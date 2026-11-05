GSMA: Καιρικές ζημιές 1,7 δισ. δολαρίων ετησίως στην κινητή

Η GSMA ζητά από κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές στενότερη συνεργασία με τους παρόχους κινητής τηλεφωνίας για την προστασία των δικτύων από ακραία καιρικά φαινόμενα, εκτιμώντας ότι οι ισχυρές καταιγίδες και οι πλημμύρες προκαλούν ήδη ζημιές 1,7 δισ. δολαρίων ετησίως σε σταθμούς βάσης. Ο διεθνής φορέας που εκπροσωπεί τον κλάδο προτείνει κοινό σχεδιασμό για την ανθεκτικότητα των υποδομών, με συμμετοχή και των παρόχων ενέργειας.

Με βάση τις κλιματικές συνθήκες που αναμένονται το 2050, το ετήσιο κόστος αποκατάστασης θα μπορούσε σχεδόν να διπλασιαστεί και να ξεπεράσει τα 3 δισ. δολάρια. Ως μεγαλύτερη ευπάθεια των δικτύων, η GSMA προσδιορίζει την ηλεκτροδότηση: μια διακοπή ρεύματος μπορεί να θέσει εκτός λειτουργίας τις τηλεπικοινωνιακές υποδομές όταν εξαντληθούν τα εφεδρικά συστήματα τροφοδοσίας.

Το κόστος των ζημιών και οι εκτεθειμένες υποδομές

Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στην ερευνητική σειρά έξι μερών «Futureproofing Connectivity: Climate Risk and Resilience in Telecommunications», η οποία συνοδεύεται από ξεχωριστό κείμενο αρχών πολιτικής για την ανθεκτικότητα των δικτύων κινητής. Η έρευνα εξετάζει τους καιρικούς κινδύνους που απειλούν τις τηλεπικοινωνιακές εγκαταστάσεις και το κόστος αποκατάστασης των σχετικών ζημιών.

Υπό τις σημερινές κλιματικές συνθήκες, οι εκτιμώμενες ετήσιες ζημιές από ισχυρές καταιγίδες ανέρχονται σε 1 δισ. δολάρια. Στις πλημμύρες ποταμών αντιστοιχούν 577 εκατ. δολάρια και στις παράκτιες πλημμύρες 124 εκατ. δολάρια. Για τις συνθήκες που προβλέπονται στα μέσα του αιώνα, το κόστος από καταιγίδες αναμένεται να αυξηθεί σε περίπου 2,37 δισ. δολάρια, αντιπροσωπεύοντας τα τρία τέταρτα των συνολικών ζημιών.

Οι πύργοι, οι ιστοί και οι εγκαταστάσεις σε ταράτσες εκτίθενται ιδιαίτερα σε ισχυρούς ανέμους, καταιγίδες και κεραυνούς. Στους σταθμούς βάσης, ο εξοπλισμός που βρίσκεται στο επίπεδο του εδάφους κινδυνεύει να πλημμυρίσει, ενώ οι παράκτιες υποδομές απειλούνται και από την άνοδο της στάθμης της θάλασσας κατά τη διάρκεια καταιγίδων. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορούν να προκαλέσουν υπερθέρμανση του ραδιοεξοπλισμού και οι έντονες βροχοπτώσεις να υποβαθμίσουν την ισχύ του ασύρματου σήματος.

Η εξάρτηση από το ρεύμα και τα κενά αξιολόγησης

Η διάρκεια λειτουργίας των εφεδρικών συστημάτων τροφοδοσίας ποικίλλει ανά εγκατάσταση, από λίγες ώρες έως πολύ περισσότερο. Η εξάρτηση των τηλεπικοινωνιακών δικτύων από την ηλεκτροδότηση οδηγεί την έρευνα στη σύσταση για σχεδιασμό που καλύπτει ολόκληρο το οικοσύστημα: οι επιπτώσεις της κακοκαιρίας στις ενεργειακές υποδομές μπορούν να μεταφερθούν και στις υπηρεσίες κινητής τηλεφωνίας.

Οι πάροχοι διαχειρίζονται παραδοσιακά τους λειτουργικούς κινδύνους που επηρεάζουν τη διαθεσιμότητα των δικτύων τους. Η GSMA εντοπίζει, ωστόσο, εμπόδια στην πλήρη αξιολόγηση των κινδύνων που συνδέονται με την κλιματική αλλαγή. Στο εσωτερικό των εταιρειών, ένα τέτοιο εμπόδιο αποτελεί η ελλιπής ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ τμημάτων.

Διαφορετικές προτεραιότητες έχουν και τα κανονιστικά πλαίσια αναφοράς. Οι κανόνες για τις υποδομές τείνουν να εστιάζουν στη συνέχεια των υπηρεσιών, ενώ τα πλαίσια κλιματικών γνωστοποιήσεων δίνουν βάρος στη διακυβέρνηση, στη χρηματοοικονομική έκθεση και στην ενημέρωση επενδυτών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών.

Οι προτάσεις για παρόχους και δημόσιες αρχές

Για τις εταιρείες δικτύων, η έρευνα συνιστά ενσωμάτωση της ανθεκτικότητας στον σχεδιασμό, με χρήση προβολών από μοντέλα για ακραία καιρικά φαινόμενα και σενάρια μελλοντικών κινδύνων. Προτείνει επίσης σχεδιασμό και δοκιμές ανθεκτικότητας σε συνεργασία με το ευρύτερο οικοσύστημα, συμπεριλαμβανομένων των δημόσιων αρχών.

Από κυβερνήσεις και ρυθμιστικές αρχές ζητά να διαμορφώνουν τα σχετικά πλαίσια μέσα από διαβούλευση με τους παρόχους. Εισηγείται συντονισμό μεταξύ εταιρειών κινητής, προμηθευτών ηλεκτρικής ενέργειας και καυσίμων και υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, ώστε να διατηρούνται οι κρίσιμες επικοινωνίες κατά τη διάρκεια μεγάλων διαταραχών.

Ο John Giusti, πρόεδρος του GSMA Foundation, χαρακτηρίζει τη συνδεσιμότητα μέσω κινητής τηλεφωνίας απαραίτητη υποδομή. Υπογραμμίζει ότι πολίτες, επιχειρήσεις και υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τα δίκτυα κινητής όταν αντιμετωπίζουν ακραία καιρικά φαινόμενα, διακοπές ρεύματος ή άλλες σοβαρές διαταραχές.

Το ξεχωριστό κείμενο πολιτικής περιλαμβάνει πέντε αρχές. Μεταξύ αυτών προτείνονται πολιτικές που εστιάζουν στα αποτελέσματα, αντί για κανόνες που υπαγορεύουν συγκεκριμένες λύσεις, διάλογος μεταξύ κυβερνήσεων, ρυθμιστικών αρχών και παρόχων και αντιμετώπιση της ανθεκτικότητας ως ευθύνης που μοιράζονται διαφορετικοί κλάδοι.