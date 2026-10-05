ΔΕΗ: διεκδικεί θέση 4ου παρόχου και ανοίγει τη συζήτηση για το φάσμα! [Weekly Telecom[

Η ΔΕΗ θέλει να αναπτύξει δίκτυο 5G μέσω της FiberGrid και η ΕΕΤΤ προετοιμάζει νέα διαβούλευση, εξετάζοντας ευρύτερη επαναδιάταξη συχνοτήτων με λήξεις το 2027, το 2030 και το 2035. Ζητά να συμπεριληφθούν και οι ζώνες των 800 και 2.600 MHz, καθώς υποστηρίζει ότι οι συχνότητες που λήγουν το 2027 προσφέρουν ανεπαρκή βάση για βιώσιμη είσοδο. Στο τραπέζι βρίσκονται μεταβατική παράταση υφιστάμενων δικαιωμάτων, εθνική περιαγωγή και ειδικό φάσμα για νεοεισερχόμενο. Ο διαγωνισμός εκτιμάται ότι θα μπορούσε να γίνει στις αρχές του 2028, αφού οριστικοποιηθούν οι όροι. Τώρα αν η συζήτηση για το φάσμα θα ανοίξει ή θα γεφυρώσει το χάσμα στην αγορά είναι κάτι που θα το δούμε εν καιρώ. Μπορεί τα 4+ δίκτυα να θεωρούνται πολλά για μία μικρή αγορά όπως η ελληνική, αλλά από την άλλη ο ανταγωνισμός ήταν πάντοτε υπέρ του καταναλωτή… Αρκεί τα δίκτυα να αντέχουν το κόστος!

Η διαχείριση του φάσματος φτάνει και στις δορυφορικές επικοινωνίες. Η Αθήνα φιλοξένησε την ευρωπαϊκή ομάδα για την κινητή δορυφορική υπηρεσία, με 190 εκπροσώπους και εργασίες ενόψει της WRC-27. Προέκυψαν επτά ευρωπαϊκά προσχέδια και ένα προσχέδιο κοινής πρότασης. Η προστασία των επίγειων δικτύων και η τεχνική εναρμόνιση δείχνουν ότι ακόμη και οι υπηρεσίες που κοιτούν προς τον ουρανό χρειάζονται προσεκτική συνεννόηση και στρατηγική στο έδαφος για να μην είμαστε αιθεροβάμονες! Αλλιώς ελλοχεύει ο κίνδυνος να απογειωθούμε τεχνολογικά και να προσγειωθούμε διοικητικά…

Στα σταθερά δίκτυα, το σχέδιο για τις υποδομές gigabit βρίσκεται σε διαβούλευση έως τις 15 Οκτωβρίου. Προβλέπει ευρύτερη πρόσβαση σε υπάρχουσες υποδομές, τετράμηνη προθεσμία αδειοδότησης και περιορισμό πρόσθετων επιβαρύνσεων. Η σιωπηρή έγκριση μετά την προθεσμία εξαιρεί τα δικαιώματα διέλευσης. Στις πολυκατοικίες διατηρείται η δυνατότητα εγκατάστασης στους κοινόχρηστους χώρους, εφόσον περάσει ένας μήνας από την κοινοποίηση χωρίς να γνωστοποιηθεί ομόφωνη απόφαση απόρριψης της γενικής συνέλευσης. Για πρόσβαση σε ιδιωτική ιδιοκτησία απαιτείται συναίνεση του ιδιοκτήτη. Το άρθρο 12 παραπέμπει σε 13 υπουργικές και κοινές υπουργικές αποφάσεις. Την ταχύτητα της οπτικής ίνας θα τη μετρήσουμε με speed test. Των 13 υπουργικών αποφάσεων, με κλεψύδρα…

Την ίδια στιγμή, με 800.000 συνδρομητές, η MagentaTV απολαμβάνει την πρωτιά της και ανοίγει τη σεζόν με διευρυμένο πρόγραμμα, αθλητικές διοργανώσεις, νέες σειρές και περισσότερες από 15 πρωτότυπες παραγωγές και συμπαραγωγές στο Magenta History. Προστίθεται μάλιστα η ελληνική σειρά «Σχέδιο Οδυσσέας» σε έξι επεισόδια ◆ Η ξεχωριστή συμφωνία με την Amazon MGM Studios φέρνει σταδιακά 18 νέες κινηματογραφικές παραγωγές από τον Νοέμβριο, ενώ τον Οκτώβριο το Magenta Cinema 007 προβάλλει 25 ταινίες James Bond. Με τόσο νέο περιεχόμενο, η δυσκολότερη «αποστολή» του μήνα δεν είναι να βρεις τι θα δεις. Είναι να θυμηθείς ότι κάποια στιγμή πρέπει να… κλείσεις την τηλεόραση!

Αξίζει να αναφέρουμε πως Orizon και Volton στήριξαν και στηρίζουν δράσεις για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με το Greece Race for the Cure στις 3-4 Οκτωβρίου στην Αθήνα και το Pink the City στις 18 Οκτωβρίου στην Πάτρα. Η Orizon συμμετέχει στο διήμερο στο Πεδίον του Άρεως, ενώ η Volton στηρίζει τη διοργάνωση της Πάτρας ως Επίσημος Χορηγός Διαδρομής. Η εταιρική συμμετοχή στηρίζει την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση μέσα από τις δράσεις του «Άλμα Ζωής». Ο Διονύσης έχει ρεύμα και βρίσκει πάντα τον τρόπο να ανοίγει και τους ορίζοντες της εταιρείας του στο ESG. Στόχος του: να απογειώνει το κοινωνικό αποτύπωμα και να προσγειώνει τον λογαριασμό για τους πελάτες!!!

Data, καφές και κάλυψη δικτύων κινητής!

Είναι μάλλον ο μήνας των προσφορών! Η Telekom υποδέχεται τη νέα εποχή με δωρεάν απεριόριστα data για επτά ημέρες, για οικιακούς και εταιρικούς πελάτες κινητής. Η ενεργοποίηση γίνεται έως τις 11 Οκτωβρίου από τις εφαρμογές Telekom και WHAT’S UP, μία φορά ανά σύνδεση ◆ Η Nova επιλέγει κάτι που χρειαζόμαστε όλοι στην καθημερινότητά μας, δωρεάν καφέ μέσω PADU και Coffee Lab, χωρίς προϋπόθεση αγοράς, με εξαργύρωση στα συμμετέχοντα καταστήματα έως το τέλος Οκτωβρίου ◆ Για τους φοιτητές, το Vodafone CU ανανεώνει υπηρεσίες και προνόμια, με έως 100GB και απεριόριστη ομιλία από 7€/μήνα, Full Fiber 1Gbps με 21,90€ τον μήνα για δέκα μήνες και μηδενικά πάγια Ιουλίου και Αυγούστου. Προσθέτει μάλιστα Vodafone TV από 1 ευρώ τον μήνα και συνεργασίες μέσω CU AROUND. Τι να πρωτοδιαλέξει κανείς; Data, καφέ ή φοιτητικό πακέτο με τα όλα του;

Πέρα από τις προσφορές, η nPerf καταγράφει διαφορετικές -πλην εξαιρετικές- επιδόσεις κάλυψης. Για την περίοδο Σεπτεμβρίου 2025-Αυγούστου 2026, στο 5G ο δείκτης της φτάνει το 83,21% για την Cosmote, το 77,63% για τη Vodafone και το 71,61% για τη Nova, ενώ στο 4G οι διαφορές παραμένουν οριακές. Η Vodafone προηγείται στον δείκτη κάλυψης 5G στην Αττική και στη Μακεδονία-Θράκη. Οι δείκτες προκύπτουν από μετρήσεις χρηστών Android, με διαφορετικό πεδίο διαδρομών ανά πάροχο, και διαφέρουν από τη συνολική πληθυσμιακή κάλυψη. Με άλλα λόγια το 5G είναι παντού, αρκεί να βρίσκεσαι στο σωστό «παντού»!

Η πρόσβαση, όμως, αρχίζει από την ίδια τη συσκευή και το κόστος της. Η Counterpoint προβλέπει συρρίκνωση των smartphones κάτω των 200 δολαρίων κατά περίπου 40% στις ετήσιες αποστολές μεταξύ 2025 και 2030, δηλαδή πάνω από 230 εκατ. λιγότερες συσκευές ετησίως στο τέλος της περιόδου. Τα ακριβότερα εξαρτήματα πιέζουν την «προσιτή» κατηγορία, ενώ παράλληλα αυξάνουν και οι απαιτήσεις των χρηστών από τη συσκευή τους. Βέβαια, στους χαλεπούς καιρούς που ζούμε η ψηφιακή πρόσβαση χρειάζεται και κινητό που να χωρά στην τσέπη, τόσο οικονομικά όσο και κυριολεκτικά.

Κοζάνη, υπολογιστική ισχύς και ο λογαριασμός της ενέργειας!

Στις ψηφιακές υποδομές, η ΔΕΗ επανέρχεται στο προσκήνιο, αυτή τη φορά στη Δυτική Μακεδονία και η ατάκα «είδες η ΔΕΗ» μας έρχεται συνειρμικά στο μυαλό με όλες τις σχετικές ειδήσεις. Ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Τεχνητής Νοημοσύνης Δημήτρης Παπαστεργίου προανήγγειλε διαγωνισμό για νέο υπερυπολογιστή στην Κοζάνη μέσα στον Οκτώβριο, συμπληρωματικό του «Δαίδαλου», του οποίου τα εγκαίνια προγραμματίζονται για τις 19 Οκτωβρίου στο Λαύριο. Για ενδεχόμενη ελληνική πρόταση AI Gigafactory, τα 350 εκατ. ευρώ που έχουν διατεθεί στο EuroHPC προβλέπεται να συνδυαστούν με ισόποση ευρωπαϊκή χρηματοδότηση. Αυτός ο σχεδιασμός αφορά χωριστή -πλην παράλληλη- πρωτοβουλία από τα data centers ΔΕΗ-AWS. Με άλλα λόγια χάνουμε στον λιγνίτη αλλά κερδίζουμε σε υπολογιστική ισχύ!

Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης περιέγραψε τις προσδοκίες απασχόλησης από το σχεδιαζόμενο data center: 400-500 εργαζομένους όταν λειτουργήσει η πρώτη φάση των 300 MW και προοπτική 1.500, εφόσον φτάσει τα 1.000 MW. Αναφέρθηκε επίσης στην επέκταση της Wonderplant, με προβλεπόμενη ολοκλήρωση στις αρχές του 2028, στην επανεκκίνηση της περιφερειακής έκθεσης και σε έργα υγείας, μεταφορών και τουρισμού. Το όφελος για την τοπική οικονομία θα μετρηθεί στις θέσεις εργασίας και στις υπηρεσίες που θα φτάσουν στην περιοχή. Μακεδονία ξακουστή των data center χώρα!

Ο ελληνικός σχεδιασμός συναντά μια διεθνή επενδυτική κούρσα με απαιτητικά οικονομικά μεγέθη. Η Bain υπολογίζει απαιτούμενα ετήσια έσοδα ΑΙ σχεδόν 6 τρισ. δολαρίων έως το 2031 για να στηριχθούν οι προβλεπόμενες επενδύσεις, υπό την παραδοχή ότι οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αντιστοιχούν στο 25% των εσόδων. Οι εκτιμήσεις για καταναλωτικές και επιχειρηματικές εφαρμογές αφήνουν κενό περίπου 4,2 τρισ. δολαρίων ακόμη και στο ευνοϊκότερο όριο. Η AI μπορεί να βοηθήσει κάπως με το business plan. Για τα έσοδα ωστόσο, θα χρειαστεί και κάποιος που να πληρώνει… Διότι η ΑΙ έχει αποδειχθεί μέχρι στιγμής εξαιρετική στο να παράγει απαντήσεις. Το δύσκολο όμως είναι να παράγει… τζίρο! Τα δεδομένα είναι το καύσιμο της εποχής, αλλά αν η μηχανή (του χρήματος) δεν παίρνει μπρος, τότε έχεις απλά μία αποθήκη από εύφλεκτα υλικά που στο χρηματιστήριο τη λένε «φούσκα»!

Η υπολογιστική ισχύς φέρνει τη συζήτηση στην ενέργεια, όπου η ΔΕΗ διευρύνει το χαρτοφυλάκιό της. Η συμφωνία για έργα ΑΠΕ στην Πολωνία αφορά 277,3 MW. Περιλαμβάνει λειτουργικά αιολικά και φωτοβολταϊκά, καθώς και 101,9 MW υπό ανάπτυξη, με αναμενόμενη λειτουργία το 2029 ◆ Στην Ευρώπη, η Eurelectric ζητεί ταχύτερες άδειες για δίκτυα και αποθήκευση. Η αποθήκευση μεγάλης κλίμακας έφτανε τα 64 GW το 2025. Ακόμη και με τις σχεδιαζόμενες προσθήκες 78 GW, παραμένει κάτω από τον στόχο των 200 GW για το 2030. Η γρήγορη αδειοδότηση είναι αδήριτη ανάγκη, για να μην ξεμείνουμε από ρεύμα!

Η πίεση από τις ακραίες θερμοκρασίες εκτείνεται και πέρα από το ηλεκτρικό σύστημα. Η Allianz Research υπολογίζει απώλειες ετήσιας παραγωγής 113 δισ. ευρώ από τους καύσωνες του 2026 σε 30 ευρωπαϊκές χώρες, σε σύγκριση με σενάριο αναφοράς. Για την Ελλάδα υπολογίζει επίπτωση 1,03 ποσοστιαίας μονάδας στον ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης. Η θερμική καταπόνηση φέρνει το κόστος και μέσα στην εργάσιμη ημέρα, στην ταχύτητα εργασίας, στα διαλείμματα και στις απουσίες. Ήταν που ήταν «θερμό το κλίμα», το έφαγε και ο γάιδαρος και στο τέλος θα μας μείνει μόνο ο λογαριασμός…

Η ηλεκτροκίνηση περνά από τον φορτιστή και το POS!

Στο 6ο Electric + Micro Mobility Forum, που διοργάνωσε η Smart Press την 1η Οκτωβρίου, ο γενικός γραμματέας Μεταφορών Στυλιανός Σακαρέτσιος ανακοίνωσε κοινωνικό leasing για περισσότερους από 15.000 πολίτες και χρηματοδότηση για πάνω από 4.000 νέους φορτιστές. Ο Γιάννης Τσελίκης, προϊστάμενος του Αυτοτελούς Τμήματος Ηλεκτροκίνησης του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, αναφέρθηκε σε εγκεκριμένη χρηματοδότηση 67,8 εκατ. ευρώ για αντικατάσταση 3.200 ταξί έως το 2032. Οι πόροι του «Κινούμαι Ηλεκτρικά» είναι διασφαλισμένοι έως το 2027, με τις ενισχύσεις να χορηγούνται μέχρι την εξάντλησή τους.

Στη συζήτηση της αγοράς καταγράφηκαν προβλήματα φόρτισης λόγω ανεπαρκούς σήματος κινητής για τα POS, αλλά και ελλείψεις κατάλληλων υποδομών για βαρέα ηλεκτρικά φορτηγά. Στην πράξη, η Αθήνα έθεσε σε λειτουργία το AthensCharge από την 1η Οκτωβρίου, για εντοπισμό φορτιστών, διαχείριση συνεδριών και πληρωμές. Το αρχικό δίκτυο περιλαμβάνει 19 σταθμούς, με χρέωση 0,37 € ανά kWh. Εν κατακλείδι, μπορεί η ηλεκτροκίνηση να είναι πράσινη, αλλά αν δεν έχεις σήμα κινητής στο POS τα έχεις βάψει μαύρα…

Η ψηφιακή διαχείριση στους δρόμους επεκτείνεται και στον έλεγχο των παραβάσεων. Τέσσερις κοινοπραξίες κατέθεσαν προσφορές για 1.000 κάμερες ΚΟΚ, σύμφωνα με πληροφορίες: ΟΤΕ-Τέρνα-Neurosoft, Aktor-Nova ICT, Amco-Indigital και QnR-Globiled. Το έργο των 44,055 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ περνά στην αξιολόγηση, μετά τη ματαίωση της πρώτης διαδικασίας και νέες προσφυγές. Οι κάμερες θα καταγράφουν παραβάσεις. Η ταχύτητα του διαγωνισμού, πάντως, που θυμίζει πλάνα από ταινία του Αγγελόπουλου, παρακολουθείται διά γυμνού οφθαλμού!

Η AI μπήκε στην επιχείρηση, τώρα χρειάζεται οργάνωση!

Από τις δημόσιες εφαρμογές, η συζήτηση περνά στην καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων. Στην Ελλάδα, η συστηματική χρήση τουλάχιστον ενός εργαλείου AI έφτασε το 47%, από 34%, σύμφωνα με τη Strand Partners για λογαριασμό της AWS. Μεταξύ όσων την υιοθέτησαν, το 61% παραμένει στη βασική χρήση και το 17% έχει προηγμένη ενσωμάτωση. Παράλληλα, το 54% των επιχειρήσεων δηλώνει απουσία ειδικού προϋπολογισμού. Τι σημαίνει αυτό; Ότι η ΑΙ μπήκε στην επιχείρηση, πριν προλάβει να… μπει στο business plan. Το ΑΙ δεν είναι μαγεία. Είναι στατιστική + τεχνολογία με ακριβό τιμολόγιο ηλεκτρικού ρεύματος!!!

Το AI Task Force του AmCham Greece ξεκινά από καταγραφή αναγκών των μελών, με έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, στην υπεύθυνη υιοθέτηση και στις δεξιότητες ◆ Ο Κάρολος Τσιλιγκιριάν, CEO & Founder της GIM Agency, προτείνει ως αφετηρία το συγκεκριμένο επιχειρηματικό πρόβλημα, καταγραφή χρόνου, κόστους και λαθών πριν από την εφαρμογή και περισσότερο ανθρώπινο έλεγχο όσο μεγαλώνει το κόστος μιας αστοχίας. Μια «βαρετή» διαδικασία, όταν βελτιωθεί μετρήσιμα, μπορεί να δώσει πιο ενδιαφέρον αποτέλεσμα από ένα εντυπωσιακό demo. Το ενδιαφέρον με τη συνέντευξη είναι ότι δεν μηρυκάζει τα χιλιοειπωμένα για την ΤΝ, αλλά μιλάει για εφαρμοσμένες λύσεις. Και αυτό κάνει τη διαφορά!

Στο επίπεδο της υποστήριξης, ο Πέτρος Παυλίδης, Commercial Director της Active Computer Systems, συνδέει στα SmartTalks τις υπηρεσίες με τη συνέχεια λειτουργίας. Διαχείριση στόλου συσκευών, υποστήριξη απομακρυσμένων εγκαταστάσεων και το Active 360 συνδυάζουν εξοπλισμό και υπηρεσίες. Το κριτήριο για τον εργαζόμενο σε ένα απομακρυσμένο γραφείο παραμένει απλό: πόσο γρήγορα θα συνεχίσει τη δουλειά του μετά τη βλάβη.

Περισσότερα ρομπότ, λιγότερη πρόσβαση στη μάθηση!

Η Manpower καταγράφει ότι το 72% των βιομηχανικών επιχειρήσεων δυσκολεύεται στη στελέχωση, ενώ το 60% των εργαζομένων του κλάδου παγκοσμίως αναφέρει απουσία κατάρτισης το τελευταίο εξάμηνο. Στην ελληνική έρευνα Έλλειψης Ταλέντου, το 88% των εργοδοτών δηλώνει δυσκολία εύρεσης κατάλληλων υποψηφίων ◆ Επιπρόσθετα, η IFR μετρά 5 εκατ. βιομηχανικά ρομπότ σε λειτουργία το 2025, με την Κίνα να συγκεντρώνει το 59% των νέων εγκαταστάσεων. Μη ρωτήσετε για την Ευρώπη: απλά κάνει τον… Κινέζο!

Από την άλλη, στην παγκόσμια έρευνα εργαζομένων της PwC, το 64% των ερωτηθέντων χρησιμοποίησε AI στη δουλειά το προηγούμενο δωδεκάμηνο, αλλά η πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους μάθησης υποχώρησε από 59% σε 51%. Η καθημερινή χρήση παραγωγικής AI αφορά το 22%. Η απαίτηση προσαρμογής μεγαλώνει μαζί με τα εργαλεία, ενώ η πρόσβαση στην εκπαίδευση περιορίζεται. Το λογισμικό μπορεί να αναβαθμιστεί με ένα κλικ. Ο άνθρωπος θέλει χρόνο, κατάρτιση και, ιδανικά, κάτι πιο αναλυτικό από το «θα το βρεις». Μια συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση προσφέρει το Code Like a Girl της Vodafone, που ολοκλήρωσε τον δέκατο κύκλο με περισσότερα από 50 κορίτσια 14-18 ετών και δέκα ιστοσελίδες! Δεν αξίζει ένα μπράβο μία τέτοια προσπάθεια;

Τζίρος, καινοτομία και τα εμπόδια στην ανάπτυξη!

Η ΕΛΣΤΑΤ καταγράφει κύκλο εργασιών 447,5 δισ. ευρώ το 2024 στη βιομηχανία, στις κατασκευές, στο εμπόριο και στις υπηρεσίες, αυξημένο κατά 6,5%, και ακαθάριστη προστιθέμενη αξία 114,2 δισ. ευρώ, με άνοδο 11,9%. Στην ενημέρωση και επικοινωνία ο τζίρος αυξήθηκε κατά 8,5%, στα 15,4 δισ. ευρώ ◆ Η Ελλάδα ανεβαίνει στην 41η θέση καινοτομίας του WIPO, με βελτίωση στις εισροές, στην 40ή θέση, και υποχώρηση στις εκροές, στην 43η. Δηλαδή βάζουμε περισσότερα από όσα θα μπορούσαμε να πάρουμε. Η μετατροπή των διαθέσιμων πόρων σε αξιοποιήσιμη γνώση παραμένει ζητούμενο. Αλλιώς, «το ταμείον είναι μείον»!

Σε ευρωπαϊκή κλίμακα, η Κομισιόν εκτιμά πρόσθετη επενδυτική ανάγκη 560 δισ. ευρώ για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης στο 3% του ΑΕΠ έως το 2030. Περίπου το μισό της χρηματοδότησης deep tech στο στάδιο ανάπτυξης προέρχεται εκτός Ευρώπης ◆ Παράλληλα, το 83% επιχειρήσεων δείγματος επτά ευρωπαϊκών χωρών θεωρεί το κανονιστικό βάρος εμπόδιο στις ψηφιακές και διασυνοριακές επενδύσεις. Η έρευνα καλύπτει 2.100 επικεφαλής, περίπου το 80% σε οικογενειακές επιχειρήσεις. Η Ευρώπη χρειάζεται κεφάλαια για την έρευνα και λιγότερη έρευνα… για το πώς συμπληρώνεται κάθε αίτηση. Τώρα θα μου πείτε ποιος θα κάνει το σωστό; Η Ursula που έχει χάσει τον μπούσουλα;

Σε μια πολύ σημαντική συνέντευξη, ο Luca Cassetti, γενικός γραμματέας της Ecommerce Europe, καλεί τις ελληνικές επιχειρήσεις να σχεδιάζουν ευρωπαϊκά από την αρχή, επενδύοντας σε παραδόσεις, επιστροφές, πληρωμές και εξυπηρέτηση. Η ευελιξία μιας μικρότερης επιχείρησης μπορεί να γίνει πλεονέκτημα, εφόσον υποστηρίζεται από τις κατάλληλες λειτουργίες. Η ευρωπαϊκή αγορά είναι μεγάλη για να την αγνοήσεις και απαιτητική για να την αντιμετωπίσεις πρόχειρα. Το «σκέφτομαι ευρωπαϊκά» δεν είναι σύνθημα. Είναι… επιχειρηματικό μοντέλο! Βεβαίως μιλάμε για τις επιχειρήσεις που θα καταφέρουν να επιβιώσουν μέσα από την ολοένα αυξανόμενη γραφειοκρατία (υπαναχώρηση, εγγύηση, συμμόρφωση και άλλα πολλά) που προσθέτει τεράστιο κόστος. Για όλα αυτά θα μιλήσουμε αναλυτικά με τους guru της αγοράς στο 15ο Συνέδριο e-Commerce World την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου στο Divani Caravel. Κλείστε τώρα δωρεάν τη θέση σας με ένα click!

Η διασυνοριακή ανάπτυξη φέρνει και κοινές υποχρεώσεις απέναντι στον καταναλωτή. Οι ευρωπαϊκοί κανόνες κατά του greenwashing εφαρμόζονται από τις 27 Σεπτεμβρίου. Γενικοί «πράσινοι» ισχυρισμοί απαιτούν τεκμηρίωση αναγνωρισμένων εξαιρετικών περιβαλλοντικών επιδόσεων, με τις απαιτήσεις να καλύπτουν και παλαιά αποθέματα! Το «πράσινο» παραμένει ωραίο χρώμα για τη συσκευασία. Ως ισχυρισμός, χρειάζεται πλέον και δικαιολογητικά. Καλό το greenwashing, αλλά εδώ είναι Ευρώπη, δεν είναι παίξε γέλασε όπως λένε και οι γραφειοκράτες των Βρυξελλών.

Στις αγορές όπου μεσολαβεί ένας «πράκτορας» AI, η εμπιστοσύνη αποκτά επιπλέον απαιτήσεις. Έξι τράπεζες προτείνουν πέντε αρχές για το agentic commerce: διαφάνεια, ασφάλεια, ιδιωτικότητα και δεδομένα, ελευθερία επιλογής και διαλειτουργικότητα. Πρόκειται για εθελοντικές, μη δεσμευτικές αρχές. Η αυτονομία του ψηφιακού βοηθού στο ταμείο χρειάζεται σαφείς εξουσιοδοτήσεις και κατανομή ευθύνης για τα λάθη. Γιατί ο ΑΙ πράκτορας αγοράζει μόνος του, αλλά πληρώνεις εσύ φίλε καταναλωτή! Άλλωστε, μην έχεις καμία αμφιβολία ότι οι τράπεζες θα βρούνε τον τρόπο να δημιουργήσουν τους κανόνες όπως τους συμφέρει. Και μην κοιτάτε που ο πελάτης αντί για wallet έχει χειροπέδες με IBAN. Οι τράπεζες αγαπούν την ελευθερία. Κυρίως τη δική τους!

Από τον έλεγχο της AI στην προστασία των ανηλίκων!

Ερευνητές από μεγάλες εταιρείες ζητούν διαφάνεια για την αυτοματοποίηση της έρευνας AI, προειδοποιώντας ότι η πρόοδος μπορεί να ξεπεράσει την ανθρώπινη εποπτεία. Η OpenAI έχει στόχο, έως το 2028, να αναπτύξει πλήρως αυτοματοποιημένο ερευνητή ◆ Στον Λευκό Οίκο, υπογράφηκε εθελοντική συμφωνία τεσσάρων επιπέδων ελέγχου, από εσωτερικούς μηχανισμούς έως εξωτερική αξιολόγηση και ανεξάρτητη επιτροπή του διοικητικού συμβουλίου. Η συμφωνία στηρίζεται στην αυτορρύθμιση. Όσο μεγαλώνει η αυτονομία των συστημάτων, οι υπογραφές χρειάζονται και αποδείξεις εφαρμογής. Το «εμπιστευθείτε μας» δεν λέει και πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι;

Οι ΗΠΑ και η Κίνα συμφώνησαν στη δημιουργία διαύλου για περιστατικά AI, μαζί με διμερή διάλογο για την «υπερνοημοσύνη». Η λειτουργία του καναλιού, τα περιστατικά που θα καλύπτει και οι κοινοποιούμενες πληροφορίες παραμένουν αδιευκρίνιστα ◆ Στον ανταγωνισμό για ανθρώπους, η Carnegie China καταγράφει περισσότερους κορυφαίους ερευνητές στην Κίνα: 41% έναντι 34% στις ΗΠΑ, στο δείγμα 10.280 ερευνητών από συγγραφείς εργασιών του NeurIPS 2025. Ο ανταγωνισμός για τους ανθρώπους συνεχίζεται παράλληλα με την προσπάθεια συνεννόησης για τους κινδύνους. Ουάσιγκτον και Πεκίνο συμφωνούν να συνομιλούν για την AI, την ώρα που συνεχίζουν να… μαζεύουν «στρατό» από τους ανθρώπους που την κάνουν!

Στην Ευρώπη, η συζήτηση για την εποπτεία περνά και στις πλατφόρμες. Το Συμβούλιο Ψηφιακών Υπηρεσιών συζήτησε για ανηλίκους, εκλογές και πλατφόρμες. Η πρόταση EU Kids Act προβλέπει ηλικιακές βαθμίδες λογαριασμών για συγκεκριμένες υπηρεσίες, γονική επίβλεψη και επαλήθευση ηλικίας με προστασία ιδιωτικότητας. Παράλληλα, υιοθετήθηκε επικαιροποιημένη εργαλειοθήκη για εκλογικούς κινδύνους, διατυπώθηκαν θέσεις για Temu, Meta και TikTok και συζητήθηκαν οι trusted flaggers. Η προστασία των παιδιών απαιτεί κανόνες που να υποστηρίζονται από τον σχεδιασμό της υπηρεσίας, πέρα από ένα πεδίο συμπλήρωσης ηλικίας. Για την ώρα πάντως το “tick” στο πεδίο «είμαι πάνω από 18 ετών» έχει αποδειχθεί το πιο αισιόδοξο σύστημα επαλήθευσης της ηλικίας στο Internet. Προσοχή: δεν υποβαθμίζουμε το θέμα της προστασίας των ανηλίκων, αλλά τα κατά κανόνα μεγάλα λόγια των πολιτικών!

Τα μικρά γράμματα γράφουν το επόμενο κεφάλαιο!

Το BIZ & BUZZ συνδέει την ανάπτυξη με τα πρακτικά της όρια, με τη μελέτη του ΚΕΦΙΜ: το 2025 η Ελλάδα παρήγαγε 10% λιγότερο από το 2009, ενώ στη γεωργία αυξήθηκε το μερίδιο στο ΑΕΠ και μειώθηκε ο όγκος κατά 9%. Μερίδιο και παραγωγή, χρήση εργαλείου και ενσωμάτωση, σχεδιασμός και λειτουργία δίνουν διαφορετικές εικόνες. Από το φάσμα μέχρι το POS του φορτιστή, οι λεπτομέρειες κρίνουν τι ποσοστό από τα σχέδια θα φτάσει στην καθημερινή δουλειά. Εν κατακλείδι η ανάπτυξη δεν κρίνεται από τα μεγάλα σχέδια -που ενίοτε πάνε άπατα- αλλά από τα ψιλά γράμματα!

Τέλος, το Infocom Today #184 συγκεντρώνει την ενημέρωση της τεχνολογικής αγοράς, με την επιχειρηματική AI και τη διαβούλευση FTTH στο επίκεντρο. Στην επόμενη αποτίμηση, θα έχουμε να κοιτάξουμε τους όρους για έναν πιθανό τέταρτο πάροχο, τις 13 εφαρμοστικές αποφάσεις του FTTH και τους προϋπολογισμούς με τους οποίους οι επιχειρήσεις θα στηρίξουν την AI. Σε αυτή την αγορά τελικά δεν πρόκειται να βαρεθούμε ποτέ! Καλή ανάγνωση (και ακρόαση) και καλή εβδομάδα!

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