Η Nova γιορτάζει την παγκόσμια ημέρα καφέ και προσφέρει δωρεάν καφέ στους συνδρομητές της

H Nova σε συνεργασία με τα Coffee Lab, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Καφέ, δίνει στους συνδρομητές της τη δυνατότητα να απολαύσουν έναν καφέ εντελώς δωρεάν, χωρίς προϋπόθεση αγοράς, μέσα από το πρόγραμμα επιβράβευσης των Nova συνδρομητών στο PADU app.

Για να αποκτήσουν τον δωρεάν καφέ τους, οι συνδρομητές μπορούν να μπουν στην εφαρμογή PADU, να συνδεθούν ως Nova χρήστες και να αποκτήσουν την δωροεπιταγή τους. Η εξαργύρωση των δωροεπιταγών στα συμμετέχοντα καταστήματα Coffee Lab γίνεται έως και το τέλος Οκτωβρίου.

Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μία ακόμη ενέργεια της Nova με στόχο να προσφέρει ουσιαστική αξία και καθημερινά οφέλη στους συνδρομητές της, μέσα από προνόμια που ανταποκρίνονται στις συνήθειες και τις ανάγκες τους. Παράλληλα, εντάσσεται στη συνεχή ανάπτυξη του προγράμματος επιβράβευσης των Nova συνδρομητών, το οποίο εμπλουτίζεται διαρκώς με νέες συνεργασίες, αποκλειστικά deals, εκπτώσεις και προνόμια από αγαπημένα brands.

Μέσα από το πρόγραμμα, οι συνδρομητές Nova έχουν πρόσβαση σε προσφορές και προνόμια σε περισσότερα από 1.000 σημεία εξαργύρωσης, απολαμβάνοντας ακόμη περισσότερα οφέλη στην καθημερινότητά τους.

Με τη Nova, κερδίζεις PADU! Οι προσφορές ισχύουν σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις της εκάστοτε ενέργειας, όπως αναφέρονται στο PADU app.