ITU: Αυξάνονται οι χρήστες διαδικτύου, 2 δισ. παραμένουν εκτός

Σε 6,3 δισ. ανθρώπους, ή στο 76% του παγκόσμιου πληθυσμού, εκτιμάται ότι φτάνουν οι χρήστες του διαδικτύου το 2026, σύμφωνα με την έκθεση «Facts and Figures 2026» της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών (ITU). Παρά την αύξηση της χρήσης, 2 δισ. άνθρωποι παραμένουν εκτός διαδικτύου, ενώ εξακολουθούν να υπάρχουν μεγάλες ανισότητες ανάλογα με το εισόδημα, τον τόπο κατοικίας, το φύλο και την ηλικία.

Η αντίστοιχη αναθεωρημένη εκτίμηση για το 2025 ήταν 6,1 δισ. χρήστες, ή το 74% του παγκόσμιου πληθυσμού. Η αρχική εκτίμηση για το 2025 ήταν 6 δισ. χρήστες και αναθεωρήθηκε με βάση τα νεότερα διαθέσιμα δεδομένα. Η επέκταση της χρήσης συνυπάρχει με έντονες διαφορές μεταξύ χωρών: στις οικονομίες υψηλού εισοδήματος χρησιμοποιεί το διαδίκτυο το 93% του πληθυσμού, έναντι μόλις 32% στις οικονομίες χαμηλού εισοδήματος. Η οικονομική προσιτότητα, η διαθεσιμότητα και η ποιότητα των υπηρεσιών, μαζί με τις ψηφιακές δεξιότητες, παραμένουν βασικά ζητήματα για την καθολική και ουσιαστική συνδεσιμότητα.

Το κόστος εξακολουθεί να περιορίζει την πρόσβαση

Η παγκόσμια διάμεση τιμή ενός καλαθιού υπηρεσιών κινητής ευρυζωνικότητας αποκλειστικά για δεδομένα υποχώρησε στο 1,2% του κατά κεφαλήν ακαθάριστου εθνικού εισοδήματος (ΑΕΕ). Για ένα καλάθι σταθερής ευρυζωνικότητας, το αντίστοιχο ποσοστό μειώθηκε στο 2,3%. Ωστόσο, τρεις στις δέκα οικονομίες παγκοσμίως παραμένουν εκτός του στόχου οικονομικής προσιτότητας τόσο για τη σταθερή όσο και για την κινητή ευρυζωνικότητα.

Οι περίκλειστες αναπτυσσόμενες χώρες και τα μικρά αναπτυσσόμενα νησιωτικά κράτη πέτυχαν για πρώτη φορά το 2026 τον ευρέως αναγνωρισμένο στόχο που θέτει ως ανώτατο όριο για το κόστος του καλαθιού κινητής ευρυζωνικότητας το 2% του κατά κεφαλήν ΑΕΕ. Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες, αντίθετα, η διάμεση τιμή παραμένει στο 6,1% του ίδιου εισοδηματικού μεγέθους.

Η γενική γραμματέας της ITU, Doreen Bogdan-Martin, συνέδεσε την παραμονή εκτός διαδικτύου στην εποχή της τεχνητής νοημοσύνης με τον αποκλεισμό από ευκαιρίες στην εκπαίδευση και την απασχόληση. Ζήτησε διεύρυνση της συνδεσιμότητας και ουσιαστική χρήση του διαδικτύου για όλους, όπου κι αν βρίσκονται. Για την ITU, ουσιαστική συνδεσιμότητα σημαίνει ότι όλοι μπορούν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο υπό κατάλληλες συνθήκες, με προσιτό κόστος, όπου και όποτε το χρειάζονται.

Μεγάλες αποκλίσεις στην κάλυψη και στη χρήση

Περίπου το 97% του παγκόσμιου πληθυσμού ζει εντός της εμβέλειας δικτύου τουλάχιστον 3G. Η κάλυψη από πιο προηγμένες τεχνολογίες παρουσιάζει πολύ μεγαλύτερες αποκλίσεις. Το 5G καλύπτει το 59% του παγκόσμιου πληθυσμού, με το ποσοστό να φτάνει το 86% στις χώρες υψηλού εισοδήματος και να περιορίζεται στο 4% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Οι διαφορές ανάμεσα στις δύο εισοδηματικές ομάδες συνεχίζονται και στον όγκο των δεδομένων που καταναλώνονται. Η μέση μηνιαία κίνηση κινητής ευρυζωνικότητας ανά συνδρομή φτάνει τα 20 GB στις χώρες υψηλού εισοδήματος, περίπου έξι φορές τα 3,4 GB των χωρών χαμηλού εισοδήματος. Στην κατοχή κινητού τηλεφώνου, το παγκόσμιο ποσοστό ανέρχεται στο 84% για τον πληθυσμό ηλικίας 10 ετών και άνω. Στην ίδια ηλικιακή ομάδα ξεπερνά το 95% στις χώρες υψηλού εισοδήματος, έναντι 57% στις χώρες χαμηλού εισοδήματος.

Τα χάσματα φύλου, ηλικίας και τόπου κατοικίας

Η διαφορά μεταξύ πόλεων και υπαίθρου έχει περιοριστεί, παραμένει όμως αισθητή. Πρόσβαση στο διαδίκτυο έχει το 82% των κατοίκων αστικών περιοχών παγκοσμίως, έναντι 63% στις αγροτικές περιοχές. Ως προς το φύλο, το διαδίκτυο χρησιμοποιεί το 79% των ανδρών και το 74% των γυναικών, με τον λόγο του ποσοστού χρήσης στις γυναίκες προς το αντίστοιχο ποσοστό στους άνδρες να έχει αυξηθεί στο 0,94.

Οι νέοι διατηρούν υψηλότερα ποσοστά χρήσης από τον υπόλοιπο πληθυσμό. Στις ηλικίες 15 έως 24 ετών, το διαδίκτυο χρησιμοποιεί το 86% παγκοσμίως, έναντι 74% στις υπόλοιπες ηλικίες. Η απόσταση αυτή προστίθεται στις γεωγραφικές και εισοδηματικές διαφορές που καταγράφει η ετήσια έκθεση.

Ο Cosmas Luckyson Zavazava, διευθυντής του Γραφείου Ανάπτυξης Τηλεπικοινωνιών της ITU, έθεσε ως προτεραιότητα την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε η πρόσβαση στις τεχνολογίες να βελτιώνει ουσιαστικά τη ζωή των ανθρώπων. Προειδοποίησε ότι, χωρίς τις δεξιότητες αυτές και ουσιαστική συνδεσιμότητα, τα οφέλη τεχνολογιών όπως η τεχνητή νοημοσύνη κινδυνεύουν να παραμείνουν απρόσιτα για πολλούς, ενισχύοντας τα υφιστάμενα ψηφιακά χάσματα.