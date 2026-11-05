Nokia: Η AI θα παράγει το 44% της δικτυακής κίνησης

Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να παράγει το 44% της παγκόσμιας κίνησης δικτύων το 2035, σύμφωνα με το Global Network Traffic Report της Nokia, αυξάνοντας τις απαιτήσεις για αποστολή δεδομένων και ταχύτερη απόκριση. Η ευρύτερη χρήση αυτόνομων πρακτόρων AI και συνδεδεμένων μηχανών προβλέπεται να πιέσει υποδομές που έχουν σχεδιαστεί κυρίως για λήψη δεδομένων, καθώς περισσότερες εφαρμογές θα χρειάζονται συνεχή επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο.

Η έκθεση, που δημοσιεύθηκε στις 4 Νοεμβρίου 2026 και καλύπτει την περίοδο 2026–2035, προβλέπει ότι η συνολική δικτυακή κίνηση θα αυξηθεί σχεδόν στο τετραπλάσιο των επιπέδων του 2026, προσεγγίζοντας τα 3.789 exabytes τον μήνα. Η αυξανόμενη παρουσία της AI αναμένεται να αλλάξει και τη σύνθεση αυτής της κίνησης, με μεγαλύτερη ζήτηση για χωρητικότητα στην ανερχόμενη ζεύξη, το λεγόμενο uplink, και για επεξεργασία δεδομένων πιο κοντά στους χρήστες και στις συσκευές.

Οι μηχανές αυξάνουν τις απαιτήσεις του uplink

Οι εφαρμογές φυσικής AI, όπως ρομπότ και οχήματα που αλληλεπιδρούν με το περιβάλλον τους, εκτιμάται ότι θα παράγουν πάνω από το 90% της δικής τους κίνησης μέσω uplink έως το 2035. Το ποσοστό αφορά την αποστολή δεδομένων από αυτές τις εφαρμογές προς το δίκτυο, καθώς η λειτουργία τους δημιουργεί διαφορετικές ανάγκες συνδεσιμότητας από εκείνες των παραδοσιακών εφαρμογών του διαδικτύου.

Ξεκινώντας από μικρή βάση, η κίνηση των αυτόνομων πρακτόρων AI προβλέπεται να φτάσει το 2035 στο 160πλάσιο του επιπέδου του 2026. Για τη φυσική AI, η αντίστοιχη πρόβλεψη τοποθετεί την κίνηση στο 105πλάσιο του επιπέδου του έτους βάσης. Οι δύο κατηγορίες αναμένεται να συγκαταλέγονται στις ταχύτερα αναπτυσσόμενες, με ανάγκες που εκτείνονται από μαζικές αποστολές δεδομένων έως διαρκείς συνδέσεις πραγματικού χρόνου.

Η πίεση στις υφιστάμενες υποδομές θα μπορούσε να γίνει ιδιαίτερα αισθητή σε περιοχές με υψηλή συγκέντρωση χρήσεων AI. Στις κυψέλες με την εντονότερη χρήση τέτοιων εφαρμογών, η κίνηση uplink θα μπορούσε να αντιπροσωπεύει το 24% της συνολικής κίνησης πρόσβασης.

Περισσότερη επεξεργασία κοντά στις συσκευές

Αλλαγές αναμένονται και στον τόπο επεξεργασίας των δεδομένων. Παρότι το μεγαλύτερο μέρος της κίνησης AI προβλέπεται να παραμείνει στο κεντρικό cloud, οι υποδομές edge και μητροπολιτικού πυρήνα, γνωστές ως metro core, εκτιμάται ότι θα εξυπηρετούν το 36% της κίνησης AI-native έως το 2035.

Η μετατόπιση συνδέεται με την ανάπτυξη αποδοτικότερων μοντέλων, τις απαιτήσεις χαμηλής καθυστέρησης και τις ανάγκες κυριαρχίας επί των δεδομένων. Οι παράγοντες αυτοί αναμένεται να φέρουν την εκτέλεση των μοντέλων και την εξαγωγή αποτελεσμάτων πιο κοντά στους χρήστες και στις συσκευές, υποστηρίζοντας μια περισσότερο κατανεμημένη υποδομή, την οποία η εταιρεία περιγράφει ως «AI grid».

Η Pallavi Mahajan, επικεφαλής Τεχνολογίας και Τεχνητής Νοημοσύνης της Nokia, υποστήριξε ότι η ετοιμότητα των δικτύων πρέπει να αποτελεί κεντρικό μέρος του σχεδιασμού για την AI. «Η επόμενη φάση της AI θα εξαρτηθεί εξίσου από το δίκτυο και από την υπολογιστική ισχύ», δήλωσε, συνδέοντας την ανάπτυξη των εφαρμογών με τη δυνατότητα των υποδομών να ανταποκρίνονται στις νέες απαιτήσεις.

Η πρόβλεψη για το FWA και η μεθοδολογία

Πέρα από την τεχνητή νοημοσύνη, η σταθερή ασύρματη πρόσβαση, ή FWA, αναμένεται να παράγει περισσότερο από το ένα τρίτο της καταναλωτικής κίνησης στα κυψελωτά δίκτυα έως το 2035, καθώς αυξάνονται οι συνδέσεις και η χρήση. Η εξέλιξη αυτή προβλέπεται να διευρύνει τον ρόλο των κυψελωτών δικτύων στην οικιακή ευρυζωνική πρόσβαση, δίπλα στις υπηρεσίες κινητής.

Οι προβλέψεις βασίζονται σε μοντέλο που συνθέτει την κίνηση καταναλωτών, επιχειρήσεων και εφαρμογών AI από τις επιμέρους χρήσεις τους. Η μεθοδολογία συνδυάζει χρήση εφαρμογών, δραστηριότητα συνδεδεμένων συσκευών και ροές εργασίας πρακτόρων AI με έρευνες τρίτων, αξιολόγηση ειδικών και εργαστηριακές δοκιμές της Nokia, εξετάζοντας την αύξηση και τα χαρακτηριστικά της κίνησης, την κατανομή της στα δίκτυα και πιθανούς περιορισμούς του uplink.