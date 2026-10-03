Το ενδιαφέρον της ΔΕΗ αλλάζει τον σχεδιασμό της ΕΕΤΤ για το φάσμα κινητής

Η είσοδος της ΔΕΗ στην κινητή τηλεφωνία αναδιατάσσει τον σχεδιασμό της ΕΕΤΤ για το φάσμα, με την Αρχή να προετοιμάζει νέα διαβούλευση και ευρύτερη διαδικασία που θα καλύπτει συχνότητες με λήξεις το 2027, το 2030 και το 2035.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η νέα προσέγγιση δεν θα περιοριστεί στις ζώνες των 900 MHz και 1.800 MHz, που αποτέλεσαν το αντικείμενο της προηγούμενης διαβούλευσης. Η ΕΕΤΤ εξετάζει συνολική επαναδιάθεση των συχνοτήτων κινητής, ώστε να αντιμετωπιστούν μαζί οι επόμενες λήξεις και να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την είσοδο τέταρτου δικτύου.

Η ΔΕΗ έχει καταστήσει σαφές ότι θέλει να συμμετάσχει στην απονομή μέσω της ΔΕΗ FiberGrid. Στην παρέμβασή της προς την ΕΕΤΤ αναφέρει ότι επιδιώκει την ανάπτυξη δικτύου 5G και υποστηρίζει ότι μια βιώσιμη είσοδος στην αγορά δεν μπορεί να στηριχθεί μόνο στις συχνότητες που λήγουν το 2027.

Στα 900 MHz λήγουν το 2027 όλα τα υφιστάμενα δικαιώματα που κατέχουν Telekom, Vodafone και Nova, ενώ στα 1.800 MHz λήγει μέρος των δικαιωμάτων της Telekom και της Vodafone. Άλλο τμήμα της ίδιας ζώνης παραμένει σε ισχύ έως το 2035.

Για να μη δημιουργηθεί πρόβλημα στη λειτουργία και στην κάλυψη των δικτύων, η ΕΕΤΤ σχεδιάζει επίσης να παρατείνει για περίπου δυόμισι έως τρία χρόνια τα δικαιώματα που λήγουν το 2027. Η μεταβατική περίοδος θα δώσει στους σημερινούς παρόχους χρόνο να προσαρμόσουν τα δίκτυά τους στη νέα κατανομή.

Παράλληλα, θα επιτρέψει σε έναν νεοεισερχόμενο να αναπτύξει τη δική του υποδομή.

Το 2030 λήγουν τα σημερινά δικαιώματα των Telekom, Vodafone και Nova στις ζώνες των 800 MHz και 2.600 MHz. Η ΔΕΗ έχει ήδη ζητήσει οι συγκεκριμένες συχνότητες να συμπεριληφθούν στην απονομή, παρότι θα καταστούν διαθέσιμες αργότερα.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς που περιλαμβάνονται στην παρέμβασή της, η προσθήκη των 800 και 2.600 MHz θα αύξανε το συνολικό φάσμα που θα μπορούσε να ενταχθεί στη διαδικασία από 110 MHz σε 350 MHz.

Στον ορίζοντα του 2035 βρίσκονται, μεταξύ άλλων, δικαιώματα στο μεγαλύτερο μέρος της ζώνης των 1.800 MHz, καθώς και συχνότητες στα 700 MHz, στα 3,4–3,8 GHz και στα 26 GHz που είχαν απονεμηθεί με τη δημοπρασία του 2020.

Η ΔΕΗ ζητά επίσης να δεσμευτεί συγκεκριμένο φάσμα για νεοεισερχόμενο πάροχο. Η πρότασή της περιλαμβάνει 2×10 MHz στα 900 MHz, 2×20 MHz στα 1.800 MHz και 40 MHz στα 2.600 MHz.

Στο μοντέλο που εξετάζεται από την ΕΕΤΤ περιλαμβάνεται και η εθνική περιαγωγή. Αντίστοιχη πρόβλεψη υπήρχε και στη δημοπρασία φάσματος 5G του 2020, στην περίπτωση συμμετοχής νεοεισερχόμενου, ο οποίος τελικά δεν εμφανίστηκε στη διαδικασία.

Παράλληλα εξετάζεται όρος που θα συνδέει την παραχώρηση συχνοτήτων σε νεοεισερχόμενο με τη διατήρηση τεσσάρων ανεξάρτητων παρόχων. Αν η ΔΕΗ αποκτήσει φάσμα ως τέταρτος πάροχος και στη συνέχεια ο αριθμός των εταιρειών μειωθεί ξανά σε τρεις, για παράδειγμα μέσω εξαγοράς της Vodafone ή της Nova, οι συχνότητες που θα έχουν χορηγηθεί λόγω της ιδιότητας του νεοεισερχόμενου θα επιστραφούν.

Σύμβουλος της ΕΕΤΤ για τη διαδικασία είναι ομάδα καθηγητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, ενώ όπως εκτιμάται ο διαγωνισμός για το φάσμα θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στις αρχές του 2028, αφού προηγηθεί η νέα διαβούλευση και οριστικοποιηθούν οι ζώνες και οι όροι της απονομής.