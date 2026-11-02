Bank of America: Κίνδυνος μια παρατεταμένη επενδυτική διόρθωση στην AI

Μια παρατεταμένη διόρθωση στις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντική απειλή για την παγκόσμια οικονομία, εκτιμά η Bank of America στην ανάλυσή της Morning Market Tidbits. Η τράπεζα συνδέει τον κίνδυνο με την αμφιβολία για τη βιωσιμότητα της ραγδαίας αύξησης των κεφαλαιουχικών δαπανών και τη δυνατότητα των επιχειρήσεων να εξασφαλίσουν έσοδα και κερδοφορία από τις επενδύσεις τους.

Μια επιβράδυνση θα μπορούσε να περιορίσει την αύξηση του ΑΕΠ μέσω της υποχώρησης των επενδύσεων. Μια σημαντική διόρθωση των αποτιμήσεων στις αγορές θα μπορούσε επίσης να επηρεάσει αρνητικά τον πλούτο νοικοκυριών και επενδυτών, επιβαρύνοντας έμμεσα την ανάπτυξη. Πρόσθετη πίεση ασκεί η αυστηροποίηση των χρηματοπιστωτικών συνθηκών, η οποία συνδέεται εν μέρει με το χρέος για τη χρηματοδότηση επενδύσεων AI. Η Ευρώπη θα μπορούσε να πληγεί ιδιαίτερα από μια εξωγενή αυστηροποίηση, καθώς επωφελείται λιγότερο από την επενδυτική άνθηση του τομέα.

Το ερώτημα της απόδοσης

Οι επενδυτές προβληματίζονται ολοένα περισσότερο για το κατά πόσο μπορεί να διατηρηθεί η έντονη επενδυτική δραστηριότητα στην τεχνητή νοημοσύνη. Όσο οι κεφαλαιουχικές δαπάνες συνεχίζουν να αυξάνονται, ενισχύονται και οι κίνδυνοι που αφορούν την απόδοσή τους.

Το κρίσιμο ερώτημα αφορά τη μετατροπή των δαπανών σε ουσιαστικά έσοδα και κερδοφορία. Η ταχύτητα με την οποία θα υιοθετηθεί η τεχνολογία έχει ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς παραμένει το ενδεχόμενο ο ρυθμός αυτός να αποδειχθεί χαμηλότερος από τις αρχικές προσδοκίες.

Ακριβότερη χρηματοδότηση και πιέσεις στις ΗΠΑ

Η αυξημένη προσφορά χρέους για τη χρηματοδότηση των επενδύσεων στην AI συμβάλλει, κατά την ανάλυση, στη διατήρηση υψηλότερων επιτοκίων. Οι επιπτώσεις διαφοροποιούνται μεταξύ των οικονομιών, ανάλογα και με τον βαθμό στον οποίο ωφελούνται από την επενδυτική δραστηριότητα στον τομέα.

Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η ισχυρή αύξηση του ΑΕΠ εκτείνεται πλέον πέρα από τις κεφαλαιουχικές δαπάνες για την τεχνητή νοημοσύνη. Σε συνδυασμό με τα διαδοχικά έτη ανάπτυξης πάνω από τις δυνατότητες της οικονομίας, η εικόνα αυτή υποδηλώνει πιέσεις υπερθέρμανσης. Υπό αυτές τις συνθήκες, η Bank of America θεωρεί δύσκολο να δικαιολογηθεί η αδράνεια της Ομοσπονδιακής Τράπεζας των ΗΠΑ (Fed) ως προς τη νομισματική πολιτική.

Η αβεβαιότητα για τη μελλοντική πορεία των γεωπολιτικών εντάσεων ενισχύει την επιφυλακτικότητα στις διεθνείς αγορές. Στην επενδυτική ατζέντα της 2ας Νοεμβρίου βρίσκονται η δημοσίευση των στοιχείων για τις κατασκευαστικές δαπάνες του Σεπτεμβρίου στις ΗΠΑ, ο δείκτης μεταποιητικής δραστηριότητας ISM για τον Οκτώβριο και οι δηλώσεις του αξιωματούχου της Fed, Austan Goolsbee.