Οι Έλληνες λένε «Ναι Μεν, Αλλά» στην ΤΝ

Σε συνέχεια του Α΄τεύχους, που κατέγραψε τη μαζική δοκιμή της ΤΝ και την αναγνώριση της πρακτικής της αξίας, η Focus Bari παρουσιάζει το Β΄ τεύχος της πανελλαδικής έρευνας με θέμα, «Κοινωνικός αντίκτυπος & Νοοτροπίες για την ΤΝ».

Για τις επιχειρήσεις και την κοινωνία, τα ευρήματα αναδεικνύουν μια ουσιαστική πρόκληση: να αξιοποιήσουν τις δυνατότητες της ΤΝ χτίζοντας εμπιστοσύνη, μέσα από σαφείς κανόνες χρήσης, ανθρώπινο έλεγχο και πρακτική υποστήριξη των εργαζομένων και των πολιτών.

Πιο συγκεκριμένα:

Οφέλη και κίνδυνοι στη ζυγαριά

Παραπάνω από τους μισούς Έλληνες (53%) εκτιμούν ότι ο κοινωνικός αντίκτυπος της ΤΝ θα είναι εξίσου θετικός και αρνητικός, έναντι 47% τον Ιούλιο του 2025.

Η περιέργεια παραμένει ισχυρή

Mε εργαλεία ΤΝ θέλει να πειραματιστεί το 53% των πολιτών. Εξίσου διαδεδομένη είναι η αντίληψη ότι η ΤΝ βελτιώνει την καθημερινότητα.

Ο ανθρώπινος έλεγχος βρίσκεται στο επίκεντρο των ανησυχιών

Οι ανησυχίες εστιάζουν σε κοινωνικές αλλαγές εκτός ελέγχου (64%), στον περιορισμό δημιουργικότητας και κρίσης (63%) και στους κινδύνους για την ηθική και την ιδιωτικότητα (60%).

Τρεις διαφορετικές νοοτροπίες απέναντι στην ίδια τεχνολογία

Κριτικοί Πραγματιστές (38%), αξιοποιούν την ΤΝ, αλλά ζητούν όρια & θεσμικό πλαίσιο.

Open-minded Αισιόδοξοι (35%), βλέπουν προοπτικές και εξερευνούν νέες εφαρμογές ΤΝ.

Επιφυλακτικοί Αμφισβητίες (27%), κρατούν αποστάσεις, παρότι οι περισσότεροι έχουν δοκιμάσει εργαλεία ΤΝ.

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