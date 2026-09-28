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Τρίτη, 29 Σεπτεμβρίου

Στα 5 εκατ. τα βιομηχανικά ρομπότ που λειτουργούσαν παγκοσμίως το 2025

Χρήστος ΚοτσακάςBy 4 Mins Read IT
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Τα βιομηχανικά ρομπότ που βρίσκονταν σε λειτουργία στα εργοστάσια παγκοσμίως έφτασαν τα 5 εκατ. το 2025, αυξημένα κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την έκθεση World Robotics 2026 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής (IFR). Οι νέες εγκαταστάσεις αυξήθηκαν κατά 11%, ξεπερνώντας τις 600.000 μονάδες, με την Κίνα να συγκεντρώνει το 59% των νέων εγκαταστάσεων παγκοσμίως.

Η άνοδος συνοδεύτηκε από σημαντικές γεωγραφικές αποκλίσεις: οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την Ιαπωνία και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν. Η Jane Heffner, πρόεδρος της IFR, τόνισε ότι ο αριθμός των ρομπότ σε λειτουργία υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε επτά χρόνια, με την ισχυρότερη ανάπτυξη στην Ασία, ακολουθούμενη από την αμερικανική ήπειρο, και βραδύτερη πρόοδο στην Ευρώπη.

Η Κίνα διευρύνει το προβάδισμά της

Στην Κίνα εγκαταστάθηκαν 354.000 βιομηχανικά ρομπότ, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε ετήσια βάση και σχεδόν κατά 60.000 μονάδες υψηλότερος από το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ. Οι Κινέζοι κατασκευαστές πούλησαν περισσότερα ρομπότ από τους ξένους προμηθευτές στην εγχώρια αγορά: οι εγκαταστάσεις τους αυξήθηκαν κατά 15%, στις 195.000 μονάδες. Το μερίδιό τους, ωστόσο, μειώθηκε στο 55% από 57% το 2024.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν αύξηση 12%, με σχεδόν 38.500 νέες εγκαταστάσεις, την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία των συγκεκριμένων στατιστικών. Η Ιαπωνία υποχώρησε στην τρίτη θέση παγκοσμίως, με 36.219 μονάδες και πτώση 19%. Η IFR αναμένει μικρή αύξηση της ζήτησης στην ιαπωνική αγορά, θεωρώντας απίθανη μια σημαντική ανάκαμψη σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Την τέταρτη θέση διατήρησε η Νότια Κορέα, με 30.000 εγκαταστάσεις και μείωση 1%. Η αγορά κινείται γύρω στις 31.000 μονάδες ετησίως από το 2019. Νέες επενδύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας θα αρχίσουν να έχουν επίδραση το 2027 και το 2028, με την ομοσπονδία να εκτιμά ότι η ζήτηση ενδέχεται να αυξηθεί το 2027.

Στην Ινδία, οι εγκαταστάσεις αυξήθηκαν κατά 15%, σε σχεδόν 10.500 μονάδες, ανεβάζοντας τη χώρα στην έκτη θέση, πίσω από τη Γερμανία. Ο μέσος ετήσιος σύνθετος ρυθμός αύξησης έφτασε το 27% την περίοδο 2020-2025, παρότι ο όγκος παραμένει σχετικά χαμηλός σε σύγκριση με τις πέντε μεγαλύτερες αγορές.

Η Βραζιλία κατέγραψε άνοδο 38%, με σχεδόν 4.300 νέα ρομπότ. Η αυτοκινητοβιομηχανία εγκατέστησε σχεδόν 2.100 μονάδες, αυξημένες κατά 212%, εξέλιξη που η IFR αποδίδει πιθανότατα στις επενδύσεις κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στη χώρα. Στο Μεξικό, αντίθετα, οι εγκαταστάσεις μειώθηκαν κατά 7%, σε λιγότερες από 5.200 μονάδες, για τρίτη διαδοχική χρονιά υποχώρησης. Ο Καναδάς κατέγραψε αύξηση 5%, σε σχεδόν 4.000 μονάδες, με μέσο ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης 9% την περίοδο 2020-2025.

Υποχώρηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη και η πέμπτη παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας το 41% των εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πωλήσεις, όμως, μειώθηκαν κατά 8% το 2025, σε λιγότερες από 25.000 μονάδες. Την περίοδο 2020-2025, οι ετήσιες εγκαταστάσεις αυξήθηκαν με μέσο σύνθετο ρυθμό 2%. Η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο χρήστη βιομηχανικών ρομπότ στη χώρα, με το μερίδιό της να υποχωρεί.

Η Ιταλία, δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά, κατέγραψε πτώση 11%, σε περίπου 7.800 εγκαταστάσεις. Η Γαλλία επέστρεψε στην τρίτη θέση με σχεδόν 4.500 μονάδες, μειωμένες κατά 8%, μπροστά από την Ισπανία, όπου εγκαταστάθηκαν περίπου 4.300 ρομπότ, με υποχώρηση 15%.

Οι παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση

Η IFR συνδέει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με την ανάγκη για ανθεκτικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αλλαγές στην εμπορική και βιομηχανική πολιτική μεγάλων οικονομιών, οι οποίες αυξάνουν τη μετεγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία παραγωγικής δυναμικότητας σε οικονομίες με υψηλούς μισθούς ή ελλείψεις εργατικού δυναμικού εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη ζήτηση τεχνολογιών αυτοματισμού, ενώ η δημογραφική αλλαγή παραμένει διαρθρωτικός παράγοντας στήριξης.

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική όραση και τους αισθητήρες διευρύνουν τις δυνατότητες των ρομπότ. Η απλούστευση του προγραμματισμού και της ενσωμάτωσής τους σε συστήματα μειώνει το κόστος εγκατάστασης, καθιστώντας τον αυτοματισμό προσβάσιμο σε νέες εφαρμογές και ομάδες πελατών.

Για το 2026, η έκθεση προβλέπει αύξηση 9% στις ετήσιες εγκαταστάσεις βιομηχανικών ρομπότ, στις 655.000 μονάδες, και άνοδο στις 806.000 μονάδες το 2029.

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Ο Χρήστος Κοτσακάς είναι δημοσιογράφος με πολυετή εμπειρία στον χώρο του τεχνολογικού, επιχειρηματικού και διεθνούς ρεπορτάζ, επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον του στα new media, τις νέες τεχνολογίες και τις startups. Έχει συνεργαστεί με μια σειρά από ηλεκτρονικά και έντυπα μέσα, σε τομείς όπως η αρθρογραφία, η επικοινωνία και η ενημέρωση.

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