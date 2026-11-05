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Παρασκευή, 6 Νοεμβρίου

Διαγωνισμός 35 εκατ. της ΚτΠ για την Ψηφιακή Κάρτα Εργασίας στο Δημόσιο

Τέτη ΗγουμενίδηBy 2 Mins Read Focus - Ελληνική Αγορά IT
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Έργο προϋπολογισμού 34,99 εκατ. ευρώ (περιλαμβάνεται ΦΠΑ) για την εγκατάσταση της Ψηφιακής Κάρτας Εργασίας στο Δημόσιο προκήρυξε η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ).

Βάσει της προκήρυξης το έργο προβλέπει την κάλυψη τουλάχιστον 1.000 φορέων και 100.000 εργαζομένων και περιλαμβάνει την προμήθεια και εγκατάσταση 5.000 τερματικών καταγραφής της προσέλευσης και αποχώρησης των υπαλλήλων, μαζί με τις απαραίτητες εφαρμογές για τη λειτουργία και διαχείρισή τους. Κύριος του έργου είναι το υπουργείο Εσωτερικών, το οποίο αναλαμβάνει και τη χρηματοδότησή του από τον τακτικό προϋπολογισμό των ετών 2026, 2027 και 2028.

Τα στοιχεία για τον χρόνο παρουσίας των εργαζομένων θα μεταφέρονται ηλεκτρονικά στο κεντρικό Σύστημα Διαχείρισης Ανθρώπινου Δυναμικού (ΣΔΑΔ) του Δημοσίου και στα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των επιμέρους φορέων, ώστε να αξιοποιούνται για την παρακολούθηση του ωραρίου.

Προβλέπεται επίσης η διάθεση 100.000 καρτών με κωδικό ταχείας απόκρισης (QR Code), μία ανά εργαζόμενο, καθώς και 500 έξυπνων καρτών βιομετρικού ελέγχου για τις θέσεις εργασίας όπου απαιτείται ασφαλής αποθήκευση και χρήση βιομετρικών προτύπων.

Κατά την αρχική λειτουργία, η ταυτοποίηση των υπαλλήλων θα γίνεται με συνδυασμό της κάρτας και προσωπικού κωδικού ασφαλείας (PIN). Ο εξοπλισμός θα υποστηρίζει επίσης τη δυνατότητα βιομετρικής αναγνώρισης ως εναλλακτικής μεθόδου ταυτοποίησης, με ειδικές απαιτήσεις προστασίας των προσωπικών δεδομένων.

Το νέο σύστημα δεν θα αναλαμβάνει τη διαχείριση προσωπικού, αλλά θα παρέχει τα πρωτογενή δεδομένα εισόδου και εξόδου στις αρμόδιες εφαρμογές.

Το έργο περιλαμβάνει ακόμη πλατφόρμα κυβερνοασφάλειας, τεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση των διαχειριστών.

Η εγκατάσταση του εξοπλισμού θα γίνει σταδιακά. Τα πρώτα 1.000 τερματικά προβλέπεται να έχουν εγκατασταθεί έως τον δέκατο μήνα από την έναρξη της σύμβασης, άλλα 2.000 έως τον δέκατο τρίτο και τα υπόλοιπα 2.000 έως τον δέκατο έκτο μήνα.

Παράλληλα με την εγκατάσταση θα πραγματοποιούνται οι δοκιμές και η πιλοτική λειτουργία. Η σύμβαση έχει διάρκεια 18 μήνες.

Η ανάθεση θα γίνει με κριτήριο τη βέλτιστη σχέση ποιότητας και τιμής. Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει στις 30 Νοεμβρίου 2026, ενώ η αποσφράγισή τους έχει προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου.

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Η Τέτη Ηγουμενίδη, μέλος της Ένωσης Συντακτών (ΕΣΗΕΑ), είναι δημοσιογράφος του επιχειρηματικού ρεπορτάζ. Καλύπτει θέματα που σχετίζονται με τις τηλεπικοινωνίες, τις κατασκευαστικές εταιρείες, τις εταιρείες real estate και γενικότερα την αγορά ακινήτων. Επίσης, ασχολείται με τις δραστηριότητες των υπουργείων Περιβάλλοντος, Υποδομών και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Εργάζεται στον έντυπο Τύπο χωρίς διακοπή από το 1990 (μεταξύ άλλων στις εφημερίδες Νίκη, Εξουσία και Ναυτεμπορική), και έχει συνεργαστεί με ιστοσελίδες, περιοδικά, και τον ραδιοφωνικό σταθμό Flash.

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