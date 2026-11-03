SmartTalks #136: Δημήτρης Αλεξόπουλος, ITML – Τεχνολογία με μετρήσιμη αξία!

Η επιλογή ψηφιακών λύσεων συνδέεται με την ικανότητα μιας επιχείρησης να μετρά την αξία τους και να στηρίζεται διαχρονικά στον τεχνολογικό της συνεργάτη. Στο νέο επεισόδιο των SmartTalks, ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, Commercial Director και Partner της ITML, αναλύει πώς η εμπιστοσύνη, η ασφάλεια και η προσαρμογή στις πραγματικές ανάγκες καθορίζουν αυτή τη σχέση. Περιγράφει μια στρατηγική που συνδυάζει την έρευνα με την ανάπτυξη επιχειρησιακών λύσεων και επανεξετάζεται τακτικά, με κριτήριο την αξία που θα προσφέρει στην αγορά σε δύο χρόνια. Στο επίκεντρο τοποθετεί τις ομάδες και την ταχύτητα με την οποία μαθαίνουν και προσαρμόζονται. Από την τοποθέτησή του προκύπτει ότι η τεχνολογική επένδυση δικαιώνεται μέσα από τη μετρήσιμη επιχειρηματική αξία και τη συνεπή καθημερινή λειτουργία.

Η αξιολόγηση μιας πρώτης εφαρμογής ξεκινά, σύμφωνα με τον ίδιο, από έναν κοινά συμφωνημένο δείκτη, τον οποίο κατανοεί και παρακολουθεί ο οικονομικός διευθυντής. Περιγράφει τεχνικά άρτιο πιλοτικό έργο που συνάντησε θετική εσωτερική υποδοχή, αλλά περιορισμένη ανταπόκριση στην αγορά, καθώς είχε παραλειφθεί η συμφωνία για το αποτέλεσμα που θα δικαιολογούσε την επέκτασή του. Στο λογιστήριο μιας βιομηχανίας, για παράδειγμα, η ομάδα κατέγραψε τις ώρες ανθρώπινης εργασίας πριν από την παρέμβαση και επανέλαβε τη μέτρηση σε λιγότερο από δύο μήνες. Η απόφαση για τη συνέχεια βασίστηκε σε αυτό το μέγεθος, με τις επιμέρους τεχνολογίες να παραμένουν στο υπόβαθρο. Κατά την προσέγγισή του, ένα πρώτο μικρό έργο επιτρέπει στις δύο πλευρές να αποδείξουν από κοινού την αξία και να θεμελιώσουν το επόμενο βήμα.

Η εμπιστοσύνη αποκτά συγκεκριμένο περιεχόμενο όταν ο συνεργάτης αναλαμβάνει τη συνεχή επιχειρησιακή υποστήριξη μιας λύσης, επισημαίνει ο κ. Αλεξόπουλος. Ως παράδειγμα αναφέρει προϊόν που αναπτύχθηκε μαζί με συνεργάτες και παρακολουθεί περισσότερα από 350 πλοία, με ανάγκες που εκτείνονται πέρα από το ωράριο γραφείου. Η υποστήριξη όλο το εικοσιτετράωρο συνδέεται εδώ άμεσα με τη λειτουργία του πελάτη και με την αξιοπιστία της συνεργασίας. Όπως εξηγεί, η τεχνολογία, το κόστος και τα χαρακτηριστικά επηρεάζουν την αρχική επιλογή, ενώ η συνέχεια κρίνεται από την επικοινωνία και την ικανότητα των ανθρώπων να εργάζονται ως μία ομάδα. Αναφέρεται μάλιστα σε σχέσεις που διατηρούνται παρά τις αλλαγές τμημάτων και υπευθύνων στον πελάτη, αναδεικνύοντας τη διάρκεια της συνεργασίας ως ουσιαστικό στοιχείο της αξίας της.

Ο σχεδιασμός αρχίζει από τον χρήστη, την εργασία που εκτελεί και τα δεδομένα που υπάρχουν πραγματικά, εξηγεί ο ίδιος. Στη φάση της ανάλυσης συμμετέχουν μαζί ειδικοί ασφάλειας, αρχιτεκτονικής λογισμικού, επιχειρηματικής ανάλυσης και δεδομένων, ώστε η λύση να εξετάζεται εξαρχής από όλες αυτές τις πλευρές. Σε αυτό το πλαίσιο, η συμμόρφωση στον σχεδιασμό περιορίζει το κόστος που προκύπτει όταν οι απαιτήσεις εξεταστούν μόλις πλησιάσει ένας έλεγχος. Κάθε κανόνας χρειάζεται διαδικασία παρακολούθησης, με τη συμμόρφωση να ενσωματώνεται στη λειτουργία του οργανισμού όλο τον χρόνο. Ο κ. Αλεξόπουλος αναφέρει εργαλεία για την προσβασιμότητα ιστοσελίδων και την υποστήριξη των υπευθύνων προστασίας δεδομένων, συνδέοντας την καθημερινή εφαρμογή κανόνων με πρακτικές λύσεις που βοηθούν τις επιχειρήσεις να παρακολουθούν τις υποχρεώσεις τους.

Η ουσιαστική υιοθέτηση μιας εφαρμογής δοκιμάζεται στην πραγματική εμπειρία χρήσης, όπως υπογραμμίζει ο καλεσμένος. Μηχανικοί και σχεδιαστές εμπειρίας χρήστη συνεργάζονται με τους υπευθύνους προϊόντος του πελάτη και παρατηρούν πού δυσκολεύονται οι άνθρωποι, επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία σε σημαντικούς κύκλους ανανέωσης της υπηρεσίας. Ένα κουμπί που περνά απαρατήρητο από δέκα χρήστες προσφέρει συγκεκριμένη ένδειξη για την αλλαγή που χρειάζεται ο σχεδιασμός. Αντίστοιχα, έλεγχοι με το εργαλείο προσβασιμότητας της εταιρείας ανέδειξαν προβλήματα σε ιστοσελίδες που θεωρούνταν επαρκείς, καθώς είχε παραλειφθεί ακόμη και η δοκιμή παραγγελίας αποκλειστικά με πληκτρολόγιο. Ο ίδιος θέτει ως κριτήριο την ευκολία καθημερινής χρήσης: εάν, τρεις μήνες μετά την έναρξη λειτουργίας, η ομάδα του πελάτη παρακάμπτει το προϊόν, θεωρεί ότι η εφαρμογή έχει αποτύχει.

Για την τεχνητή νοημοσύνη, ο κ. Αλεξόπουλος θέτει ως αφετηρία την ποιότητα των δεδομένων, τη γνώση της προέλευσής τους και τα δικαιώματα χρήσης τους. Οι προτάσεις του συστήματος χρειάζονται εξήγηση κατανοητή από τον υπεύθυνο της τελικής απόφασης. Παράλληλα, η αντιμετώπιση λαθών προϋποθέτει τον ορισμό υπευθύνου ή τουλάχιστον μιας διαδικασίας. Την ετοιμότητα συμπληρώνουν η παρακολούθηση της λειτουργίας, η ενημέρωση των μοντέλων και η καταγραφή ενεργειών, με την ανθρώπινη ευθύνη να παραμένει κεντρική. Χαρακτηριστικά, αναφέρει εργοστάσιο όπου η αλλαγή φωτιστικών στη γραμμή παραγωγής αύξησε τα λάθη ενός μοντέλου οπτικού ελέγχου, επειδή το μοντέλο παρέμεινε χωρίς την απαραίτητη ενημέρωση. Συνδέει επίσης τη συνεχή παρακολούθηση υποδομών με την κυβερνοασφάλεια, τονίζοντας ότι η συνεπής λειτουργία στον χρόνο αποτελεί καθοριστικό μέρος της δουλειάς.

Η μεταφορά της έρευνας στην αγορά στηρίζεται, κατά την ανάλυσή του, στη συνεργασία έρευνας και υλοποίησης, μέσα από κοινές συναντήσεις των ομάδων innovation και delivery. Εκεί, ερευνητικά αποτελέσματα συναντούν ανάγκες πελατών, ενώ ζητήματα της υλοποίησης τροφοδοτούν νέες ερευνητικές προτάσεις. Ο ίδιος αναφέρει περισσότερα από 90 ερευνητικά έργα, ολοκληρωμένα ή σε εξέλιξη, και οκτώ λύσεις εγκατεστημένες σε πελάτες, αποτυπώνοντας τη σύνδεση των δύο δραστηριοτήτων. Παράλληλα, σημειώνει ότι ο ορίζοντας διερεύνησης των αναγκών έχει περιοριστεί από τα πέντε στα δύο έως τρία χρόνια, ενισχύοντας τη σημασία της γρήγορης μάθησης των ομάδων. Στην προσέγγισή του, η ευρωπαϊκή χρηματοδότηση προσφέρει περιθώριο έγκαιρου πειραματισμού, ώστε η εταιρεία να δοκιμάζει ιδέες και να μαθαίνει από λάθη πριν διαθέσει τις λύσεις της στην αγορά.