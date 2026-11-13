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Σάββατο, 14 Νοεμβρίου

Infocom Today #190: Στο 45% η χρήση AI, στα 10 δισ. το ενδιαφέρον για data centers!

infocomBy 1 Min Read Focus - Ελληνική Αγορά Today
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Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 190ο κατά σειρά!

Σήμερα: Στο 45% η χρήση AI, στα 10 δισ. το ενδιαφέρον για data centers!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, στα Apple Podcasts, στο Spotify και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!

Ακολουθήστε το Infocom.gr και στα Google News, για όλες τις τελευταίες εξελίξεις από τον κόσμο των τηλεπικοινωνιών και της τεχνολογίας!

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