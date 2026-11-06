Ελλάδα: Το 25% των χρηστών smartphones αναμένει χρήση AI agents

Το 25% των χρηστών smartphones στην Ελλάδα αναμένει ότι έως το 2030 θα χρησιμοποιεί AI agents, έναντι 3% σήμερα, σύμφωνα με έρευνα του Ericsson ConsumerLab. Πρόκειται για συστήματα τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα καθημερινές εργασίες για λογαριασμό του χρήστη. Η προσδοκία για ευρύτερη αξιοποίησή τους συνοδεύεται από μεγαλύτερη αναμενόμενη χρήση της τεχνολογίας στην καθημερινότητα: το σχετικό ποσοστό στην Ελλάδα φτάνει στο 63% για το 2030, από 43% σήμερα.

Τα στοιχεία για το 2030 εκφράζουν τις προσδοκίες των ερωτηθέντων για τη μελλοντική τους συμπεριφορά, με την πραγματική έκταση της υιοθέτησης να παραμένει αβέβαιη. Η προοπτική ευρύτερης χρήσης αυτόνομων βοηθών συνοδεύεται, ωστόσο, από ανησυχίες για την ασφάλειά τους. Στην Ελλάδα, το 53% όσων χρησιμοποιούν καθημερινά τεχνητή νοημοσύνη δηλώνει ότι ανησυχεί έντονα για το ενδεχόμενο ψεύτικοι ή παραβιασμένοι ψηφιακοί βοηθοί να ενεργήσουν για λογαριασμό του.

Περισσότερη χρήση και σε άλλες συσκευές

Τα ευρήματα περιλαμβάνονται στην έκθεση «An agentic life: How consumer AI usage is shaping future network needs». Η έκθεση εξετάζει την εξέλιξη της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης από τους καταναλωτές και τις επιπτώσεις της στις απαιτήσεις συνδεσιμότητας των μελλοντικών δικτύων κινητής τηλεφωνίας.

Η εντατικότερη αξιοποίηση της τεχνολογίας αφορά τόσο τη συχνότητα όσο και το εύρος των δραστηριοτήτων. Στην Ελλάδα, το ποσοστό των εντατικών χρηστών, δηλαδή όσων χρησιμοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη συχνότερα και για περισσότερες δραστηριότητες, εκτιμάται βάσει των απαντήσεων ότι θα φτάσει στο 21% έως το 2030, από 4% σήμερα. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αντίστοιχη προσδοκία διαμορφώνεται στο 30% των χρηστών smartphones, έναντι περίπου 10% σήμερα.

Το smartphone αναμένεται να διατηρήσει τον ρόλο του ως βασικό μέσο πρόσβασης στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης. Η χρήση τους, ωστόσο, προβλέπεται να επεκταθεί και σε άλλους τύπους συσκευών. Το 34% των χρηστών smartphones στην Ελλάδα αναμένει ότι έως το 2030 θα αξιοποιεί την τεχνολογία και σε έναν επιπλέον τύπο συσκευής, έναντι 30% παγκοσμίως.

Οι απαιτήσεις από τα δίκτυα

Η εξάπλωση εφαρμογών που συνδυάζουν κείμενο, φωνή, εικόνα και βίντεο αναμένεται να αυξήσει την ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ συσκευών και δικτύων. Για τους εντατικούς χρήστες, ιδιαίτερο βάρος έχει η ταχύτητα απόκρισης. Στην Ελλάδα, ο χρόνος απόκρισης του δικτύου επηρεάζει την ικανοποίηση αυτής της ομάδας σε βαθμό τρεις φορές μεγαλύτερο σε σχέση με τον μέσο χρήστη.

Ξεχωριστή ανάλυση στο Ericsson Mobility Report εκτιμά ότι η κίνηση δεδομένων από τις συσκευές προς το δίκτυο, η λεγόμενη κίνηση άνω ζεύξης, θα μπορούσε να τριπλασιαστεί στις αστικές περιοχές το 2031 σε σύγκριση με το 2025. Η εκτίμηση αφορά σενάριο μέτριας υιοθέτησης της τεχνητής νοημοσύνης. Σε σενάριο υψηλής υιοθέτησης, η συγκεκριμένη κίνηση αναμένεται να αυξηθεί έως και στο πενταπλάσιο.

Ο Γιώργος Παππάς, πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson Hellas, συνδέει αυτές τις αλλαγές με την ανάγκη συνεχών επενδύσεων. «Καθώς οι άνθρωποι αλληλεπιδρούν περισσότερο με συστήματα Τεχνητής Νοημοσύνης που εκτελούν εργασίες για λογαριασμό τους, αποστέλλουν περισσότερα δεδομένα προς το δίκτυο και χρησιμοποιούν την ΤΝ σε περισσότερες συσκευές, οι συνεχείς επενδύσεις στην εξέλιξη των δικτύων θα είναι απαραίτητες, ώστε να διασφαλίζονται η χωρητικότητα, η ποιότητα και η αξιοπιστία που απαιτούν αυτές οι υπηρεσίες», δήλωσε.

Η ασφάλεια των ψηφιακών βοηθών

Η δυνατότητα των βοηθών να ενεργούν για λογαριασμό των χρηστών δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην επαλήθευση της ταυτότητάς τους. Η έρευνα κατατάσσει τους παρόχους τηλεπικοινωνιών ως τον πλέον αξιόπιστο από τους εξεταζόμενους φορείς για αυτή τη λειτουργία. Ο Παππάς υποστηρίζει ότι οι πάροχοι μπορούν να συμβάλουν στην οικοδόμηση της εμπιστοσύνης που χρειάζονται οι καταναλωτές για την ασφαλή χρήση εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης. Για τον ίδιο, η δυνατότητα αυτή ενισχύει τη σημασία των δικτύων κινητής τηλεφωνίας ως κρίσιμων υποδομών για πολίτες και επιχειρήσεις.

Η διαδικτυακή έρευνα πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 43.000 χρήστες smartphones ηλικίας 15–69 ετών, σε 27 αγορές, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν τον Ιούνιο–Αύγουστο του 2025 και τον Φεβρουάριο–Μάρτιο του 2026. Κατά το Ericsson ConsumerLab, το δείγμα αντιπροσωπεύει περίπου 1,7 δισεκατομμύρια χρήστες smartphones παγκοσμίως.