Νέα τριετή θητεία για τον Κώστα Νεμπή προτείνει το ΔΣ του ΟΤΕ

Την παραμονή του Κώστα Νεμπή στην ηγεσία του ΟΤΕ για μία ακόμη τριετία προτείνει ομόφωνα το Διοικητικό Συμβούλιο του ομίλου. Στα δύο και πλέον χρόνια που βρίσκεται στη θέση αυτή έχουν ολοκληρωθεί η αποχώρηση από τη Ρουμανία και η μετάβαση στην εμπορική ταυτότητα Telekom.

Η απόφαση ελήφθη στις 30 Οκτωβρίου, κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Αποδοχών και Υποψηφιοτήτων, και αφορά την επανεκλογή του ως προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου. Θα υποβληθεί προς έγκριση στην Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του 2027. Εφόσον εγκριθεί, η νέα θητεία θα αρχίσει από την ημερομηνία διεξαγωγής της συνέλευσης.

Ο Κώστας Νεμπής ανέλαβε την ηγεσία του ΟΤΕ την 1η Ιουλίου 2024, έχοντας προηγουμένως διατελέσει διευθύνων σύμβουλος της Hrvatski Telekom στην Κροατία. Η πώληση της Telekom Romania Mobile Communications ολοκληρώθηκε το 2025, με τον όμιλο να επικεντρώνει πλέον τη δραστηριότητά του στην ελληνική αγορά.

Ο ΟΤΕ συνεχίζει να επεκτείνει το δίκτυο οπτικών ινών, με τους συνδρομητές FTTH (Fiber to the Home – οπτική ίνα μέχρι το σπίτι) να φτάνουν τις 739 χιλ. στο τέλος Σεπτεμβρίου, αυξημένους κατά 45,2% σε ετήσια βάση. Σημαντική ανάπτυξη καταγράφει και η ασύρματη σταθερή πρόσβαση μέσω δικτύου κινητής (Fixed Wireless Access – FWA), με 134 χιλ. συνδέσεις και αύξηση 116,4%. Για το 2026 ο όμιλος διατηρεί τον στόχο επενδύσεων ύψους 600 εκατ. ευρώ.

Κατά την πρόσφατη ενημέρωση των αναλυτών για τα αποτελέσματα εννεαμήνου, ο κ. Νεμπής αναγνώρισε ότι ο αυξανόμενος ανταγωνισμός οδηγεί τους παρόχους σε μειώσεις τιμών. Η ΔΕΗ διεκδικεί μερίδιο στις ευρυζωνικές συνδέσεις μέσω του δικτύου οπτικών ινών που αναπτύσσει, ενώ η Starlink προσφέρει εναλλακτική πρόσβαση στο διαδίκτυο, ιδιαίτερα σε περιοχές με περιορισμένες επίγειες υποδομές. Παρά τις πιέσεις, ο επικεφαλής του ΟΤΕ ανέφερε ότι το μέσο έσοδο ανά συνδρομητή διατηρείται σταθερό, με το FWA να αποτελεί μία από τις απαντήσεις του ομίλου στον ανταγωνισμό από τις δορυφορικές υπηρεσίες.

Ανοιχτό παραμένει και το ζήτημα της νέας απονομής ραδιοφάσματος κινητής τηλεφωνίας, με ενδεχόμενη συμμετοχή της ΔΕΗ. Η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) δεν έχει ακόμη οριστικοποιήσει τη δομή και το χρονοδιάγραμμα της διαδικασίας.

Στην πληροφορική, ο κ. Νεμπής έχει θέσει ως στόχο να διατηρηθούν το 2027 τα έσοδα και τα περιθώρια κέρδους κοντά στα επίπεδα του 2026, καθώς ολοκληρώνεται ο κύκλος των έργων του Ταμείου Ανάκαμψης. Στο εννεάμηνο του 2026, τα έσοδα από ολοκληρωμένες λύσεις πληροφορικής αυξήθηκαν κατά 45%, φτάνοντας τα 405,7 εκατ. ευρώ.