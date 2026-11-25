Σε ένα ψηφιακό τοπίο που εξελίσσεται ραγδαία, οι επιχειρήσεις και οι κυβερνήσεις ανά τον κόσμο καλούνται να διαχειριστούν την εφαρμογή νέων τεχνολογιών, οι οποίες είναι μεν συναρπαστικές, αλλά ταυτόχρονα και ιδιαίτερα περίπλοκες.

Στο σημερινό ψηφιακό περιβάλλον, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί μείζον ζήτημα για κάθε άτομο, επιχείρηση και κυβέρνηση. Καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται καθημερινά, εξελίσσονται αντίστοιχα και οι μέθοδοι των κακόβουλων εισβολέων (hackers). Αυτοί, συνήθως, εκμεταλλεύονται τα τρωτά σημεία των συστημάτων, προκαλώντας τεράστιες οικονομικές απώλειες και πλήγματα στη φήμη των θυμάτων τους (ατόμων, εταιρειών, κυβερνήσεων).

Παράλληλα, παρατηρείται αύξηση των περιστατικών που αφορούν την ασφάλεια των συστημάτων πληροφορικής¹.

Το μέλλον των εταιρειών και των οργανισμών, σε πολλές περιπτώσεις, εξαρτάται, σε μεγάλο βαθμό, από έναν επιτυχημένο έλεγχο πληροφοριακών συστημάτων (IT audit). Είναι γνωστό ότι ένα μικρό σφάλμα ή μια δυσλειτουργία σε ένα σύστημα πληροφορικής, ή η χρήση εφαρμογών και εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, κλπ., μπορεί να προκαλέσει ζημιά που ενδέχεται να είναι ανεπανόρθωτη.

Για τον λόγο αυτό, η διενέργεια ελέγχων πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης, κρίνεται απαραίτητη για τις εταιρείες και κυβερνητικούς οργανισμούς, προκειμένου να αποκτήσουν ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να προστατευτούν από τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων και να συμβαδίσουν με τις τάσεις της τεχνολογίας.

Ο έλεγχος πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης είναι επωφελής με πολλούς τρόπους, με βασικό στόχο και σκοπό την βελτίωση των συγκεκριμένων συστημάτων που έχουν ελεγχθεί.

Η διαδικασία ελέγχου απαιτεί από τον ελεγκτή πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης να καταρτίζει σχέδια, να καθορίζει διαδικασίες και να προτείνει τις κατάλληλες στρατηγικές, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό ή τεχνολογία, ώστε να ενισχυθεί η ανάπτυξη και να επιτευχθούν οι στόχοι της εταιρείας.

Παράλληλα, παρέχεται ασφάλεια για την πρόληψη παραβίασεων δεδομένων που στοχεύουν την εταιρεία. Επομένως, παρόλο που οργανισμοί σε κάθε κλάδο έχουν επενδύσει σε λύσεις πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης, αυτό από μόνο του δεν αρκεί, καθώς δημιουργεί παράλληλα πιθανούς νέους κινδύνους. Οι κίνδυνοι αυτοί μπορούν να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά μέσω των ελέγχων πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Συνεπώς, για να διασφαλίσετε τη βιωσιμότητα και την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας, συνιστάται η αξιοποίηση ελέγχων πληροφοριακών συστημάτων και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης.

Βασικοί λόγοι ελέγχου

Οι βασικοί λόγοι (ΒΛ) για τους οποίους οι έλεγχοι πληροφοριακών συστημάτων (IT audits) και λύσεων τεχνητής νοημοσύνης είναι σημαντικοί, είναι ενδεικτικά οι ακόλουθοι:

ΒΛ1. Διαχείριση Κινδύνων & Διακυβέρνηση: Προστατεύουν τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, αποτρέπουν δαπανηρά σφάλματα στα συστήματα πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης, και παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα ενδιαφερόμενα μέρη εμπιστοσύνη ως προς τις ψηφιακές λειτουργίες.

Προστατεύουν τα εταιρικά περιουσιακά στοιχεία, αποτρέπουν δαπανηρά σφάλματα στα συστήματα πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης, και παρέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο και στα ενδιαφερόμενα μέρη εμπιστοσύνη ως προς τις ψηφιακές λειτουργίες. ΒΛ2. Ακεραιότητα & Αξιοπιστία Δεδομένων: Επιβεβαιώνουν ότι η υποκείμενη τεχνολογία και οι αλγόριθμοι παράγουν ακριβή δεδομένα, γεγονός κρίσιμο, καθώς τα οικονομικά και λειτουργικά αρχεία εξαρτώνται από αξιόπιστα συστήματα.

Επιβεβαιώνουν ότι η υποκείμενη τεχνολογία και οι αλγόριθμοι παράγουν ακριβή δεδομένα, γεγονός κρίσιμο, καθώς τα οικονομικά και λειτουργικά αρχεία εξαρτώνται από αξιόπιστα συστήματα. ΒΛ3. Ασφάλεια Πληροφοριών & Εντοπισμός Ευπαθειών: Αποκαλύπτουν κρυμμένα κενά ασφαλείας, όπως μη ενημερώσεις λογισμικού (patches), λανθασμένες ρυθμίσεις και αδύναμα μέτρα ελέγχου πρόσβασης, κλπ.

Αποκαλύπτουν κρυμμένα κενά ασφαλείας, όπως μη ενημερώσεις λογισμικού (patches), λανθασμένες ρυθμίσεις και αδύναμα μέτρα ελέγχου πρόσβασης, κλπ. ΒΛ4. Επιχειρησιακή Συνέχεια & Ανάκαμψη από Καταστροφές: Ελέγχουν τα συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backups) και τα σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών, επιβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός μπορεί να ανακάμψει γρήγορα από διακοπές λειτουργίας ή κυβερνοεπιθέσεις.

Ελέγχουν τα συστήματα δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας (backups) και τα σχέδια αντιμετώπισης περιστατικών, επιβεβαιώνοντας ότι ο οργανισμός μπορεί να ανακάμψει γρήγορα από διακοπές λειτουργίας ή κυβερνοεπιθέσεις. ΒΛ5. Συμμόρφωση με Κανονισμούς: Διασφαλίζουν την τήρηση σημαντικών νομικών και κλαδικών προτύπων, όπως ο GDPR, το HIPAA, το PCI DSS, καθώς και πλαισίων όπως το NIST ή το ISO/IEC 27001.

Διαδικασίες ελέγχου

Ο κάθε έλεγχος διεξάγεται με βάση μια συγκεκριμένη μεθοδολογία (Φάση Α: Σχεδιασμός Ελέγχου; Φάση Β: Εκτέλεση Ελεγκτικών Εργασιών; Φάση Γ: Αναφορά και Έκθεση Ελέγχου; και Φάση Δ: Διοίκηση Έργου Ελέγχου), ένα σχέδιο ελέγχου (audit plan) και εργαλεία ελέγχου (audit tools). Επίσης τα προτεινόμενα μέτρα προστασίας μετά την αναφορά των ευρημάτων βασίζεται σε ένα σύνολο μέτρων για κάθε συγκεκριμένο έλεγχο και εταιρεία.

Για περισσότερες πολιτικές και διαδικασίες ελέγχου συστημάτων πληροφορικής και τεχνητής νοημοσύνης και τα αντίστοιχα μέτρα προστασίας, δείτε τα ακόλουθα βιβλία μου:

Βιβλίο 1. «Εγχειρίδιο Ελέγχου Πληροφορικής (IT Auditing Handbook)». https://fylatos.com/shop/it-auditing-handbook/

https://fylatos.com/shop/it-auditing-handbook/ Βιβλίο 2. «Τεχνητή Νοημοσύνη» https://fylatos.com/shop/τεχνητή-νοημοσύνη/

https://fylatos.com/shop/τεχνητή-νοημοσύνη/ Βιβλίο 3. «ISO 27001: 2022 Implementation Handbook» https://fylatos.com/shop/iso-27001-2022-implementation-handbook/

https://fylatos.com/shop/iso-27001-2022-implementation-handbook/ Βιβλίο 4. «Προστασία Προσωπικών Δεδομένων (GDPR Protection)» https://fylatos.com/shop/gdpr/

Σημειώσεις

*Ι. Κυριαζόγλου AI, IT and Data Privacy Consultant, Author and Poet [email protected] [email protected] Personal site: pathways-to-improvement.com