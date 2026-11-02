Ψηφιακό εμπόριο: ΕΕ και Καναδάς κατέληξαν σε συμφωνία – Τι προβλέπει

Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο Καναδάς ολοκλήρωσαν τις διαπραγματεύσεις για συμφωνία ψηφιακού εμπορίου, με κανόνες για τις διασυνοριακές ροές δεδομένων και τις ηλεκτρονικές συναλλαγές. Η πολιτική συμφωνία περιλαμβάνει επίσης διατάξεις προστασίας των καταναλωτών στο διαδίκτυο, ενώ εκκρεμούν η επίσημη υπογραφή και η σύναψή της.

Σύμφωνα με τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και Οικονομικής Ασφάλειας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στόχος είναι ένα προβλέψιμο περιβάλλον για τις επιχειρήσεις που συναλλάσσονται μεταξύ των δύο αγορών, με λιγότερους αδικαιολόγητους φραγμούς και διοικητικά βάρη. Η συμφωνία ψηφιακού εμπορίου, γνωστή ως DTA, συνδυάζει τις διευκολύνσεις στις συναλλαγές αγαθών και υπηρεσιών με εγγυήσεις για τους πολίτες και τα δικαιώματά τους.

Ροές δεδομένων και ηλεκτρονικές συναλλαγές

Κεντρική πρόβλεψη αποτελεί το πλαίσιο για αξιόπιστες διασυνοριακές ροές δεδομένων μεταξύ ΕΕ και Καναδά. Οι σχετικοί κανόνες αποσκοπούν στην αποτροπή αδικαιολόγητων περιορισμών που θα μπορούσαν να διαταράξουν την επιχειρηματική δραστηριότητα. Η Επιτροπή αποδίδει ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτή τη δυνατότητα για εταιρείες όλων των κλάδων και ειδικά για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Για την απλούστευση των συναλλαγών, η DTA προωθεί τη χρήση ηλεκτρονικών συμβάσεων, ηλεκτρονικών υπογραφών και ηλεκτρονικών τιμολογίων. Επιδίωξη των ρυθμίσεων αυτών είναι να περιοριστούν οι διοικητικές επιβαρύνσεις και το κόστος των συναλλαγών.

Προστασία στις διαδικτυακές συναλλαγές

Στο σκέλος των καταναλωτών, η συμφωνία προβλέπει μέτρα κατά των ανεπιθύμητων εμπορικών ηλεκτρονικών μηνυμάτων. Τα εμπορικά μηνύματα θα πρέπει να προσδιορίζουν σαφώς τον αποστολέα και να παρέχουν στους παραλήπτες τρόπους διακοπής της περαιτέρω επικοινωνίας.

Οι κανόνες καλύπτουν επίσης την προστασία από παραπλανητικές, απατηλές και δόλιες πρακτικές. Με τις διατάξεις αυτές επιδιώκεται να ενισχυθούν η ασφάλεια των καταναλωτών και η εμπιστοσύνη τους στην ψηφιακή οικονομία, μαζί με τη διαφάνεια και τον έλεγχο στην εμπορική επικοινωνία.

Τα εμπορικά μεγέθη και τα επόμενα βήματα

Η νέα συμφωνία συμπληρώνει τη Συνολική Οικονομική και Εμπορική Συμφωνία ΕΕ–Καναδά (CETA), η οποία εφαρμόζεται προσωρινά από το 2017. Το διμερές εμπόριο αγαθών και υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 80% από το 2016 έως το 2025, από 72,1 δισ. ευρώ σε περισσότερα από 130 δισ. ευρώ.

Στις υπηρεσίες που παρέχονται ψηφιακά, τα στοιχεία της Eurostat τοποθετούν την αξία του διμερούς εμπορίου στα 19,8 δισ. ευρώ το 2025. Από αυτά, 11,2 δισ. ευρώ αφορούσαν εξαγωγές της ΕΕ προς τον Καναδά και 8,6 δισ. ευρώ εισαγωγές της ΕΕ από τον Καναδά.

Η DTA συμπληρώνει και την Ψηφιακή Εταιρική Σχέση ΕΕ–Καναδά, που θεσπίστηκε τον Δεκέμβριο του 2023 και παρέχει πλαίσιο ρυθμιστικής και ερευνητικής συνεργασίας. Η νέα εμπορική συμφωνία προβλέπει δεσμευτικές υποχρεώσεις, με στόχο την ασφάλεια δικαίου για επιχειρήσεις και καταναλωτές.

Οι διαπραγματεύσεις είχαν ξεκινήσει στις 5 Μαρτίου 2026, κατά την πέμπτη συνεδρίαση της Μεικτής Επιτροπής της CETA. Με την πολιτική ολοκλήρωσή τους, οι δύο πλευρές περνούν στις αντίστοιχες διαδικασίες για την επίσημη υπογραφή και σύναψη της συμφωνίας. Στην ΕΕ προηγούνται ο νομικός έλεγχος του κειμένου και η μετάφρασή του σε όλες τις γλώσσες της Ένωσης, πριν η πρόταση υποβληθεί στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.