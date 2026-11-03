Lancom: αύξηση εσόδων 23,8% και επενδύσεις σε κέντρα δεδομένων και δίκτυα

Αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 23,8% κατέγραψε το 2025 η Lancom, ενισχύοντας παράλληλα τις επενδύσεις της σε τηλεπικοινωνιακές υποδομές, εξοπλισμό και κτίρια. Η εταιρεία, που δραστηριοποιείται στις τηλεπικοινωνίες, στα κέντρα δεδομένων, στο υπολογιστικό νέφος και στην κυβερνοασφάλεια, εξετάζει επίσης ευκαιρίες εξαγορών και συγχωνεύσεων, όπως αναφέρεται στην ετήσια οικονομική της έκθεση.

Η άνοδος των εσόδων συνοδεύτηκε από υποχώρηση της κερδοφορίας, καθώς οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν με ταχύτερο ρυθμό. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 8,36 εκατ. ευρώ, από 6,75 εκατ. ευρώ το 2024, ενώ τα καθαρά κέρδη μειώθηκαν κατά 6,61%, σε 1,68 εκατ. ευρώ από 1,80 εκατ. ευρώ.

Οι λειτουργικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 38,59%, φτάνοντας τα 6,28 εκατ. ευρώ από 4,53 εκατ. ευρώ. Η μεγαλύτερη αύξηση καταγράφηκε στις αμοιβές και στα έξοδα προσωπικού, που ανήλθαν σε 2,58 εκατ. ευρώ από 1,68 εκατ. ευρώ, με τον μέσο αριθμό εργαζομένων να αυξάνεται από 80 σε 87 άτομα. Οι αμοιβές και τα έξοδα τρίτων διαμορφώθηκαν σε 1,17 εκατ. ευρώ από 786 χιλ. ευρώ και οι παροχές τρίτων σε 1,12 εκατ. ευρώ από 815 χιλ. ευρώ.

Τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν κατά 11,64%, στα 5,14 εκατ. ευρώ, αλλά το περιθώριο μικτού κέρδους περιορίστηκε από 68,14% σε 61,44%. Αντίστοιχα, τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) μειώθηκαν κατά 3,38%, σε 2,81 εκατ. ευρώ από 2,91 εκατ. ευρώ, με το σχετικό περιθώριο να υποχωρεί από 43,13% σε 33,66%.

Τα λειτουργικά κέρδη (EBIT) διαμορφώθηκαν σε 2,17 εκατ. ευρώ, μειωμένα κατά 6,38%, ενώ τα κέρδη προ φόρων υποχώρησαν σε 2,16 εκατ. ευρώ από 2,31 εκατ. ευρώ. Σχεδόν το σύνολο των εσόδων προήλθε από την παροχή υπηρεσιών, που απέφερε 8,35 εκατ. ευρώ, έναντι πωλήσεων εμπορευμάτων μόλις 12 χιλ. ευρώ.

Στο επενδυτικό σκέλος, οι προσθήκες σε ενσώματα πάγια ανήλθαν σε 1,99 εκατ. ευρώ, από 792 χιλ. ευρώ το 2024, με το μεγαλύτερο μέρος να αφορά εξοπλισμό. Μαζί με τις προσθήκες 1,03 εκατ. ευρώ σε κτίρια υπό κατασκευή και προκαταβολές για πάγια, το συνολικό ποσό των λογιστικών προσθηκών έφτασε τα 3,02 εκατ. ευρώ.

Η αύξηση των παγίων αποτυπώνεται και στο ενεργητικό, το οποίο διαμορφώθηκε σε 9,83 εκατ. ευρώ από 5,77 εκατ. ευρώ. Τα ίδια κεφάλαια ενισχύθηκαν σε 4,55 εκατ. ευρώ από 3,29 εκατ. ευρώ και τα ταμειακά διαθέσιμα σε 1,30 εκατ. ευρώ από 1 εκατ. ευρώ. Ο δανεισμός ανήλθε σε 888 χιλ. ευρώ, έναντι 500 χιλ. ευρώ, ενώ οι συμμετοχές σε θυγατρικές και συγγενείς επιχειρήσεις αυξήθηκαν σε 863 χιλ. ευρώ από 322 χιλ. ευρώ.

Οι συνολικές υποχρεώσεις διαμορφώθηκαν σε 5,15 εκατ. ευρώ, από 2,48 εκατ. ευρώ. Σημαντικό μέρος της αύξησης συνδέεται με τα έσοδα επόμενων χρήσεων, τα οποία ανήλθαν σε 1,59 εκατ. ευρώ, έναντι 92 χιλ. ευρώ.

Η Lancom, που ιδρύθηκε το 2009 και έχει έδρα τη Θεσσαλονίκη, διαθέτει ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων (data centers) στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ των οποίων το Balkan Gate στο Καλοχώρι. Η οικονομική έκθεση αναφέρεται και σε νέο κέντρο δεδομένων στο Ηράκλειο Κρήτης, χωρίς να προσδιορίζει χρονοδιάγραμμα έναρξης λειτουργίας ή ύψος επένδυσης.

Στα κέντρα δεδομένων παρέχει υπηρεσίες φιλοξενίας και συνεγκατάστασης εξοπλισμού (colocation), αποκλειστικούς εξυπηρετητές (dedicated servers), ιδιωτικούς χώρους εγκατάστασης εξοπλισμού και λύσεις αποθήκευσης και διαχείρισης δεδομένων. Σύμφωνα με την έκθεση, χρησιμοποιεί εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης για τη βελτιστοποίηση της ψύξης και τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και νερού, καθώς και για την κατάλληλη τοποθέτηση του εξοπλισμού στους χώρους φιλοξενίας.

Στις τηλεπικοινωνίες παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο, μισθωμένα κυκλώματα και διασύνδεση επιχειρησιακών δικτύων, με ταχύτητες από 1 έως 100 Gbps. Παράλληλα επενδύει στην ανάπτυξη ιδιόκτητου δικτύου οπτικών ινών σε μεγάλα αστικά κέντρα της Ελλάδας, επιδιώκοντας μεγαλύτερη αυτονομία στην παροχή των υπηρεσιών της.

Διαθέτει επίσης εξοπλισμό σε κέντρα δεδομένων τρίτων στην Αττική, μεταξύ των οποίων οι εγκαταστάσεις των Digital Realty, Sparkle και Cloudrock. Στο εξωτερικό αναφέρει σημεία παρουσίας στη Φρανκφούρτη, στο Άμστερνταμ, στο Μιλάνο, στη Σόφια και στη Ρώμη, μέσω των οποίων εξυπηρετεί τηλεπικοινωνιακές διασυνδέσεις και παρέχει υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και ανάκτησης πληροφοριακών συστημάτων έπειτα από καταστροφή (Disaster Recovery as a Service – DRaaS).

Στην κυβερνοασφάλεια, η δραστηριότητά της περιλαμβάνει υπηρεσίες πρόληψης και αντιμετώπισης ψηφιακών απειλών, με 24ωρο κέντρο επιχειρήσεων ασφάλειας (Security Operations Center – SOC). Διαθέτει επίσης 24ωρο κέντρο λειτουργίας δικτύου (Network Operations Center – NOC) για την παρακολούθηση των τηλεπικοινωνιακών και φυσικών υποδομών της.

Η Lancom οργανώνει τις δραστηριότητές της σε εξειδικευμένες επιχειρηματικές μονάδες, παρακολουθώντας χωριστά το κόστος και την οικονομική τους απόδοση. Στους στόχους της διοίκησης περιλαμβάνονται η διατήρηση της κερδοφορίας, η ανάπτυξη νέων υπηρεσιών και η συνέχιση των επενδύσεων σε τεχνολογικές και τηλεπικοινωνιακές υποδομές.

Για το ενδεχόμενο εξαγορών και συγχωνεύσεων, η διοίκηση αναφέρει ότι το μέγεθος και η ποιότητα των οικονομικών αποτελεσμάτων επιτρέπουν την εξέταση τέτοιων ευκαιριών. Η αξιολόγησή τους γίνεται με οικονομικά και στρατηγικά κριτήρια, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στη συμβατότητα με τις υφιστάμενες δραστηριότητες και στη δημιουργία πρόσθετης αξίας για τους εταίρους.