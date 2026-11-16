Η τεχνολογία είναι σαν το ηλεκτρικό ρεύμα. Κανείς δεν την εκτιμά όταν λειτουργεί, όλοι τη θυμούνται όταν πέσει. Μπορεί η αγορά να συνήλθε μέσα σε μία ημέρα από το σοκ που προκάλεσε το πρόβλημα στη Microsoft, αλλά το καμπανάκι χτύπησε για ένα πιο σοβαρό πρόβλημα: την εξάρτηση μας από ένα οικοσύστημα, ανεξάρτητα από το πώς ονομάζεται αυτό. Στο κάτω κάτω της γραφής και με άλλα οικοσυστήματα έχουμε αντιμετωπίσει προβλήματα στο παρελθόν, οπότε ας μη μας πιάνει υστερία. Οι όψιμοι επικριτές, ας σκεφτούν πώς (θα) ήταν η ζωή μας χωρίς τη Microsoft, τη Google και τα υπόλοιπα συστήματα. Θα κάνω έναν παραλληλισμό με τον προπονητή της Εθνικής, που μέχρι προχθές ήταν «ο νέος Ρεχάγκελ» και μετά το βαρύ (είναι αλήθεια) 7-0 όλοι ζητούν την αποπομπή του.

Και αφού λύσαμε τα… «ψυχολογικά» μας, ας περάσουμε σε κάτι πιο ουσιαστικό, αφού -σύμφωνα με τα στοιχεία- η Vodafone «βρήκε το σήμα» και το βήμα: Στα 597 εκατ. ευρώ έφτασαν τα έσοδα της Vodafone Ελλάδας το εξάμηνο Απριλίου–Σεπτεμβρίου 2026, αυξημένα κατά 15,3% σε ετήσια βάση. Κινητή, σταθερή και παραδόσεις ψηφιακών έργων του Δημοσίου έδωσαν ώθηση, με τον όμιλο να συνδέει μέρος της ανόδου με έργα του Ταμείου Ανάκαμψης. Τα προσαρμοσμένα EBITDA μετά τις μισθώσεις υποχώρησαν από 127 σε 125 εκατ. ευρώ και το περιθώριο από 24,5% σε 20,9%.

Στην κινητή, οι συνδέσεις μειώθηκαν κατά 3,6%, τα συμβόλαια έφτασαν στο 55% της βάσης και η κατανάλωση δεδομένων ανέβηκε κατά 30,5%. Στη σταθερή ευρυζωνική, οι συνδρομητές μειώθηκαν από 908.000 σε 897.000. Οι κεφαλαιουχικές προσθήκες του εξαμήνου αυξήθηκαν από 69 σε 73 εκατ. ευρώ. Κάπου μέσα στο +30,5% της κίνησης είναι κι εκείνο το βίντεο που άνοιξες «για μισό λεπτό»… Κάπως έτσι τα data δεν αυξάνονται γιατί αυξάνεται η ψηφιακή οικονομία, αλλά γιατί αυξάνεται η… ανθρώπινη περιέργεια.

Πέρα από τις επίσημες ανακοινώσεις, είναι προφανές ότι κάτι έχει αλλάξει στην οδό Τζαβέλλα! Εκεί που όλοι συζητούσαν πριν την έλευση του Κανάρη για το αν η Vodafone θα παρέμενε στην Ελλάδα, σήμερα βλέπουμε όχι μόνο να βελτιώνεται η εικόνα, αλλά και το perception της αγοράς για τη συγκεκριμένη εταιρεία και βεβαίως τα νούμερα. Πιστεύουμε ότι η αλλαγή κλίματος είναι εξίσου σημαντική με την αλλαγή των οικονομικών μεγεθών. Και η αίσθησή μας είναι ότι ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα, αφού η επερχόμενη συνεργασία με τη ΔΕΗ είναι ένα από τα κλειδιά που θα ξεκλειδώσουν πολλά πράγματα για το τοπίο της επόμενης ημέρας της αγοράς… Όπως λένε και οι Αγγλοσάξονες: «Coming together is a beginning; keeping together is progress; working together is success»!

Όπως προαναφέραμε, στις οπτικές ίνες, Vodafone και ΔΕΗ έχουν συμφωνήσει επί των βασικών αρχών για κοινή εταιρεία χονδρικής, με συμμετοχή 50% η καθεμία. Το σχέδιο προβλέπει συνένωση των δικτύων FTTH και των δραστηριοτήτων χονδρικής της Fiber2All και της ΔΕΗ FiberGrid. Απομένουν ο έλεγχος, οι δεσμευτικές συμφωνίες και οι εγκρίσεις. Το ερώτημα που προκύπτει είναι ποιο θα είναι το 2027 το μεγαλύτερο δίκτυο FTTH στη χώρα; Και κυρίως ποιος θα καταφέρει να μετατρέψει τα χιλιόμετρα οπτικών ινών σε πραγματικούς συνδρομητές και έσοδα…

Πιο βόρεια, η συμφωνία Lancom–Evolink προβλέπει αμοιβαία σημεία παρουσίας σε Σόφια και Θεσσαλονίκη και σύνδεση της Evolink στο NetIX Greece στα 100 Gbps. Ένας πάροχος στη Βουλγαρία θα μπορεί έτσι να ανταλλάσσει κίνηση με τα μέλη του NetIX Greece μέσω Σόφιας. Το ντουέτο Γιώργος και Νίκος από τη Θεσσαλονίκη κατεβάζουν ιδέες όπως οι αγελάδες το γάλα και μας κάνουν εθνικά υπερήφανους. Η Θεσσαλονίκη μπορεί -και πρέπει- να γίνει η τεχνολογική πρωτεύουσα των Βαλκανίων. Η γεωγραφία δίνει στη Θεσσαλονίκη το πλεονέκτημα, αλλά η επιχειρηματικότητα της δίνει το ρόλο! Στο μεταξύ, το GR-IX του ΕΔΥΤΕ κατέγραψε νέο ρεκόρ κίνησης στα 27,24 Gbps στις 8 Νοεμβρίου.

Στο συνέδριο της ΚΕΔΕ, ο Δημήτρης Παπαστεργίου, υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης, παρουσίασε την ολοκλήρωση του WiFi4GR με 5.551 σημεία πρόσβασης σε 267 δήμους και αναφέρθηκε στο Ultra-Fast Broadband των 743,4 εκατ. ευρώ. Για τις τηλεοπτικές «λευκές περιοχές» έχει υπογραφεί σύμβαση 22,7 εκατ. ευρώ, με 54 σταθμούς συμπληρωματικής κάλυψης στην πρώτη φάση. Οι παρεμβάσεις για την εφαρμογή του Gigabit Infrastructure Act προωθούν τη χρήση υφιστάμενων υποδομών από τους παρόχους. Στη γειτονιά, η πιο ευπρόσδεκτη τεχνική προδιαγραφή είναι συχνά… ένα σκάψιμο λιγότερο.

Βέβαια υπάρχουν πολλά ακόμη να γίνουν στους δήμους, όπως π.χ. ένα ενιαίο σύστημα διασύνδεσης ΙοΤ και Smart Cities, ώστε να πάψει ο κάθε δήμος να είναι νησί μόνος του και να αναπτυχθεί μία συλλογική νοημοσύνη, μέσα από την οποία θα αναδεικνύονται και θα αξιοποιούνται οι βέλτιστες πρακτικές. Σήμερα, έχουμε απλά «έξυπνες πόλεις» αλλά «ασύνδετες» μεταξύ τους. Και δεν θα θίξουμε το θέμα της «αποκεντρωμένης κυβερνοασφάλειας», γιατί θα θέλαμε ένα ολόκληρο weekly γι’ αυτό το τεράστιο θέμα όπου άλλωστε κάποια πράγματα είναι σε εξέλιξη…

Στο σαλόνι, η Nova TV αποκτά εφαρμογή για τηλεοράσεις LG με webOS, μετά τη μετάβαση από την EON στη νέα πλατφόρμα στις 15 Οκτωβρίου. Ο συνδρομητής αποκτά πρόσβαση απευθείας από την τηλεόρασή του, με δυνατότητα να δει εκπομπές των τελευταίων επτά ημερών και ειδική ενότητα για τα αθλητικά, με ζωντανά αποτελέσματα και στατιστικά. Βολικό, αν ο αγώνας έχει ήδη αρχίσει κι εσύ μόλις βρήκες το τηλεκοντρόλ… Από την άλλη, η Vodafone δεν περιμένει την Black Friday. Την προλαβαίνει! Στη Black Friday της Vodafone, λοιπόν, η εταιρεία ανακοινώνει όφελος έως 500 ευρώ σε επιλεγμένα προϊόντα Apple και έως 250 ευρώ σε smartphones Xiaomi, με δυνατότητα έως 36 άτοκων δόσεων στον λογαριασμό μέσω Vodafone Flex.

Επενδυτικό ενδιαφέρον 10 δισ. ευρώ για κέντρα δεδομένων!

Η Ελληνική Ένωση Κατασκευαστών και Λειτουργών Κέντρων Δεδομένων εκτιμά ότι το επενδυτικό ενδιαφέρον μπορεί να φτάσει τα 10 δισ. ευρώ. Τα έργα που λειτουργούν ή κατασκευάζονται αντιστοιχούν σε περίπου 1 δισ. ευρώ και 40–60 MW, με 30 MW σε λειτουργία. Στην «ουρά» για σύνδεση, βρίσκονται αιτήματα για περίπου 11 GW. Από την αίτηση ως την πρώτη ημέρα λειτουργίας μεσολαβούν γη, κεφάλαια και άδειες. Μετά την ψήφιση του νομοσχεδίου για τις συνδέσεις, η Ένωση ζητά επαληθεύσιμα κριτήρια ωριμότητας, ανάπτυξη σε φάσεις χωρίς απώλεια προτεραιότητας και σταδιακή μείωση της εγγυητικής των 200.000 ευρώ ανά MW όσο προχωρά η κατασκευή. Τα ώριμα έργα χρειάζονται σαφές χρονοδιάγραμμα ηλεκτροδότησης. Ο τομέας επενδύει και πρέπει να ανοίγουμε δρόμο για τις επενδύσεις. Αν βέβαια μας ενδιαφέρουν… Τα data centers είναι τα εργοστάσια της νέας οικονομίας. Και όσοι φοβήθηκαν τα εργοστάσια δεν έγιναν ποτέ βιομηχανική δύναμη…

Οι περιβαλλοντικές μελέτες περιγράφουν τρία υπό σχεδιασμό data centers με συνολική ισχύ εξοπλισμού πληροφορικής 230 MW. Τα δύο στη Φθιώτιδα, από 100 MW το καθένα, αποτελούν μέρος σχεδίου 2,5 δισ. ευρώ που περιλαμβάνει και ενεργειακές υποδομές. Το τρίτο, της Gnwsis, προβλέπει 30 MW για εξοπλισμό πληροφορικής στη Νέα Νικόπολη Κοζάνης. Σε διαβούλευση βρίσκεται επίσης η περιβαλλοντική μελέτη του έργου της ΔΕΗ στον Άγιο Δημήτριο Κοζάνης. Εκεί, η μέγιστη ηλεκτρική ισχύς υπολογίζεται σε περίπου 300 MW μαζί με την ψύξη και τα υποστηρικτικά συστήματα, με 240 MW για τον εξοπλισμό πληροφορικής. Η ΔΕΗ έχει θέσει ως στόχο τη λειτουργία της πρώτης φάσης έως το τέλος του 2028. Η δεκαπενταετής μίσθωση που προβλέπει το μνημόνιο με την AWS εξαρτάται από οριστικές συμβάσεις και εγκρίσεις.

Ποιος καλύπτει το κόστος αν το δίκτυο ενισχυθεί και το έργο καθυστερήσει; Για τα μελλοντικά data centers που θα κατέχει και θα λειτουργεί η ίδια, η OpenAI δεσμεύεται να καλύπτει το κόστος ηλεκτροδότησης, να δίνει οικονομικές εγγυήσεις πριν από μεγάλες δαπάνες και να δημοσιεύει στοιχεία για το νερό και το ρεύμα. Στις ΗΠΑ, μεγάλες εταιρείες τεχνολογίας και περιβαλλοντικές οργανώσεις συζητούν κοινές κατευθύνσεις για ενέργεια, νερό και λογοδοσία, σύμφωνα με έγγραφο στο οποίο είχε πρόσβαση το AFP. Στην έρευνα της Deloitte για τις υποδομές, το 69% των 985 στελεχών από 21 χώρες αναμένει μεγαλύτερη ζήτηση για έξυπνες, διασυνδεδεμένες υποδομές. Το 45% συγκαταλέγει τις αλληλεξαρτήσεις στις βασικές προκλήσεις.

Εδώ, να αναφέρουμε ότι αρκετές από τις αιτιάσεις που ακούμε δεν έχουν βάση διότι για τις μεν ανάγκες σε νερό χρησιμοποιούνται συχνά έρευνες που αφορούν παλαιότερες τεχνολογίες, ενώ για τις απαιτήσεις σε ρεύμα η βελτιστοποίηση -που τη βλέπουμε πχ και στα δίκτυα κινητής- συμφέρει και τις ίδιες τις εταιρείες που καλούνται προφανώς να πληρώσουν και τον λογαριασμό.

Τέλος, η διασύνδεση των ενεργειακών αναγκών των data centers με τον λογαριασμό που πληρώνει ο καθένας στο σπίτι του είναι σε μεγάλο βαθμό «εκ του πονηρού» για να δημιουργηθούν εντυπώσεις και δεν έχουν λογική βάση. Η διαμόρφωση των τιμών οφείλεται στο σύστημα λειτουργίας της χονδρικής (target model / marginal pricing) που θεσμοθέτησαν οι ΣΥΡΙΖΑΝΕΛ και εφάρμοσε η ΝΔ, στην εξάρτηση από το φυσικό αέριο, στις ανεπαρκείς δυνατότητες αποθήκευσης, στην ουσιαστική έλλειψη ανταγωνισμού, στο κόστος των καυσίμων ελέω πλανητάρχη κ.α. Το να προσπαθούμε να φορτώσουμε όλες αυτές τις παθογένειες στα data centers είναι άδικο και λαϊκίστικο.

Στο 45% η χρήση AI στις ΜμΕ – Χαμηλή εξοικείωση για 2 στους 3 χρήστες!

Οι επιχειρήσεις ανακάλυψαν την ΑΙ. Τώρα πρέπει να ανακαλύψουν και τι θα την κάνουν. Ας δούμε γιατί: Στις 400 ελληνικές ΜμΕ με κάποια ψηφιακή υποδομή που συμμετείχαν στην έρευνα του ELTRUN με την Telekom, το ποσοστό όσων δηλώνουν χρήση AI ανέβηκε από 13% το 2024 σε 45% το 2026. Μικρή ή καθόλου εξοικείωση δηλώνει το 68% των χρηστών. Από τις επιχειρήσεις που χρησιμοποιούν AI, το 44% αναφέρει δημιουργία κειμένων ή περιεχομένου, το 14% εσωτερική αυτοματοποίηση και το 9% εξυπηρέτηση πελατών. Αυτό που καταλαβαίνουμε είναι ότι ολοένα και περισσότερες ελληνικές επιχειρήσεις δοκιμάζουν την τεχνητή νοημοσύνη, αλλά η πλειοψηφία των χρηστών δηλώνει ακόμη μη εξοικειωμένη. Βάλαμε τεχνητή νοημοσύνη, αλλά είμαστε ακόμα στη «λίθινη» εποχή σε σχέση με την εφαρμογή της στις επιχειρήσεις. Ένας ψηφιακός «αιώνας» δρόμος! Όπως έχει πει και ο μηχανικός λογισμικού Grady Booch: «Ένας ανόητος με ένα εργαλείο παραμένει ένας ανόητος με ένα εργαλείο.»

Το 47% του δείγματος χαρακτήρισε την ελλιπή κατάρτιση πολύ σημαντικό εμπόδιο για την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, από 27% το 2024. Η Telekom ανακοίνωσε το δωρεάν Grow Your Business – AI Edition, με εννέα ενότητες και περίπου 23 ώρες μαθημάτων για ΜμΕ, ελεύθερους επαγγελματίες και εργαζομένους, ανεξαρτήτως παρόχου. Δεν αποτελεί έκπληξη η συγκεκριμένη σειρά μαθημάτων. Μη σας πω ότι την περιμέναμε σαν συνέχεια της πολύ επιτυχημένης πρώτης σειράς για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό. Μπράβο λοιπόν στην Telekom! Η αγορά δεν χρειάζεται μόνο ψηφιακά εργαλεία. Χρειάζεται και ανθρώπους που να ξέρουν τι να τα κάνουν.

Για τη μετάβαση από τη δοκιμή στην καθημερινή χρήση, ο Hasan Yasar, Senior Technical Director του Carnegie Mellon University, δίνει βάρος στα δικαιώματα πρόσβασης, στη δυνατότητα ελέγχου και στην ταχύτητα διόρθωσης των αστοχιών. Στο demo αξίζει να δεις και το κουμπί της παύσης. Ποιος μπορεί να το πατήσει και πότε;

Το 207% είναι η απόδοση που προσδοκούν από τις δαπάνες ψηφιακού μετασχηματισμού οι επιχειρήσεις στην έρευνα της GSMA Intelligence. Το 94% αναφέρει δυσκολίες στην υλοποίηση, με το κόστος στο 41% και την ενσωμάτωση στα υπάρχοντα συστήματα στο 39%. Στην έρευνα της EY-Parthenon, οι μισοί διευθύνοντες σύμβουλοι έβαλαν την AI πρώτη στους παράγοντες βελτίωσης της παραγωγικότητας. Μόλις το 16% έχει αναλυτική εικόνα του κόστους σε πραγματικό χρόνο και υψηλή βεβαιότητα για την απόδοση. Άρα, με λίγα λόγια, χρησιμοποιούμε τεχνητή νοημοσύνη, δεν έχουμε ακριβή εικόνα για το κόστος, ενώ περιμένουμε τεράστιες αποδόσεις. Βλέπετε εσείς κάποιον κίνδυνο; Διαπιστώνετε κάποια έλλειψη στρατηγικής; Μήπως υπάρχει ένα χάσμα ανάμεσα στην επιχειρηματική αισιοδοξία και τη… λογιστική πραγματικότητα;

Το 64% των στελεχών στην έρευνα της Kyndryl αναφέρει θετική απόδοση από τις επενδύσεις στην AI, δέκα ποσοστιαίες μονάδες πάνω από το 2025. Ο μέσος βαθμός ετοιμότητας απέναντι σε εξωτερικούς κινδύνους υποχώρησε στο 24%, κατά επτά ποσοστιαίες μονάδες. Στην κατάταξη της Gartner για το τρίτο τρίμηνο του 2026, οι αστοχίες στη στρατηγική AI εμφανίστηκαν για πρώτη φορά και μπήκαν κατευθείαν στην τρίτη θέση των αναδυόμενων κινδύνων. Στην πρώτη πεντάδα μπήκε και ο κίνδυνος να σε προσπεράσει ένας ανταγωνιστής που χρησιμοποιεί καλύτερα την τεχνολογία.

Warren Buffett: «Χρειάζονται 20 χρόνια για να χτίσεις μια φήμη και πέντε λεπτά για να την καταστρέψεις.» Από την επιχειρηματική αξιοποίηση της ΑΙ περνάμε στον άνθρωπο που έγινε το πρόσωπο της παγκόσμιας έκρηξής της. Ο συνιδρυτής της Νvidia Jensen Huang παραιτήθηκε με άμεση ισχύ από τις θέσεις του προέδρου και του διευθύνοντος συμβούλου και από το διοικητικό συμβούλιο. Προσωρινή διευθύνουσα σύμβουλος ορίστηκε η Colette Kress, εκτελεστική αντιπρόεδρος και οικονομική διευθύντρια της Nvidia, ώσπου να επιλεγεί μόνιμος διάδοχος. Δεν θα πούμε πολλά για τη συγκεκριμένη υπόθεση, αλλά κάπου υπάρχει κάτι που μυρίζει άσχημα… Και τα προσωπικά σκάνδαλα (έστω και λίγη εσάνς εθνικής ασφάλειας, ελέγχου εξαγωγών και γεωπολιτικών ισορροπιών) δεν μυρίζουν έτσι. Ειδικά, όταν μιλάμε για εταιρείες τρισεκατομμυρίων και στελέχη αυτού του επιπέδου… Στη Silicon Valley, ακόμη κι όταν έχεις το μονοπώλιο στα chips, δεν έχεις απαραίτητα και τον έλεγχο του προσωπικού σου αφηγήματος.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός και οι ανάγκες του πολίτη!

Η Κοινωνία της Πληροφορίας προκήρυξε διαγωνισμό 157 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ για δύο χρόνια υπηρεσιών Microsoft Azure στο Κυβερνητικό Νέφος και στο Νέφος του Τομέα Υγείας. Με την προαίρεση, η αξία μπορεί να φτάσει τα 235,5 εκατ. ευρώ. Τα δεδομένα θα φιλοξενούνται εντός ΕΕ. Στην εξυπηρέτηση, η Σοφία Πλούμπη, διευθύντρια Διαχείρισης Έργων της Κοινωνίας της Πληροφορίας Μ.Α.Ε., εξηγεί πώς το ενιαίο CRM μπορεί να κρατά διαθέσιμο το ιστορικό ενός αιτήματος καθώς αυτό περνά από υπηρεσία σε υπηρεσία. Η διαφορά φαίνεται σε μια απλή συναλλαγή. Αλλάζεις υπηρεσία και η υπόθεσή σου συνεχίζεται από εκεί που την άφησες. Βολικό, έτσι δεν είναι;

Ο Δήμος Αθηναίων, μέσω της ΔΑΕΜ, παρουσίασε στη Βαρκελώνη τις ψηφιακές υπηρεσίες που ήδη χρησιμοποιεί, από τη στάθμευση και τη φόρτιση ηλεκτρικών οχημάτων μέχρι τις ειδοποιήσεις πολιτικής προστασίας και την παρακολούθηση της κατανάλωσης ενέργειας στα σχολεία. Στον απολογισμό για τις «Έξυπνες Πόλεις», ο υπουργός ανέφερε ότι από τους 217 δήμους που έχουν ενταχθεί στη σχετική δράση του ΕΣΠΑ, οι 94 έχουν φτάσει στην υπογραφή συμβάσεων.

Για την ασφάλεια των δήμων, έχει αναδειχθεί προσωρινός ανάδοχος για το ενιαίο έργο κυβερνοασφάλειας των 7,5 εκατ. ευρώ. Ο δείκτης κυβερνοασφάλειας της ΕΕ του ENISA διαμορφώθηκε στις 71,53 μονάδες στις 100, με την έκθεση του 2026 να καταγράφει βελτίωση, έλλειψη δεξιοτήτων και κενά στον συντονισμό κρίσεων. Το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς προτείνει κοινό πρακτικό οδηγό με δοκιμές επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας και κάρτα άμεσης αντίδρασης. Κι εδώ η πρόβα έχει αξία. Δοκιμάζεις την επαναφορά με την ησυχία σου, ώστε να ξέρεις τι θα κάνεις όταν περιμένουν οι πελάτες. Το RESICONx 2026 συνδέει την ψηφιακή ασφάλεια με την επιχειρησιακή συνέχεια και την ανθεκτικότητα, την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου στο Divani Caravel, με δωρεάν συμμετοχή κατόπιν εγγραφής. Σας περιμένουμε όλους, γιατί στην εποχή των ψηφιακών απειλών που ζούμε, η ανθεκτικότητα δεν είναι πολυτέλεια αλλά προϋπόθεση επιβίωσης!

Στις μεταφορές, παρουσιάστηκε το railway.gov.gr, με χρηματοδότηση από δωρεά 26 μελών του διοικητικού συμβουλίου της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών. Ο δημόσιος χάρτης δείχνει σε πραγματικό χρόνο τη θέση των αμαξοστοιχιών που διαθέτουν τον σχετικό εξοπλισμό. Στην αποβάθρα θέλεις να ξέρεις πού βρίσκεται ο συρμός σου. Για τις υπηρεσίες του σιδηροδρόμου, η πληροφορία αυτή θα συνδέεται σταδιακά με τα στοιχεία για την κυκλοφορία, το τροχαίο υλικό και τα συμβάντα. Από την άλλη, ενώ το τραίνο μπορεί να εντοπίζεται σε πραγματικό χρόνο, οι επιβάτες στο μεγαλύτερο μέρος της γραμμής Αθήνα – Θεσσαλονίκη εξακολουθούν να ψάχνουν σήμα κινητής. Δεν είναι αυτό ντροπή το 2026; Από την εποχή του Κυρανάκη ακούμε για βελτιώσεις και βελτιώσεις δεν βλέπουμε…

Στο διάστημα, η ESA προκήρυξε τον πρώτο διαγωνισμό του HELLAS–SPACE 2.0, με προϋπολογισμό 69 εκατ. ευρώ και προθεσμία προσφορών στις 23 Δεκεμβρίου. Αφορά τρεις οπτικούς δορυφόρους παρατήρησης της Γης, με εικόνες ανάλυσης έως 30 εκατοστών, και καλύπτει την κατασκευή, την εκτόξευση και το επίγειο σύστημα. Στο πρόγραμμα των 350 εκατ. ευρώ προβλέπονται άλλοι τρεις διαγωνισμοί έως το τέλος του έτους. Στο ίδιο πεδίο, το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών απέκτησε προνομιούχες μετοχές 35 εκατ. ευρώ στην ICEYE, σε γύρο χρηματοδότησης 485 εκατ. ευρώ. Η εταιρεία σχεδιάζει μονάδα συναρμολόγησης, ενσωμάτωσης και δοκιμών δορυφόρων στην Ελλάδα. Αυτές είναι οι επενδύσεις που θέλουμε και χρειαζόμαστε! Κρατήστε αυτό: Δεν θα αγοράζουμε πλέον απλώς υπηρεσίες από το διάστημα, αλλά διεκδικούμε ρόλο στην παραγωγική αλυσίδα!

Οι Έλληνες λένε «Ναι Μεν, Αλλά» στην ΤΝ!

Intelligence is the ability to adapt to change! Έως και 90 λεπτά μεγαλύτερη εργάσιμη ημέρα κατέγραψε το ActivTrak Productivity Lab στις ομάδες χρηστών γενετικής AI, σε σύγκριση με την ομάδα μη χρηστών. Στο χρονόμετρο της παραγωγικότητας χωρούν δύο μετρήσεις, πόσο γρήγορα τελειώνεις μια δουλειά και τι ώρα κλείνεις τον υπολογιστή.

Σε δημοσκόπηση μέσω LinkedIn που παρουσιάστηκε σε εκδήλωση του ΕΒΕΘ και του Πανεπιστημίου Μακεδονίας, το 68% επέλεξε την κριτική σκέψη ως τη δεξιότητα που θα ξεχωρίσει τα στελέχη στην εποχή της AI. Και όπως λένε και οι ειδικοί -με όλες τις σχετικές επιφυλάξεις- τα στελέχη δεν θα ανταγωνίζονται την ΤΝ, θα είναι αυτοί που θα τη διευθύνουν. Και για να διευθύνεις κάποιον πρέπει να τον ξέρεις πολύ καλά! Την ίδια στιγμή, το νομοσχέδιο του υπουργείου Εργασίας που τέθηκε σε διαβούλευση προτείνει διαφάνεια στην αλγοριθμική διαχείριση, ανθρώπινη εποπτεία σε σημαντικές αποφάσεις και κανόνες για τον προσδιορισμό του καθεστώτος απασχόλησης όσων εργάζονται μέσω πλατφορμών.

Σε μέτρηση της Focus Bari, το 53% των ερωτηθέντων εκτιμά ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της AI θα έχει εξίσου θετικές και αρνητικές πλευρές, από 47% τον Ιούλιο του 2025. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζητά ανθρώπινη εποπτεία στη χρήση AI στους ευρωπαϊκούς θεσμούς και προτείνει κοινοβουλευτικό παρατηρητήριο για την αξιολόγηση των επιπτώσεών της. Στα social media, η κυβέρνηση συναντήθηκε με τη Meta στις 12 Νοεμβρίου για την επαλήθευση ηλικίας. Οι πλατφόρμες καλούνται να δείξουν έως τις αρχές Δεκεμβρίου πώς θα κάνουν τον έλεγχο, ενόψει της εφαρμογής του ηλικιακού ορίου από την 1η Ιανουαρίου 2027. Δύσκολο project όχι τόσο στη σύλληψη αλλά, κυρίως, στην εφαρμογή του…

Στα σχολεία, το Ίδρυμα Vodafone εμπλουτίζει το Generation Next για ηλικίες 9–16 ετών, με υλικό για τον ψηφιακό περισπασμό, τα deepfakes και τον διαδικτυακό εκφοβισμό, καθώς και δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα για εκπαιδευτικούς. Η Vodafone έδινε πάντα προσοχή στον συγκεκριμένο τομέα και ξεχώριζε…

Η Telekom, σε συνεργασία με το The Tipping Point, ξεκινά πρόγραμμα επαγγελματικού προσανατολισμού για έως 4.000 μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ στο ΕΚΠΑ, 56 φοιτητές από 14 τμήματα δούλεψαν πάνω σε πραγματικές επιχειρηματικές και τεχνολογικές προκλήσεις. Η νικήτρια ομάδα OptiServe κέρδισε τη συμμετοχή της στο MWC 2027 στη Βαρκελώνη, με όλα τα έξοδα καλυμμένα από τον ΣΕΚΕΕ και τη Snappi. Όλα τα παραπάνω είναι μηνύματα αισιοδοξίας που δείχνουν ότι η αγορά φροντίζει και την επόμενη γενιά και αυτό αξίζει σίγουρα πολλούς επαίνους.

Απαγόρευση χειριστικών πρακτικών στις ηλεκτρονικές αγορές!

Η πρόταση της Κομισιόν για το Digital Fairness Act προβλέπει πλήρη τιμή από την αρχή της αγοράς και εύκολη ακύρωση της ψηφιακής συνδρομής. Βάζει επίσης στο στόχαστρο τις ψεύτικες ειδοποιήσεις ότι ένα προϊόν εξαντλείται, αλλά και τις χειριστικές πρακτικές (dark patterns). Με χωριστή πρόταση, η Επιτροπή ζητά απευθείας αρμοδιότητα για μεγάλες διασυνοριακές παραβάσεις, με δυνατότητα προστίμων έως 6% του παγκόσμιου ετήσιου τζίρου και εξαίρεση των ΜμΕ από την απευθείας παρέμβαση. Αν περάσει το Digital Fairness Act, μια δωρεάν δοκιμή θα χρειάζεται το δικό σου «ναι» για να αρχίσει η χρέωση της συνδρομής. Επίσης προβλέπεται «κουμπί» ακύρωσης σε εμφανές σημείο και όχι χαμένο μέσα σε κάποιον λαβύρινθο από μενού. Με τόσες «καταχρήσεις» που γίνονται να μην πούμε ότι συμφωνούμε;

Στις υποχρεώσεις για την AI, ο ΣΕΒ παρουσίασε πρακτικό οδηγό για καταγραφή συστημάτων, αξιολόγηση κινδύνων και ανθρώπινη εποπτεία. Ο GR.EC.A. παρουσίασε εργαλείο αυτοαξιολόγησης 15 σημείων για τα e-shops, με ελέγχους για chatbots, περιεχόμενο και υποχρεώσεις προμηθευτών. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, στις 2 Δεκεμβρίου λήγει η ειδική μεταβατική περίοδος για την τεχνική σήμανση περιεχομένου από συγκεκριμένους παρόχους. Δεν πρόκειται, πάντως, για μια οριζόντια νέα υποχρέωση όλων των e-shops, αλλά για συγκεκριμένες απαιτήσεις του άρθρου 50 του AI Act που αφορούν κυρίως παρόχους συστημάτων AI. Ωστόσο, άλλες υποχρεώσεις διαφάνειας, όπως π.χ. η ενημέρωση του χρήστη ότι συνομιλεί με chatbot, έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται. Σε λίγο πάντως θα χρειάζεται δικηγόρος για να ανεβάσεις ένα προϊόν στο e-shop σου…

Στην ευρωπαϊκή διαβούλευση για τα πνευματικά δικαιώματα, ο Εμπορικός Σύλλογος Πειραιώς ζητά σαφή κατανομή ευθυνών ανάμεσα στους παρόχους εργαλείων και στις επιχειρήσεις που τα χρησιμοποιούν. Πριν μπει κάτι στο καλάθι, πρέπει και να το βρει ο πελάτης. Στο SmartTalks #137, η Άννα Μοραγλή, σύμβουλος στρατηγικής SEO, ιδρύτρια και διευθύνουσα σύμβουλος της Search Magic, εξηγεί πώς συνδέει την οργανική αναζήτηση με τις πωλήσεις με… «μαγικό» τρόπο!

120 εκατ. ευρώ για τεχνολογικές επιχειρήσεις!

Η Ελλάδα συμμετέχει με 120 εκατ. ευρώ στο κοινό επενδυτικό ταμείο της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας της ΕΤΕπ για την ανάπτυξη τεχνολογικών επιχειρήσεων. Στο πρώτο κλείσιμο, οι δεσμεύσεις των χωρών και του Ομίλου ΕΤΕπ φτάνουν περίπου τα 2 δισ. ευρώ. Ο ευρύτερος στόχος της συμμαχίας ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ σε νέες επενδύσεις μετοχικού κεφαλαίου.

Άλλωστε, στη μέτρηση της Eurostat για το 2025, περίπου το 54% της αξίας των εισερχόμενων άμεσων ξένων επενδυτικών θέσεων στην Ελλάδα αντιστοιχούσε σε τελικούς επενδυτές εκτός ΕΕ. Η εθελοντική συλλογή καλύπτει 14 κράτη-μέλη και ακολουθεί την αλυσίδα ιδιοκτησίας. Έτσι, μια τοποθέτηση μέσω ευρωπαϊκής εταιρείας μπορεί να αποδοθεί σε τελικό επενδυτή άλλης χώρας.

Σε έρευνα της KPMG για τις γυναίκες στην ανώτατη διοίκηση, το 79% όσων απάντησαν από την Ελλάδα δήλωσε αισιοδοξία για την ανάπτυξη της εταιρείας τους και το 8% για την παγκόσμια οικονομία. Ίσως και να μην έχουν άδικο… Το 62% του ελληνικού δείγματος πάντως περιμένει αύξηση προσωπικού στην τριετία, έναντι 38% στο σύνολο της έρευνας.

Στο BIZ & BUZZ της εβδομάδας, η Moody’s προβλέπει δυσκολότερες πιστωτικές συνθήκες το 2027 καθώς ακριβαίνουν η χρηματοδότηση και η ενέργεια, ενώ ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εκτιμά ότι μέτρα κυκλικής οικονομίας θα μπορούσαν να μειώσουν τις παγκόσμιες εκπομπές κατά πάνω από 1,5 δισ. τόνους ισοδυνάμου CO₂ ετησίως έως το 2035.

Στο InfoCom Today #190 θα ακούσεις για το 45% της χρήσης AI στις ΜμΕ του δείγματος και για τα έως 10 δισ. ευρώ επενδυτικού ενδιαφέροντος για data centers. Κλείνοντας, να σας θυμίσουμε το RESICONx, που έρχεται στις 18 Νοεμβρίου στο Divani Caravel. Κάντε τη δωρεάν εγγραφή σας και ελάτε να δείτε και να μάθετε γιατί η ανθεκτικότητα είναι στρατηγική! Καλή ανάγνωση, καλή ακρόαση, καλή εβδομάδα και ραντεβού την Τετάρτη στο Divani Caravel!

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