Infocom Today #189: 6G με προοπτική 1,24 τρισ. δολαρίων, AI με νέες απαιτήσεις στα δίκτυα!

Στο Youtube, αλλά και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες, είναι άμεσα διαθέσιμο το νέο επεισόδιο του Infocom Today, το 189ο κατά σειρά!

Σήμερα: 6G με προοπτική 1,24 τρισ. δολαρίων, AI με νέες απαιτήσεις στα δίκτυα!

Το Infocom Today αποτελεί την τακτική σας ενημέρωση από την τεχνολογική αγορά, με την υπογραφή της δημοσιογραφικής ομάδας του Infocom.gr. Παρουσιάζει ο δημοσιογράφος, Χρήστος Κοτσακάς.

Το Infocom Today έρχεται με την υποστήριξη της Samsung και του Samsung Knox, μιας πλατφόρμας ασφάλειας που προστατεύει τα προσωπικά σου δεδομένα. Μάθε περισσότερα στο samsung.com/gr/

Ακούστε και δείτε το, τόσο από τον παρακάτω player, στα Apple Podcasts, στο Spotify και σε όλες τις μεγάλες podcasting πλατφόρμες!