Νέες απαιτήσεις για τα δίκτυα κινητής φέρνει η εξάπλωση της τεχνητής νοημοσύνης

Η αυξανόμενη χρήση εικόνας, βίντεο και φωνής σε εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) δημιουργεί πρόσθετες απαιτήσεις για τα δίκτυα κινητής τηλεφωνίας, κυρίως στην αποστολή δεδομένων και στην ταχύτητα απόκρισης. Τις αλλαγές στη συμπεριφορά των χρηστών εξετάζει νέα έρευνα του Ericsson ConsumerLab, η οποία καταγράφει και τις προσδοκίες τους για την ανάπτυξη αυτόνομων ψηφιακών βοηθών.

Σε ξεχωριστή ανάλυση της Ericsson για τις κινητές επικοινωνίες (Ericsson Mobility Report) εξετάζεται επίσης πόσο θα μπορούσε να αυξηθεί η κίνηση δεδομένων από τις συσκευές προς τα δίκτυα στις αστικές περιοχές. Στο σενάριο μέτριας υιοθέτησης της ΤΝ, η κίνηση εκτιμάται ότι θα μπορούσε να τριπλασιαστεί το 2031 σε σύγκριση με το 2025, ενώ στο σενάριο υψηλής υιοθέτησης να φτάσει έως και τον πενταπλασιασμό. Οι εκτιμήσεις δεν αφορούν ειδικά την Ελλάδα. Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ericsson Hellas, Γιώργος Παππάς, επισημαίνει πάντως την ανάγκη συνεχών επενδύσεων στη χωρητικότητα και στην αξιοπιστία των δικτύων.

Η έρευνα του ConsumerLab καταγράφει ότι στην Ελλάδα το 43% των χρηστών έξυπνων κινητών χρησιμοποιεί ήδη καθημερινά ΤΝ, ενώ το 63% εκτιμά ότι θα το κάνει το 2030. Οι εντατικοί χρήστες, δηλαδή όσοι αξιοποιούν την τεχνολογία συχνότερα και για περισσότερες δραστηριότητες, αποτελούν σήμερα το 4% στη χώρα. Το 2030 το ποσοστό αυτό αναμένεται, σύμφωνα με τις απαντήσεις των ερωτηθέντων, να φτάσει το 21%. Διεθνώς τα αντίστοιχα μεγέθη είναι περίπου 10% και 30%.

Οι εντατικοί χρήστες εκτιμάται ότι θα αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το 80% της συνολικής δραστηριότητας ΤΝ παγκοσμίως το 2030. Σύμφωνα με την Ericsson, θα αφιερώνουν τουλάχιστον 5,5 ώρες καθημερινά στην ΤΝ, πραγματοποιώντας 60 ή περισσότερες εργασίες και τουλάχιστον 15 αποστολές περιεχομένου.

Η καθημερινή χρήση ΤΝ με συνδυασμό διαφορετικών μορφών περιεχομένου (multimodal AI) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στην Ελλάδα από 7% σήμερα σε 21% το 2030. Ο δείκτης αφορά όσους χρησιμοποιούν καθημερινά τουλάχιστον τέσσερις διαφορετικούς τρόπους αλληλεπίδρασης με την ΤΝ, συνδυάζοντας κείμενο, εικόνες, βίντεο, φωνή και αποστολές περιεχομένου. Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αντίστοιχη μεταβολή είναι από 10% σε 30%.

Το 34% των χρηστών έξυπνων κινητών στην Ελλάδα εκτιμά ότι έως το 2030 θα αξιοποιεί την ΤΝ και σε έναν επιπλέον τύπο συσκευής, έναντι 30% παγκοσμίως. Η διεθνής μελέτη αναδεικνύει τα έξυπνα γυαλιά (smart glasses) ως μία από τις νέες κατηγορίες συσκευών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για εφαρμογές ΤΝ.

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Ericsson, ο χρόνος απόκρισης επηρεάζει την ικανοποίηση από το δίκτυο σε βαθμό τριπλάσιο στους εντατικούς χρήστες ΤΝ σε σύγκριση με τον μέσο χρήστη. Η συνολική καθυστέρηση μιας εφαρμογής εξαρτάται πάντως τόσο από τη σύνδεση όσο και από τον χρόνο επεξεργασίας των αιτημάτων.

Μόλις το 3% των χρηστών έξυπνων κινητών στην Ελλάδα χρησιμοποιεί σήμερα αυτόνομους ψηφιακούς βοηθούς (AI agents), με το ποσοστό όσων εκτιμούν ότι θα τους αξιοποιούν το 2030 να φτάνει το 25%. Παγκοσμίως τα αντίστοιχα ποσοστά είναι 4% και 38%. Πρόκειται για συστήματα που μπορούν να συγκρίνουν προϊόντα, να οργανώνουν αγορές και να αναλαμβάνουν άλλες καθημερινές εργασίες με περιορισμένη ανθρώπινη παρέμβαση.

Το 53% των καθημερινών χρηστών ΤΝ στην Ελλάδα ανησυχεί έντονα μήπως ψεύτικοι ή παραβιασμένοι ψηφιακοί βοηθοί ενεργήσουν για λογαριασμό τους. Οι τηλεπικοινωνιακοί πάροχοι θεωρούνται οι πλέον αξιόπιστοι μεταξύ των φορέων που εξετάστηκαν για την επαλήθευση της ταυτότητας αυτών των συστημάτων.

Η ελβετική Swisscom έχει δημιουργήσει τον ψηφιακό βοηθό «myAI», ο οποίος, σύμφωνα με την Ericsson, συγκέντρωσε 67.000 εγγεγραμμένους χρήστες λίγο μετά την κυκλοφορία του. Η υπηρεσία φιλοξενείται τοπικά και δεν χρησιμοποιεί τις εντολές των χρηστών για την εκπαίδευση μοντέλων ΤΝ, δίνοντας έμφαση στην προστασία των προσωπικών δεδομένων.

Η ανάπτυξη των αυτόνομων ψηφιακών βοηθών ενδέχεται να επηρεάσει και τον τρόπο διάθεσης των τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών. Σύμφωνα με την Ericsson, οι βοηθοί θα μπορούσαν στο μέλλον να εξασφαλίζουν σύνδεση προσαρμοσμένη στις ανάγκες συγκεκριμένων εργασιών, πέρα από τα σημερινά προγράμματα κινητής τηλεφωνίας.

Η έρευνα του Ericsson ConsumerLab βασίζεται σε περισσότερες από 43.000 απαντήσεις χρηστών έξυπνων κινητών ηλικίας 15 έως 69 ετών σε 27 αγορές, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα. Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν το 2025 και τους πρώτους μήνες του 2026. Οι αναφορές στο 2030 αποτυπώνουν τις προσδοκίες των ερωτηθέντων και όχι βέβαιες προβλέψεις για τη μελλοντική χρήση της τεχνολογίας.