Εκπαίδευση AI: Τέσσερις εταιρείες δεσμεύονται για κοινή εξαίρεση περιεχομένου

Η OpenAI, η Google, η Microsoft και η Anthropic δεσμεύθηκαν να προσφέρουν στα μέσα ενημέρωσης και σε άλλους ιστοτόπους έναν κοινό τρόπο εξαίρεσης του περιεχομένου τους από τη μελλοντική εκπαίδευση μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης. Η προτεινόμενη λύση βασίζεται σε μία τυποποιημένη εντολή, ώστε οι εκδότες να μπορούν να δηλώνουν την επιλογή τους με ενιαίο τρόπο.

Σήμερα, οι εκδότες χρειάζεται να χρησιμοποιούν διαφορετικές εντολές αποκλεισμού για κάθε bot που συλλέγει δεδομένα από το διαδίκτυο. Την κοινή εντολή θα αναγνωρίζει και θα τηρεί κάθε εταιρεία AI που υιοθετεί το σχετικό πρωτόκολλο, ενώ η πλήρης εφαρμογή της λύσης θα χρειαστεί μήνες.

Οι περιορισμοί της νέας ρύθμισης

Η Microsoft διευκρίνισε σε ανάρτησή της ότι η ρύθμιση θα αφορά αποκλειστικά τη μελλοντική εκπαίδευση μοντέλων, αφήνοντας κατά τα άλλα ανεπηρέαστη τη δυνατότητα των bots να ανιχνεύουν ιστοτόπους. Η συλλογή περιεχομένου για μελλοντική εκπαίδευση μοντέλων θα επιτρέπεται από προεπιλογή, έως ότου ο εκδότης αλλάξει τη σχετική ρύθμιση.

Η επιλογή εξαίρεσης ενδέχεται, ωστόσο, να επηρεάζει την προβολή των εκδοτών στις υπηρεσίες AI. Η Microsoft και η Google ανέφεραν, σε χωριστές αναρτήσεις τους, ότι η εξαίρεση από την εκπαίδευση θα μπορούσε να μειώσει τις πιθανότητες εμφάνισης του περιεχομένου ενός εκδότη σε εφαρμογές και υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.

Οι δικαστικές διεκδικήσεις και οι άλλες λύσεις

Η δέσμευση των τεσσάρων εταιρειών ανακοινώθηκε καθώς οι εκδότες αντιμετωπίζουν αύξηση των bots που συλλέγουν άρθρα για την εκπαίδευση μοντέλων AI, με ορισμένους να έχουν προσφύγει στη Δικαιοσύνη. Τον Δεκέμβριο του 2023, η εφημερίδα The New York Times κατέθεσε αγωγή κατά της OpenAI και της Microsoft, υποστηρίζοντας ότι χρησιμοποίησαν εκατομμύρια άρθρα της χωρίς άδεια ή αμοιβή για την εκπαίδευση του ChatGPT. Οι δύο εταιρείες έχουν επικαλεστεί την εξαίρεση της νομοθεσίας περί πνευματικών δικαιωμάτων που είναι γνωστή ως fair use.

Η Cloudflare, πάροχος υποδομών διαδικτύου, αποκλείει από προεπιλογή τα bots AI στους νέους ιστοτόπους πελατών της από τον Ιούλιο του 2025. Το πρότυπο Really Simple Licensing επιτρέπει ήδη στους εκδότες να χρεώνουν τα bots που επισκέπτονται τις σελίδες τους.

Τη στήριξη της Meta στην προσπάθεια εξέφρασε ο εκπρόσωπός της, Andy Stone, με ανάρτηση στο X. Ο ίδιος χαρακτήρισε σημαντικό βήμα τη δημιουργία ενός κοινού σήματος που μεταφέρει τις προτιμήσεις αυτές σε πολλούς παρόχους ταυτόχρονα και εξέφρασε την προσδοκία συνεργασίας με άλλες εταιρείες AI για τα πρότυπα και την εφαρμογή τους στον κλάδο.

Διαφορετικά χρονοδιαγράμματα εφαρμογής

Η Anthropic, δημιουργός του Claude, δήλωσε ότι έχει ήδη αρχίσει την εφαρμογή της λύσης. Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, τοποθέτησε την έναρξη εφαρμογής στους προσεχείς μήνες.

Η Microsoft θα αρχίσει να εφαρμόζει το πρωτόκολλο την 1η Φεβρουαρίου 2027. Η Google σχεδιάζει να το εφαρμόσει εντός του 2027.