbit – LEO). Η τεχνολογία προορίζεται για κυβερνητική χρήση, με εφαρμογές στην άμυνα, την επιτήρηση συνόρων, τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης και τη διαχείριση φυσικών καταστροφών.

Στον σχεδιασμό των δύο εταιρειών προβλέπεται κάθε χώρα να έχει την ιδιοκτησία και τον έλεγχο των δορυφόρων, των επίγειων εγκαταστάσεων και των τερματικών επικοινωνίας. Τα νέα συστήματα θα λειτουργούν συμπληρωματικά προς τα υφιστάμενα δίκτυα, διατηρώντας τη δυνατότητα επικοινωνίας ακόμη και όταν οι επίγειες τηλεπικοινωνιακές υποδομές έχουν υποστεί ζημιές ή διακοπές λειτουργίας.

Οι πρώτοι δορυφόροι επικοινωνιών του κοινού προγράμματος Iceye–Nokia αναμένεται να εκτοξευθούν το 2028. Η πρόβλεψη αφορά τη γενικότερη συνεργασία των εταιρειών και δεν συνδέεται με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την Ουκρανία.

Ο διευθύνων σύμβουλος και συνιδρυτής της Iceye, Ράφαλ Μοντζέφσκι (Rafal Modrzewski), ανέφερε ότι η Ουκρανία χρειάζεται ασφαλείς δορυφορικές επικοινωνίες υψηλών επιδόσεων, τις οποίες θα ελέγχει η ίδια. Υπενθύμισε ότι η εταιρεία υποστηρίζει τη χώρα από το 2022, επισημαίνοντας πως διαθέτει ήδη εμπειρία στην ταχεία ανάπτυξη δορυφορικών συστημάτων για εθνική χρήση.

Από την πλευρά της Nokia, ο επικεφαλής Γεωπολιτικών και Κυβερνητικών Σχέσεων και πρόεδρος της Nokia Defense, Μίκο Χάουταλα (Mikko Hautala), στάθηκε στη σημασία των δορυφορικών δικτύων όταν οι επίγειες επικοινωνίες διακόπτονται. Όπως εξήγησε, η νέα πρωτοβουλία θα επιτρέψει να εξεταστεί πώς η Ουκρανία μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτονομία στη διαχείριση των κρίσιμων επικοινωνιών της.

Η Iceye, η οποία έχει γραμμή παραγωγής και στην Ελλάδα, έχει ήδη παρουσία στην Ουκρανία μέσω της παροχής δορυφορικών εικόνων από ραντάρ συνθετικού ανοίγματος (Synthetic Aperture Radar – SAR), τα οποία επιτρέπουν την παρατήρηση περιοχών ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες και τον φωτισμό.

Τον Ιανουάριο του 2026 ανακοίνωσε νέα συμφωνία με φορέα του ουκρανικού υπουργείου Άμυνας για τη διεύρυνση της πρόσβασης σε δορυφορικές εικόνες υψηλής ανάλυσης. Η συγκεκριμένη συνεργασία αφορά τη συλλογή πληροφοριών και την επιτήρηση, σε αντίθεση με τη νέα πρωτοβουλία με τη Nokia, η οποία επικεντρώνεται στις δορυφορικές τηλεπικοινωνίες.