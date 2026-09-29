Πάνω από 230 εκατ. λιγότερα φθηνά smartphones ετησίως έως το 2030

Πτώση περίπου 40% στις παγκόσμιες ετήσιες αποστολές smartphones με τιμή κάτω των 200 δολαρίων μεταξύ 2025 και 2030 προβλέπει η Counterpoint Research, καθώς το αυξημένο κόστος εξαρτημάτων αναμένεται να περιορίσει τη διάθεση των φθηνότερων συσκευών. Η πρόβλεψη αντιστοιχεί σε μείωση των ετήσιων αποστολών αυτής της κατηγορίας κατά περισσότερες από 230 εκατ. συσκευές στο τέλος της περιόδου, με κίνδυνο να δυσκολέψει η πρόσβαση στο κινητό διαδίκτυο για καταναλωτές χαμηλού εισοδήματος.

Η ανάλυση εκτιμά ότι οι συνολικές αποστολές smartphones θα ανακάμψουν σε περίπου 1,20 δισ. συσκευές το 2030, λίγο χαμηλότερα από το επίπεδο του 2025. Ισχυρότερη ανάκαμψη προβλέπεται από το 2028, με βελτίωση της διαθεσιμότητας εξαρτημάτων, σταθεροποίηση των τιμών λιανικής και πραγματοποίηση αγορών που θα έχουν αναβληθεί κατά τη διετία 2026–2027. Ωστόσο, η κατηγορία κάτω των 200 δολαρίων αναμένεται να παραμείνει μικρότερη.

Το κόστος περιορίζει τις φθηνότερες συσκευές

Τη μεγαλύτερη συρρίκνωση προβλέπεται να υποστούν τα μοντέλα της χαμηλότερης κατηγορίας τιμής. Οι ακριβότερες μνήμες και τα chipsets, οι αυξανόμενες ελάχιστες απαιτήσεις προδιαγραφών και η μικρότερη προθυμία των κατασκευαστών να διατηρούν παρουσία σε αγορές χωρίς στρατηγική προτεραιότητα περιορίζουν τη βιωσιμότητά τους. Στις συσκευές αυτές, τα εξαρτήματα αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο μέρος του κόστους κατασκευής, αφήνοντας στενότερα περιθώρια απορρόφησης των ανατιμήσεων.

Οι αποστολές συσκευών με τιμή 200 δολαρίων και άνω αναμένεται να αυξηθούν περίπου 26% μεταξύ 2025 και 2030, απορροφώντας μέρος της ζήτησης που μετακινείται από τις χαμηλότερες τιμές. Ένα άλλο μέρος των καταναλωτών ενδέχεται να καθυστερήσει την αντικατάσταση του κινητού του ή να στραφεί σε μεταχειρισμένες και ανακατασκευασμένες συσκευές. Έτσι, οι υψηλότερες κατηγορίες αναμένεται να καλύψουν μόνο μέρος του όγκου που χάνεται από τα φθηνότερα νέα smartphones.

Ο Yang Wang, κύριος αναλυτής της Counterpoint Research, προειδοποιεί ότι η περιορισμένη διαθεσιμότητα προσιτών νέων συσκευών μπορεί να δυσκολέψει την πρώτη σύνδεση χρηστών στο διαδίκτυο σε αγορές χαμηλότερου εισοδήματος. Η μετάβαση από απλά κινητά ή κοινόχρηστες συσκευές σε προσωπικά smartphones κινδυνεύει να επιβραδυνθεί. Για την αντιμετώπιση του προβλήματος, η ανάλυση προτείνει χρηματοδότηση αγοράς, προγράμματα ανταλλαγής και επαναχρησιμοποίησης συσκευών, στοχευμένες επιδοτήσεις και φορολογικές μεταρρυθμίσεις.

Εντονότερος ανταγωνισμός στη μεσαία κατηγορία

Παρότι οι αποστολές στη μεσαία και στην αμέσως υψηλότερη κατηγορία τιμής προβλέπεται να παραμείνουν περίπου σταθερές, η μεσαία κατηγορία αναμένεται να αποκτήσει μεγαλύτερο βάρος στον ανταγωνισμό. Οι κατασκευαστές προβλέπεται να κατευθύνουν περισσότερα λανσαρίσματα, δαπάνες μάρκετινγκ και πόρους διανομής σε συσκευές ευρείας κατανάλωσης με καλύτερα χαρακτηριστικά. Η συγκέντρωση περισσότερων εταιρειών σε μια σχετικά σταθερή δεξαμενή ζήτησης μπορεί να δυσκολέψει την κατάκτηση μεριδίων και να πιέσει τα περιθώρια κέρδους.

Τα μοντέλα αυτά αναμένεται να συνδυάζουν περισσότερη μνήμη και αποθηκευτικό χώρο, συνδεσιμότητα 5G, καλύτερες κάμερες, μεγαλύτερη διάρκεια υποστήριξης λογισμικού και επιλεγμένες λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης που εκτελούνται στη συσκευή. Η διαφοροποίηση προβλέπεται να στηρίζεται περισσότερο στον σχεδιασμό, στη φωτογραφία, στην αυτονομία και στην ανθεκτικότητα. Η μεταφορά τεχνολογιών από ακριβότερα μοντέλα θα επιτρέπει πιο αισθητές αναβαθμίσεις χωρίς απαραίτητα αγορά συσκευής στις τιμές των ναυαρχίδων.

Τα premium μοντέλα διεκδικούν μεγαλύτερο μερίδιο αξίας

Για τα premium smartphones προβλέπεται σύνθετος ετήσιος ρυθμός αύξησης αποστολών περίπου 7% έως το 2030, με διεύρυνση του μεριδίου τους στην αξία της αγοράς. Η ζήτηση αναμένεται να στηριχθεί στους εύπορους καταναλωτές, στη χρηματοδότηση, στις ανταλλαγές συσκευών και στην προσήλωση στα εταιρικά οικοσυστήματα. Αναδιπλούμενα μοντέλα, προηγμένες κάμερες, μεγαλύτερος αποθηκευτικός χώρος και ισχυρότερες λειτουργίες AI εκτιμάται ότι θα προσφέρουν δυνατότητες αύξησης της μέσης τιμής πώλησης.

Η Apple αναμένεται να διατηρήσει τη μεγαλύτερη συμβολή στην αξία της premium αγοράς. Η Samsung εκτιμάται ότι μπορεί να ωφεληθεί τόσο στις κατηγορίες ευρείας κατανάλωσης όσο και στα premium μοντέλα, χάρη στο εύρος προϊόντων και στην αποδοχή χαμηλότερων περιθωρίων για ευρύτερη κάλυψη. Η Huawei προβλέπεται να έχει τη μεγαλύτερη συμβολή μεταξύ των κινεζικών κατασκευαστών στην επέκταση των υψηλότερων κατηγοριών, στηριζόμενη στις ναυαρχίδες, στα αναδιπλούμενα και στην ανάκαμψή της στην Κίνα.

Προς το τέλος της δεκαετίας, η ευρύτερη εμπορική διάθεση συσκευών με δυνατότητες 6G αναμένεται να υποστηρίξει έναν πρόσθετο κύκλο αναβαθμίσεων. Τα αναδιπλούμενα και η AI στη συσκευή αναμένεται να ενισχύσουν τη διαφοροποίηση και τα έσοδα, αλλά καμία από τις δύο τεχνολογίες δεν προβλέπεται να προκαλέσει από μόνη της έντονη και γενικευμένη αύξηση των αποστολών.