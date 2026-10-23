Strand Consult: αριθμητικά λάθη και προβληματικές συγκρίσεις στην έκθεση του BEREC

Αριθμητικά λάθη, προβληματικές συγκρίσεις και αμφισβητούμενα συμπεράσματα για τις τιμές και τις επενδύσεις καταλογίζει η Strand Consult στην πρόσφατη έκθεση του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Body of European Regulators for Electronic Communications – BEREC). Η εταιρεία συμβούλων παρουσιάζει 13 σημεία στα οποία θεωρεί ότι τα στοιχεία δεν αποτυπώνονται ή δεν ερμηνεύονται σωστά.

Η παρέμβαση αφορά την έκθεση «Europe’s Telecom Reality Check» («Έλεγχος της πραγματικής κατάστασης των ευρωπαϊκών τηλεπικοινωνιών»), που δημοσιοποιήθηκε στις 6 Οκτωβρίου. Ο BEREC υποστηρίζει ότι ο ανταγωνισμός στην ευρωπαϊκή αγορά έχει συμβάλει στη συγκράτηση των τιμών, χωρίς να εμποδίζει τις επενδύσεις. Εκτιμά επίσης ότι δεν υπάρχουν σαφείς αποδείξεις πως οι συγχωνεύσεις οδηγούν από μόνες τους σε περισσότερες επενδύσεις ή καινοτομία. Η Strand Consult έρχεται να προστεθεί στις αντιρρήσεις που είχαν ήδη διατυπώσει οι Connect Europe και GSMA κατά τη διαβούλευση επί της έκθεσης.

Μία από τις βασικές ενστάσεις αφορά τη σχέση του αριθμού των παρόχων με τις τιμές στην κινητή τηλεφωνία. Ο BEREC επικαλείται μελέτη του 2024, βασισμένη σε στοιχεία 29 χωρών του ΟΟΣΑ για την περίοδο 2009-2019, σύμφωνα με την οποία η παρουσία ενός επιπλέον παρόχου δικτύου συνδέεται με μείωση κατά 7% των μέσων εσόδων ανά χρήστη (Average Revenue per User – ARPU).

Το συγκεκριμένο εύρημα, σύμφωνα με τη Strand Consult, δεν επιτρέπει ασφαλή συμπεράσματα για τις τιμές που πληρώνουν οι καταναλωτές. Το ARPU δείχνει πόσα έσοδα εισπράττει κατά μέσο όρο ένας πάροχος ανά χρήστη. Δεν αποτυπώνει την τιμή μιας συγκεκριμένης υπηρεσίας, καθώς επηρεάζεται και από την κατανάλωση δεδομένων, το είδος των συνδρομών και τη σύνθεση της πελατειακής βάσης.

Έτσι, το γεγονός ότι η παρουσία ενός επιπλέον παρόχου συνδέεται με 7% χαμηλότερο ARPU δεν σημαίνει ότι οι συνδρομητές πληρώνουν 7% λιγότερα για τις ίδιες υπηρεσίες. Η συμβουλευτική εταιρεία θεωρεί ότι η στατιστική αυτή συσχέτιση δεν αρκεί για να αποδείξει αντίστοιχη επίδραση στις τιμές.

Σημαντικό μέρος της κριτικής αφορά και τις επενδύσεις. Η Strand Consult επισημαίνει ότι ο BEREC χρησιμοποιεί πρόβλεψη της GSMA για παγκόσμιες κεφαλαιουχικές δαπάνες 1,5 τρισ. δολαρίων στην κινητή τηλεφωνία κατά την περίοδο 2023-2030. Πρόκειται, όμως, για το άθροισμα των επενδύσεων οκτώ ετών και όχι για ένδειξη αύξησης των ετήσιων δαπανών. Αντιθέτως, η ίδια πρόβλεψη περιλαμβάνει υποχώρησή τους από 201 δισ. δολάρια το 2023 σε 171 δισ. το 2030.

Κατά τη Strand Consult, οι επενδυτικές ανάγκες αναμένεται να περιοριστούν σταδιακά σε ορισμένους τομείς, καθώς προχωρά η ολοκλήρωση των δικτύων οπτικών ινών και ωριμάζουν οι υποδομές 5G. Εκτιμά ακόμη ότι μεγάλο μέρος των υφιστάμενων υποδομών θα μπορεί να αξιοποιηθεί και κατά τη μετάβαση στο 6G, χωρίς αυτό να αναιρεί την ανάγκη νέων δαπανών για τον εκσυγχρονισμό των δικτύων.

Η εταιρεία διαφωνεί και με την αξιολόγηση της επενδυτικής δραστηριότητας με βάση τον λόγο επενδύσεων προς έσοδα. Επισημαίνει ότι ένα υψηλό ποσοστό μπορεί να οφείλεται στα χαμηλότερα έσοδα των ευρωπαϊκών παρόχων και δεν αποδεικνύει από μόνο του ότι οι επενδύσεις είναι επαρκείς.

Επιφυλάξεις διατυπώνονται και για τις διεθνείς συγκρίσεις τιμών. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιείται στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στις φθηνότερες διαθέσιμες προσφορές που καλύπτουν συγκεκριμένες απαιτήσεις ταχύτητας ή όγκου δεδομένων. Οι προσφορές αυτές, ωστόσο, δεν αποτυπώνουν υποχρεωτικά τον μέσο λογαριασμό που πληρώνουν οι συνδρομητές.

Ειδικά για τις ΗΠΑ, η Strand Consult υποστηρίζει ότι έχουν υπολογιστεί λανθασμένες φορολογικές επιβαρύνσεις σε ορισμένα τιμολόγια και ότι οι συγκρίσεις με την Ευρώπη χρησιμοποιούν διαφορετικές μονάδες αγοραστικής δύναμης. Η αμερικανική σύγκριση βασίζεται σε προσφορές από την Καλιφόρνια, το Κολοράντο και τη Νέα Υόρκη. Η εταιρεία ζητεί επανεξέταση των υπολογισμών.

Στα 13 σημεία περιλαμβάνονται και συγκεκριμένες αριθμητικές ασυμφωνίες. Στην περίπτωση του Καναδά, ο BEREC αποδίδει μερίδιο αγοράς 13,1% στους εικονικούς παρόχους κινητής τηλεφωνίας (Mobile Virtual Network Operators – MVNO). Το ποσοστό, όμως, αντιστοιχεί στο μερίδιο όλων των εταιρειών εκτός των τριών μεγαλύτερων παρόχων της χώρας το 2023. Περιλαμβάνει επομένως και περιφερειακές επιχειρήσεις που διαθέτουν δικά τους δίκτυα.

Στην Ιαπωνία, η έκθεση χρησιμοποιεί εκτίμηση κάλυψης οπτικών ινών 99,8% για το 2024. Τα δημοσιευμένα στοιχεία του αρμόδιου ιαπωνικού υπουργείου καταγράφουν ποσοστό 97,09% στις 31 Μαρτίου του ίδιου έτους, με αναθεωρημένη μεθοδολογία. Η Strand Consult υποστηρίζει ότι στη σύγκριση έπρεπε να χρησιμοποιηθεί το αποτέλεσμα της επίσημης έρευνας και όχι η εκτίμηση.

Μία ακόμη ασυμφωνία αφορά το ρυθμιστικό κόστος κεφαλαίου των παραδοσιακών σταθερών δικτύων. Ο BEREC αναφέρει ποσοστό 6,08% για το 2024, το οποίο, σύμφωνα με τα στοιχεία του ίδιου του οργανισμού, αντιστοιχεί στο 2025. Το αντίστοιχο ποσοστό για το 2024 ήταν 5,94%. Πρόκειται για τον μέσο ονομαστικό, προ φόρων, σταθμισμένο κόστος κεφαλαίου (Weighted Average Cost of Capital – WACC), βάσει στοιχείων 23 εθνικών ρυθμιστικών αρχών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Strand Consult καλεί τον BEREC να διορθώσει τις ασυμφωνίες που εντοπίζει, να δημοσιοποιήσει τους σχετικούς υπολογισμούς και να διευκρινίσει εάν οι διορθώσεις επηρεάζουν τα συμπεράσματά του.