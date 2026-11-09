Weekly Telecom: Black Friday στο καλάθι, 6G στο τραπέζι!

In God we trust. All others must bring data! Η ρήση του W. Edwards Deming δεν ήταν ποτέ πιο επίκαιρη απ’ ό,τι στο 15ο eCommerce & Digital Marketing World 2026 στις 4 Νοεμβρίου στο Divani Caravel. Με δύο ασφυκτικά γεμάτες αίθουσες και ρεκόρ συνέδρων, η ωμή αλήθεια ειπώθηκε χωρίς περιστροφές: στο σύγχρονο ηλεκτρονικό εμπόριο, ο πιο ακριβός πελάτης είναι αυτός που αγοράζει μόνο μία φορά. Ο τζίρος είναι ματαιοδοξία, το καθαρό ταμείο μετά από διαφήμιση, logistics και εξυπηρέτηση είναι η μόνη λογική. Έστησες e-shop, φόρτωσες αποθήκη, πλήρωσες digital καμπάνιες και τελικά ο καταναλωτής ρωτάει ένα LLM και αν η πρότασή σου δεν χωράει σε μία σύνοψη AI agent, απλώς δεν υπάρχεις.

Στις παρουσιάσεις αναδείχθηκε η αξία των μικρών πιλοτικών έργων με μετρήσιμο αποτέλεσμα. Ένα e-shop, για παράδειγμα, μπορεί να μετρήσει πόσο χρόνο παίρνει η διεκπεραίωση μιας παραγγελίας πριν και μετά την εφαρμογή ενός αυτοματισμού. Ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Οικονομικών προανήγγειλε για τις αρχές του 2027 δράση δανειοδότησης μικρομεσαίων επιχειρήσεων με ποσά έως 500.000 ευρώ, ενώ ο υφυπουργός Ανάπτυξης, αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, μίλησε για τη χρηματοδότηση συμπράξεων μέσω του «Ερευνώ – Καινοτομώ», με προϋπολογισμό άνω των 140 εκατ. ευρώ. Διαβάστε το απολογιστικό με την πλήρη ανάλυση των συζητήσεων, των παρουσιάσεων και των συμπερασμάτων. Stay tuned. Σύντομα θα σας ενημερώσουμε πώς μπορείτε να παρακολουθήσετε ολόκληρο το συνέδριο on demand στo YouTube! Btw, ξεκίνησαν στην TV τα προεόρτια για την Black Friday και όπως δείχνουν όλα, δεν θα πλήξουμε…

Από το «καλάθι» μέχρι την πόρτα!

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος του ΙΟΒΕ υποχώρησε τον Οκτώβριο στις 106,9 μονάδες, από 107,6 τον Σεπτέμβριο, με εντονότερη πτώση στην καταναλωτική εμπιστοσύνη, στις −48,9 από −41,6 μονάδες. Ενόψει Black Friday και Cyber Monday, το 67% στην έρευνα της EY Ελλάδος με τη MRB σχεδιάζει αγορές, από 63% πέρσι, ενώ το 43% αμφιβάλλει «για το αν οι προσφορές είναι πραγματικές». Πάντως οι μισοί από όσους σκοπεύουν να ψωνίσουν έχουν ήδη προγραμματίσει τις αγορές τους. Το πορτοφόλι μπορεί να είναι άδειο, αλλά οι προσφορές είναι και θα είναι ελκυστικές. Και αν δεν φτάνουν τα χρήματα υπάρχουν πάντα και οι δόσεις…

Στις εισαγωγές αγαθών που πωλούνται εξ αποστάσεως από τρίτες χώρες, από την 1η Νοεμβρίου εφαρμόζεται ενωσιακό τέλος διεκπεραίωσης 2 ευρώ ανά τελωνειακό είδος. Μαζί με τον προσωρινό δασμό, η επιβάρυνση μπορεί να φτάσει τα 5 ευρώ ανά είδος προ ΦΠΑ σε επιλέξιμες αποστολές έως 150 ευρώ. Για δύο τελωνειακά είδη στο ίδιο δέμα για παράδειγμα, η συνολική επιβάρυνση μπορεί έτσι να φτάσει τα 10 ευρώ προ ΦΠΑ. Τα στοιχεία, πάντως, δείχνουν πως οι παραγγελίες από την Ασία έχουν ήδη μειωθεί, γεγονός που σημαίνει ότι το μέτρο έχει αρχίσει να αποδίδει. Ωστόσο, έχουν προκύψει διάφορες προσφορές από ντόπιους influencers που υπόσχονται εκπτωτικά κουπόνια και local προσεγγίσεις για να «ξεπεραστεί» το πρόβλημα. Όταν κλείνει το τελωνείο, ανοίγει το Instagram! Στο ψηφιακό εμπόριο, ΕΕ και Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία, με κανόνες για τις ροές δεδομένων, τις ηλεκτρονικές συναλλαγές και την προστασία του καταναλωτή.

Η BOX NOW παρουσίασε τη στρατηγική της για τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, με διοικητικό κέντρο την Ελλάδα, παρουσία σε πέντε χώρες και εκτίμηση για 60 εκατ. παραδόσεις δεμάτων το 2026, αλλά και νέα υπηρεσία που επιτρέπει αποστολές από θυρίδα προς διευθύνσεις σε ευρωπαϊκές χώρες. Στη Ρουμανία, η Κωτσόβολος υπέγραψε συμφωνία για την εξαγορά του 100% της Flanco, με αξία επιχείρησης 35 εκατ. ευρώ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής προϋποθέτει εγκρίσεις και εκπλήρωση συμβατικών όρων. Η ΔΕΗ σχεδιάζει να αξιοποιήσει τα 150 καταστήματα της Flanco για τη διανομή προϊόντων, αλλά και την εγκατάσταση και υποστήριξη των ενεργειακών της λύσεων, όπως άλλωστε κάνει και στην Ελλάδα. Η ΔΕΗ blue, από την άλλη, μετράει πάνω από 100.000 εγγεγραμμένους πελάτες στο PPC blue app στην Ελλάδα και πάνω από 3.600 δημόσια σημεία φόρτισης. Είδες η ΔΕΗ;

Από την οπτική ίνα στο φάσμα του 6G!

Το ΔΣ του ΟΤΕ προτείνει ομόφωνα νέα τριετή θητεία για τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύμβουλο Κώστα Νεμπή. Η πρόταση θα υποβληθεί προς έγκριση στη γενική συνέλευση του 2027. Στο τέλος Σεπτεμβρίου ο όμιλος είχε 739.000 συνδρομητές με οπτική ίνα μέχρι το σπίτι, 45,2% περισσότερους σε έναν χρόνο, και διατηρεί τον στόχο επενδύσεων 600 εκατ. ευρώ για το 2026. Βέβαια, από την άλλη πλευρά η Magenta TV χάνει τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, που κέρδισε στον δεύτερο γύρο την Πέμπτη ο Αλαφούζος. Κάτι μας λέει ότι στο μέλλον θα χρειαστούμε περισσότερες συνδρομές… Την ίδια στιγμή, η INALAN προσφέρει συμμετρικά 500 Mbps και απεριόριστη ομιλία με 18 ευρώ τον μήνα για 12 μήνες, όπου διαθέτει δίκτυο. Μία προσφορά που δεν σε αφήνει αδιάφορο…

Στην κινητή, το Ericsson Mobility Report εκτιμά ότι η κίνηση από τις συσκευές προς τα δίκτυα στις πόλεις θα μπορούσε να τριπλασιαστεί το 2031 σε σχέση με το 2025 με μέτρια υιοθέτηση της AI ή να φτάσει έως το πενταπλάσιο με υψηλή υιοθέτηση. Η Nokia προβλέπει ότι η AI θα παράγει το 44% της παγκόσμιας δικτυακής κίνησης το 2035. Η AI μπορεί να γράψει και το επενδυτικό πλάνο. Για τη χωρητικότητα του δικτύου, πάντως, θα χρειαστεί και το κονδύλι. Για τις νέες απαιτήσεις από τα δίκτυα και την υιοθέτηση της ΑΙ -που είναι μονόδρομος- θα συζητήσουμε στο 28ο Συνέδριο InfoCom World στις 8 Δεκεμβρίου στο Divani Caravel! Btw, σημειώστε ότι πυκνώνουν οι πληροφορίες για συνεργασία της G4S με μεγάλο πάροχο, οπότε… stay tuned!

Ακόμα δεν το είδαμε, 6G το βγάλαμε! Για το 6G, λοιπόν, η GSMA υπολογίζει δυνητική πρόσθετη συνεισφορά 1,24 τρισ. δολαρίων στο παγκόσμιο ΑΕΠ του 2040. Με περιορισμένο φάσμα, η εκτίμηση πέφτει στα 720 δισ. δολάρια. Σημαντική διαφορά που δίνει βάρος στις αποφάσεις για τις συχνότητες στη διάσκεψη ραδιοεπικοινωνιών του 2027. Εν κατακλείδι: Πριν μοιράσουμε τα τρισεκατομμύρια από το 6G καλό είναι να μοιράσουμε σωστά τις συχνότητες! Για τα σημερινά δίκτυα, η GSMA εκτιμά ότι καταιγίδες και πλημμύρες προκαλούν ζημιές 1,7 δισ. δολαρίων ετησίως στους σταθμούς βάσης και -πολύ σωστά- ζητά κοινό σχεδιασμό με κυβερνήσεις και παρόχους ενέργειας.

Ο λογαριασμός της υπολογιστικής ισχύος!

Η Lancom έκλεισε το 2025 με έσοδα 8,36 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 23,8%. Ενίσχυσε τις επενδύσεις σε υποδομές και εξετάζει ευκαιρίες εξαγορών. Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν ταχύτερα από τον τζίρο και τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 6,61%, στα 1,68 εκατ. ευρώ. Η Quest δρομολογεί την εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών, σχεδιάζοντας δημόσια προσφορά μέρους των υφιστάμενων μετοχών. Η Uni Systems εμφάνισε ενοποιημένα έσοδα 268,1 εκατ. ευρώ το 2025, αυξημένα κατά 11%. Pas mal και ίσως είναι η κατάλληλη στιγμή για το επόμενο βήμα!

Στα data centers, το 61% των 18 οικονομολόγων που απάντησαν στο πάνελ του ΚΕΦΙΜ βλέπει θετικό αποτύπωμα για την Ελλάδα, με τις κλασικές επιφυλάξεις για το ρεύμα, το νερό και το όφελος που μένει στην τοπική οικονομία. Όπως έχουμε τονίσει επανειλημμένα, δεν μπορείς να φτιάξεις την ομελέτα των επενδύσεων χωρίς θυσίες. Στο συνέδριο InfoCom στις 8/12 θα αναδείξουμε το θέμα τόσο από γεωπολιτική σκοπιά όσο και από την πλευρά των επενδύσεων με έμφαση στην ψύχραιμη και έντιμη αντιμετώπισή του από όλους τους stakeholders. Διεθνώς, η Bank of America εκτιμά ότι μια παρατεταμένη διόρθωση στις επενδύσεις AI θα μπορούσε να πλήξει την παγκόσμια οικονομία, ιδίως αν οι μεγάλες δαπάνες αργήσουν να φέρουν έσοδα και κέρδη, κάτι που μάλλον ήδη συμβαίνει. Όπως είδαμε και στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού, η συζήτηση για την τεχνολογία φτάνει και στην πολιτική. Και αυτό είναι ένα θέμα που δεν πρέπει να βάζουμε «κάτω από κανένα χαλάκι»…

Η AWS ανακοίνωσε ότι το ευρωπαϊκό κυρίαρχο cloud της συνέχισε να λειτουργεί για ώρες αφού απενεργοποιήθηκαν δύο συστήματα που το συνδέουν με την παγκόσμια υποδομή της. Σύμφωνα με την εταιρεία, οι εφαρμογές των πελατών παρέμειναν σε λειτουργία στη διάρκεια της άσκησης. Η ψηφιακή κυριαρχία δεν είναι μόνο θέμα νομοθεσίας και διακηρύξεων. Είναι και θέμα τεχνικής ανεξαρτησίας, ανθεκτικότητας και αποδεδειγμένης επιχειρησιακής αυτονομίας.

Στα μικροκυκλώματα, εγκαινιάστηκε η νέα ευρωπαϊκή πλατφόρμα σχεδιασμού, με στόχο να κινητοποιήσει επενδύσεις 525 εκατ. ευρώ. Γιατί η Ευρώπη έχει αρχίσει να συνειδητοποιεί ότι η ψηφιακή κυριαρχία δεν εξασφαλίζεται μόνο με data centers και cloud. Χρειάζεται να έχει λόγο και στα μικροκυκλώματα που βρίσκονται κάτω από το… «καπό» της τεχνολογίας!

Ο ψηφιακός βοηθός και η λευκή επιταγή

Στην Ελλάδα, το 25% των χρηστών smartphones περιμένει να χρησιμοποιεί αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς έως το 2030, ενώ σήμερα τους χρησιμοποιεί το 3%, σύμφωνα με το Ericsson ConsumerLab. Το 53% των καθημερινών χρηστών AI ανησυχεί έντονα μήπως ένας ψεύτικος ή «παραβιασμένος» βοηθός, ενεργήσει «για λογαριασμό του». Το ζητούμενο δεν είναι αν θα αποκτήσει αυτονομία, αλλά να μην αποκτήσει αυθαιρεσία! Στην πανελλαδική έρευνα της Focus Bari, το 53% βλέπει εξίσου θετικές και αρνητικές κοινωνικές επιπτώσεις από την AI, ωστόσο το ίδιο ποσοστό θέλει να πειραματιστεί με τα εργαλεία της. Με άλλα λόγια, δίνουμε στην ΑΙ πρόσβαση στα δεδομένα μας, αλλά δεν της δίνουμε λευκή επιταγή.

Στις επιχειρήσεις, η Gartner προβλέπει ότι έως το 2030 οι μισοί οργανισμοί θα χρησιμοποιούν AI agents στις λειτουργίες πληροφορικής με ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή. Προειδοποιεί για υπερβάσεις κόστους όταν η χρέωση γίνεται με βάση τη χρήση, χωρίς ανώτατο όριο. Η αυτονομία έχει τα οφέλη της, αλλά και το κόστος της. Στον λογαριασμό, πάντως, το όριο καλό είναι να το βάζει ακόμη άνθρωπος…

Στα SmartTalks, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, Commercial Director και Partner της ITML, εξηγεί πώς μετριέται η αξία ενός πιλοτικού έργου. Σε λογιστήριο βιομηχανίας, η ομάδα της εταιρείας μέτρησε τις ώρες εργασίας πριν από την παρέμβαση και επανέλαβε τη μέτρηση σε λιγότερο από δύο μήνες. Ακούστε το podcast και δείτε τα αποτελέσματα γιατί έχουν ενδιαφέρον. Στη φιλοξενία, ο Νίκος Μηναδάκης, ιδρυτής και CEO της Advance Deep Tech Services, περιγράφει τη φιλοδοξία να εξάγει τεχνολογία και τεχνογνωσία από την Ελλάδα, με αιχμή τον τουρισμό. Το Gnosis συνδυάζει υποστήριξη τιμολόγησης, ανάλυση ανταγωνισμού και δημιουργία καμπανιών. Όπως αναφέρει, μια γενική έκπτωση μπορεί να φέρει περισσότερες κρατήσεις και μικρότερο κέρδος. Άλλο να γεμίζεις δωμάτια και άλλο να γεμίζεις το ταμείο!

Στη δημόσια διοίκηση, ο Ψηφιακός Βοηθός Κρατικής Αρωγής τέθηκε σε λειτουργία και παρέχει γενικές πληροφορίες για ενισχύσεις και διαδικασίες μετά από φυσικές καταστροφές. Δέχεται γραπτές ή φωνητικές ερωτήσεις στα ελληνικά και τα αγγλικά, χωρίς ταυτοποίηση. Αχρείαστος να είναι…

Κανόνες για πλατφόρμες, εκδότες και cookies!

Η κυβέρνηση ξεκίνησε με το TikTok τις επαφές για την εφαρμογή του ηλικιακού ορίου των 15 ετών στα social media από την 1η Ιανουαρίου 2027. Οι πλατφόρμες καλούνται να δείξουν πώς θα επαληθεύουν την ηλικία και στους υφιστάμενους λογαριασμούς, με τα ελάχιστα αναγκαία δεδομένα. Ναι, να προστατευτούν οι ανήλικοι, αλλά να προστατευτούν και τα προσωπικά δεδομένα. Αλλιώς θα αντιμετωπίσουμε ένα μικρό κακό με ένα μεγαλύτερο. Στο συνέδριο του επαρχιακού Τύπου, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου έθεσε το ζήτημα της αναγνώρισης περιεχομένου που παράγεται με AI και τόνισε τη σημασία της διασταύρωσης. Βλέπετε, η ταχύτητα διάδοσης μίας είδησης δεν εγγυάται την αξιοπιστία της, ιδιαίτερα στον σημερινό κόσμο του «clopyright».

Στο ίδιο πλαίσιο, OpenAI, Google, Microsoft και Anthropic δεσμεύθηκαν να προσφέρουν έναν κοινό τρόπο εξαίρεσης περιεχομένου από τη μελλοντική εκπαίδευση μοντέλων. Η εφαρμογή θα χρειαστεί μήνες και η εντολή θα ισχύει για όσους παρόχους υιοθετήσουν το πρωτόκολλο. Η Google και η Microsoft αναφέρουν ότι η εξαίρεση θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης του περιεχομένου σε υπηρεσίες AI. Ακόμη κι αν υποθέσουμε ότι υλοποιείται σωστά, πρόκειται για μία πρωτοβουλία που έρχεται με μεγάλη καθυστέρηση. Πώς λέμε καλύτερα να ζητάς τη συγνώμη παρά την άδεια… Μόνο που στην περίπτωση των εκδοτών και των δημιουργών η «συγνώμη» δεν επιστρέφει ούτε το περιεχόμενο, ούτε την αξία που έχουν ήδη αποκομίσει οι εταιρείες. Βλέπετε, η τεχνολογία τρέχει με ταχύτητες ΑΙ και τα δικαιώματα με ταχύτητα δημόσιας διαβούλευσης.

Στο Digital Omnibus, το Συμβούλιο της ΕΕ συμφώνησε στη διαπραγματευτική του θέση. Προτείνονται εξαιρέσεις συγκατάθεσης για ορισμένες χρήσεις cookies, προθεσμία 96 αντί 72 ωρών για γνωστοποίηση παραβιάσεων προσωπικών δεδομένων και εθνικά σημεία αναφοράς περιστατικών κυβερνοασφάλειας. Προς το παρόν ισχύουν οι σημερινές απαιτήσεις συγκατάθεσης. Πατάς «Ρυθμίσεις» για να διαβάσεις μια είδηση και μέχρι να φτάσεις στον τίτλο έχεις κάνει ταχύρρυθμο σεμινάριο συγκατάθεσης…

Σε έρευνα της Kaspersky, το ποσοστό εργαζομένων που ανέφεραν περιστατικά κυβερνοασφάλειας κυμάνθηκε από 82% έως 89,7% ανά κλάδο. Οι εργαζόμενοι σε τεχνικές ειδικότητες -όπως ήταν αναμενόμενο- ανέφεραν συχνότερα περιστατικά κακόβουλου λογισμικού και απάτες με AI από όσους εργάζονται σε μη τεχνικές ειδικότητες.

Η εργασία αλλάζει, οι κανόνες ακολουθούν!

Η υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Νίκη Κεραμέως παρουσίασε νομοσχέδιο για την αλγοριθμική διαχείριση της εργασίας στις ψηφιακές πλατφόρμες, με διαφάνεια στα κριτήρια, ανθρώπινη εποπτεία στις σημαντικές αποφάσεις και ρυθμίσεις για το καθεστώς απασχόλησης. Στο Δημόσιο, η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε έργο 34,99 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας. Το έργο προβλέπει 5.000 τερματικά, με στόχο να καλύψει τουλάχιστον 1.000 φορείς και 100.000 εργαζομένους.

Σε μελέτη της διαΝΕΟσις, η απασχόληση των γυναικών 20–64 ετών στην Ελλάδα φτάνει στο 59,9%, με απόσταση 18,8 ποσοστιαίων μονάδων από τους άνδρες. Μία στις τέσσερις οικονομικά μη ενεργές Ελληνίδες αναφέρει τη φροντίδα παιδιών ή ηλικιωμένων, ως τον μοναδικό λόγο που απέχει από την αναζήτηση εργασίας. Σε έρευνα της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, το ποσοστό των επιχειρήσεων που εφαρμόζουν δράσεις ισότητας και διαφορετικότητας μειώθηκε από 37,4% το 2018 σε 26,5% το 2025, παρότι το 68,5% ανέφερε επιχειρηματικά οφέλη από τέτοιες πρωτοβουλίες. Η ισότητα θεωρείται καλή ιδέα μέχρι να έρθει η ώρα να επενδύσουμε σε αυτήν…

Σύμφωνα με το ΚΕΦΙΜ, φόροι και εισφορές αντιστοιχούσαν στο 41,3% του ΑΕΠ το 2025, όσο και το 2019. Οι έμμεσοι φόροι έφτασαν στο 17,2% του ΑΕΠ, έναντι 13,4% κατά μέσο όρο στην ΕΕ. Από κάθε 1.000 ευρώ δαπανών κοινωνικής προστασίας στην Ελλάδα το 2024, τα 786 πήγαν σε συντάξεις γήρατος και επιζώντων και τα 51 στην οικογένεια και τα παιδιά. Στην ΕΕ, τα αντίστοιχα ποσά ήταν 618 και 124 ευρώ.

Ελλάδα 2050: Το μέλλον δεν περιμένει!

Η Ελλάδα του 2050 χρειάζεται σχέδιο και κατά προτίμηση πριν από το 2049… Γιατί το λέμε αυτό. Well, η μελέτη «Ελλάδα 2050» ξεχωρίζει την ψηφιοποίηση και τις ανισότητες ως τις τάσεις με την ισχυρότερη αλληλεπίδραση με τις υπόλοιπες που εξετάζει. Στα στοιχεία που παραθέτει, οι ειδικοί πληροφορικής και επικοινωνιών αντιστοιχούν περίπου στο 2,5% της ελληνικής απασχόλησης, έναντι περίπου 5% στην ΕΕ. Μάλλον πληρώνουμε ακόμα το brain drain… Παγκοσμίως, η ITU υπολογίζει ότι 6,3 δισ. άνθρωποι χρησιμοποιούν το διαδίκτυο το 2026 και 2 δισ. παραμένουν εκτός. Στις οικονομίες χαμηλού εισοδήματος το χρησιμοποιεί το 32% του πληθυσμού, έναντι 93% στις οικονομίες υψηλού εισοδήματος.

Σύμφωνα με τα ενδιάμεσα ευρήματα της μελέτης για το Ινστιτούτο του ΣΒΕ, η μεταποιητική παραγωγή αυξήθηκε κατά 16,2% το 2025 έναντι του 2021. Η Ελλάδα κατατάσσεται τρίτη στην αύξηση της παραγωγής μεταξύ 24 χωρών της ΕΕ και 24η στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου ως ποσοστό της προστιθέμενης αξίας της μεταποίησης. Στην παραγωγή ανεβαίνουμε στο βάθρο. Στις επενδύσεις βρίσκουμε το όνομά μας πιο γρήγορα αν διαβάσουμε τον πίνακα από κάτω. Ο ΣΒΕ ζητά δεκαετή βιομηχανική στρατηγική με μετρήσιμους στόχους και δεν έχει άδικο.

Στο BIZ & BUZZ της εβδομάδας μπαίνει και το κόστος προστασίας των υποδομών. Με τις υφιστάμενες πολιτικές, ο IEA προβλέπει σχεδόν 25 εκατ. χιλιόμετρα νέων ηλεκτρικών γραμμών την επόμενη δεκαετία. Η προστασία τους από πυρκαγιές έχει δικό της κόστος. Για το φάσμα του 6G και τις νέες απαιτήσεις της AI από τα δίκτυα, η συζήτηση συνεχίζεται στο InfoCom Today #189. Καλή ανάγνωση, καλή ακρόαση και καλή εβδομάδα!

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