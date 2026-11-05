Στο δρόμο για το Χρηματιστήριο η Uni Systems με δημόσια προσφορά μετοχών

Την εισαγωγή της Uni Systems στο Χρηματιστήριο Αθηνών δρομολογεί η Quest Συμμετοχών, με την έναρξη της διαδικασίας δημόσιας προσφοράς μέρους των μετοχών της θυγατρικής της.

Η Uni Systems ανήκει σήμερα κατά 100% στην Quest, η οποία σχεδιάζει τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών, με δυνατότητα παράλληλης προσφοράς σε περιορισμένο κύκλο επενδυτών. Στη ρυθμιζόμενη αγορά της Euronext Athens προβλέπεται να εισαχθεί το σύνολο των μετοχών της εταιρείας.

Στο πρώτο εξάμηνο του 2026, οι πωλήσεις του κλάδου υπηρεσιών πληροφορικής της Quest, στον οποίο περιλαμβάνονται η Uni Systems, η Intelli Solutions και η Team Candi, αυξήθηκαν κατά 21,1%, φτάνοντας τα 159,4 εκατ. έναντι 131,6 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2025. Τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 32,9%, από 9,5 εκατ. σε 12,6 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) αυξήθηκαν κατά 23,2%, στα 15,4 εκατ. ευρώ.

Περίπου το 50% των εσόδων προέρχεται από δραστηριότητες εκτός Ελλάδας. Για το σύνολο του 2026, η διοίκηση της Quest εκτιμά ότι οι υπηρεσίες πληροφορικής θα καταγράψουν διψήφια αύξηση πωλήσεων και κερδών. Το ανεκτέλεστο υπόλοιπο των υπογεγραμμένων συμβάσεων ξεπερνά τα 650 εκατ. ευρώ.

Το 2025 η Uni Systems κατέγραψε ενοποιημένα έσοδα 268,1 εκατ. και κέρδη προ φόρων 22,8 εκατ. ευρώ, με τις πωλήσεις της αυξημένες κατά 11%. Δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 25 χώρες και εξυπηρετεί πάνω από 300 πελάτες, μεταξύ των οποίων ευρωπαϊκοί οργανισμοί, τράπεζες και επιχειρήσεις. Το αντικείμενό της περιλαμβάνει την ανάπτυξη λογισμικού, τις υποδομές και τις υπηρεσίες πληροφορικής, το υπολογιστικό νέφος (cloud), την κυβερνοασφάλεια (cybersecurity) και την τεχνητή νοημοσύνη (artificial intelligence).

Οι αποφάσεις για τη δημόσια προσφορά ελήφθησαν στις 2 και 3 Νοεμβρίου από το Διοικητικό Συμβούλιο και την έκτακτη Γενική Συνέλευση της Uni Systems αντίστοιχα. Η Quest αναφέρει ότι έχουν ολοκληρωθεί οι περισσότερες ενέργειες που απαιτούνται ώστε η Uni Systems να λειτουργήσει ως εισηγμένη εταιρεία.

Εντός των επόμενων ημερών πρόκειται να υποβληθούν η αίτηση εισαγωγής στην Euronext Athens και το σχέδιο ενημερωτικού δελτίου στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Σύμβουλος και συντονιστής κύριος ανάδοχος είναι η Axia Ventures Group, μέλος του Ομίλου Alpha Bank, ενώ καθήκοντα συντονιστή κύριου αναδόχου έχει αναλάβει η Euroxx Χρηματιστηριακή.

Η Quest δεν έχει ανακοινώσει ακόμη το ποσοστό των μετοχών που θα διατεθεί, την τιμή προσφοράς ή το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της διαδικασίας, η οποία προϋποθέτει τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων.