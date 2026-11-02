Gartner: Οι AI agents επιταχύνουν τη μετάβαση στην αυτόνομη πληροφορική

Η Gartner προβλέπει ότι οι AI agents θα επιταχύνουν τη μετάβαση σε αυτόνομες λειτουργίες πληροφορικής, αυξάνοντας ταυτόχρονα την κατανάλωση tokens και τις απαιτήσεις ελέγχου του κόστους. Στις πέντε τάσεις που προσδιορίζει για τις υποδομές και τις λειτουργίες πληροφορικής (I&O) το 2027, περιλαμβάνει επίσης την ανάπτυξη υβριδικών υποδομών AI, τη στενότερη σύνδεση λειτουργικών κινδύνων και κυβερνοασφάλειας, καθώς και την ανάληψη κεντρικού συντονιστικού ρόλου από τις ομάδες I&O.

Έως το 2030, η εταιρεία προβλέπει ότι το 50% των οργανισμών θα χρησιμοποιεί AI agents στις λειτουργίες πληροφορικής με ελάχιστη ανθρώπινη συμμετοχή, από σχεδόν 0% το 2026. Σε έρευνα της Gartner σε 272 επικεφαλής I&O, που διεξήχθη μεταξύ Απριλίου και Μαΐου 2026, το 58% θεωρεί ότι η μετάβαση από τις πιλοτικές εφαρμογές AI στην υιοθέτησή τους στις υποδομές και τις λειτουργίες πληροφορικής θα αποτελέσει σημαντική προτεραιότητα τους επόμενους 12 μήνες.

Αυτόνομες λειτουργίες και κόστος χρήσης

Οι AI agents μπορούν να εκτελούν σύνθετες ροές εργασίας με βάση συγκεκριμένους στόχους και περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση. Καθώς αυξάνονται η πολυπλοκότητα, η κλίμακα και η ταχύτητα των λειτουργιών, οι οργανισμοί τούς αξιοποιούν για εργασίες όπως η αρχική αξιολόγηση περιστατικών, ο έλεγχος αλλαγών και η αποκατάσταση προβλημάτων.

Ο Jonathan Forest, αντιπρόεδρος και αναλυτής της Gartner, περιγράφει μια μετακίνηση από την αντιδραστική διαχείριση, με τον άνθρωπο να συμμετέχει στη διαδικασία, προς την προληπτική λειτουργία, με τον άνθρωπο σε ρόλο εποπτείας. Προειδοποιεί ότι οι επικεφαλής που θα παραλείψουν να αναδιοργανώσουν τις ομάδες τους γύρω από την agentic AI κινδυνεύουν με υψηλότερα κόστη, μειωμένη λειτουργική ευελιξία και χαμηλότερες επιδόσεις.

Η εκτέλεση σύνθετων εργασιών σε πολλά βήματα απαιτεί αισθητά περισσότερα tokens από τις συνήθεις αλληλεπιδράσεις με συστήματα συνομιλίας. Έως το 2027, η Gartner προβλέπει υπέρβαση των αρχικών εκτιμήσεων κόστους κατά περισσότερο από 50% για επιχειρήσεις που εφαρμόζουν AI agents στις λειτουργίες πληροφορικής με μεταβλητή τιμολόγηση βάσει tokens, χωρίς ανώτατο όριο. Η πρόβλεψη αντιπαραβάλλει αυτά τα μοντέλα με τις προβλέψιμες συνδρομές και την τιμολόγηση μέσω πακέτων.

Για τον περιορισμό των κενών στην παρακολούθηση δαπανών και κατανάλωσης tokens, η εταιρεία συνιστά αυστηρή πολιτική που να αποκλείει τη θέση συστημάτων AI σε λειτουργία χωρίς τηλεμετρία. Ο Forest καλεί επίσης τους επικεφαλής να επικεντρωθούν σε λίγες στρατηγικές επενδύσεις με ουσιαστικό αντίκτυπο, αντί να επιχειρούν να καλύψουν ταυτόχρονα κάθε πτυχή της AI.

Υβριδικές υποδομές για την εκτέλεση μοντέλων

Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν υφιστάμενα θεμελιώδη μοντέλα μέσω inference, δηλαδή της εκτέλεσής τους για την παραγωγή αποτελεσμάτων, αντί να εκπαιδεύουν μοντέλα από την αρχή. Τα δεδομένα τους βρίσκονται κατανεμημένα σε δημόσια cloud, ιδιωτικά κέντρα δεδομένων και περιβάλλοντα edge, οδηγώντας τις υποδομές AI προς ένα περισσότερο υβριδικό μοντέλο.

Απαιτήσεις ιδιωτικότητας, κόστους, επιδόσεων και κυριαρχίας επί των δεδομένων επιταχύνουν αυτή τη στροφή. Η Gartner προβλέπει ότι έως το 2029 το 80% των μεγάλων επιχειρήσεων θα εκτελεί φορτία εργασίας AI σε παραγωγική λειτουργία σε τουλάχιστον τρία περιβάλλοντα υποδομών, μεταξύ των οποίων δημόσια cloud, neoclouds, τοπικά κέντρα δεδομένων και εγκαταστάσεις edge.

Κοινή διαχείριση κινδύνων και συντονισμός της AI

Η ενσωμάτωση της AI στις επιχειρησιακές υποδομές συνδέει στενότερα τους λειτουργικούς κινδύνους με εκείνους της κυβερνοασφάλειας. Τα κοινά εργαλεία AI, η τηλεμετρία και η αυξανόμενη χρήση agents ενισχύουν τη συνεργασία των ομάδων I&O και ασφάλειας για την ανθεκτικότητα, τη διαχείριση κινδύνων και τη λειτουργική αποδοτικότητα.

Έως το 2030, η Gartner προβλέπει ότι το 25% των επιχειρήσεων θα συγχωνεύσει το κέντρο λειτουργιών δικτύου (NOC) με το κέντρο λειτουργιών ασφάλειας (SOC), από 5% το 2026. Εκτιμά ότι οι συγχωνεύσεις θα αποφέρουν μείωση άνω του 25% στη συνολική δαπάνη για εργαλεία και πόρους προσωπικού.

Οι ομάδες I&O καλούνται επίσης να συντονίζουν την υποδομή, τη διακυβέρνηση, την ασφάλεια και τις λειτουργίες της επιχειρησιακής πλατφόρμας AI. Με ορίζοντα το 2030, η Gartner προβλέπει ότι οργανισμοί χωρίς ισχυρή λειτουργία I&O που να καθοδηγεί τον σχεδιασμό, την αρχιτεκτονική και την υποστήριξη των υποδομών AI θα έχουν υπερδιπλάσια πιθανότητα αποτυχίας στις σχετικές πρωτοβουλίες τους. Ο Forest συστήνει ενίσχυση των δυνατοτήτων των ομάδων, μείωση του τεχνικού χρέους και στροφή προς την προληπτική υποστήριξη της επιχειρησιακής AI.