Στα 5 εκατ. τα βιομηχανικά ρομπότ που λειτουργούσαν παγκοσμίως το 2025

Τα βιομηχανικά ρομπότ που βρίσκονταν σε λειτουργία στα εργοστάσια παγκοσμίως έφτασαν τα 5 εκατ. το 2025, αυξημένα κατά 9% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με την έκθεση World Robotics 2026 της Διεθνούς Ομοσπονδίας Ρομποτικής (IFR). Οι νέες εγκαταστάσεις αυξήθηκαν κατά 11%, ξεπερνώντας τις 600.000 μονάδες, με την Κίνα να συγκεντρώνει το 59% των νέων εγκαταστάσεων παγκοσμίως.

Η άνοδος συνοδεύτηκε από σημαντικές γεωγραφικές αποκλίσεις: οι ΗΠΑ ξεπέρασαν την Ιαπωνία και κατέλαβαν τη δεύτερη θέση παγκοσμίως, ενώ οι μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές υποχώρησαν. Η Jane Heffner, πρόεδρος της IFR, τόνισε ότι ο αριθμός των ρομπότ σε λειτουργία υπερδιπλασιάστηκε μέσα σε επτά χρόνια, με την ισχυρότερη ανάπτυξη στην Ασία, ακολουθούμενη από την αμερικανική ήπειρο, και βραδύτερη πρόοδο στην Ευρώπη.

Η Κίνα διευρύνει το προβάδισμά της

Στην Κίνα εγκαταστάθηκαν 354.000 βιομηχανικά ρομπότ, αριθμός αυξημένος κατά 20% σε ετήσια βάση και σχεδόν κατά 60.000 μονάδες υψηλότερος από το προηγούμενο ετήσιο ρεκόρ. Οι Κινέζοι κατασκευαστές πούλησαν περισσότερα ρομπότ από τους ξένους προμηθευτές στην εγχώρια αγορά: οι εγκαταστάσεις τους αυξήθηκαν κατά 15%, στις 195.000 μονάδες. Το μερίδιό τους, ωστόσο, μειώθηκε στο 55% από 57% το 2024.

Οι ΗΠΑ κατέγραψαν αύξηση 12%, με σχεδόν 38.500 νέες εγκαταστάσεις, την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην ιστορία των συγκεκριμένων στατιστικών. Η Ιαπωνία υποχώρησε στην τρίτη θέση παγκοσμίως, με 36.219 μονάδες και πτώση 19%. Η IFR αναμένει μικρή αύξηση της ζήτησης στην ιαπωνική αγορά, θεωρώντας απίθανη μια σημαντική ανάκαμψη σε βραχυπρόθεσμο ή μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.

Την τέταρτη θέση διατήρησε η Νότια Κορέα, με 30.000 εγκαταστάσεις και μείωση 1%. Η αγορά κινείται γύρω στις 31.000 μονάδες ετησίως από το 2019. Νέες επενδύσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας θα αρχίσουν να έχουν επίδραση το 2027 και το 2028, με την ομοσπονδία να εκτιμά ότι η ζήτηση ενδέχεται να αυξηθεί το 2027.

Στην Ινδία, οι εγκαταστάσεις αυξήθηκαν κατά 15%, σε σχεδόν 10.500 μονάδες, ανεβάζοντας τη χώρα στην έκτη θέση, πίσω από τη Γερμανία. Ο μέσος ετήσιος σύνθετος ρυθμός αύξησης έφτασε το 27% την περίοδο 2020-2025, παρότι ο όγκος παραμένει σχετικά χαμηλός σε σύγκριση με τις πέντε μεγαλύτερες αγορές.

Η Βραζιλία κατέγραψε άνοδο 38%, με σχεδόν 4.300 νέα ρομπότ. Η αυτοκινητοβιομηχανία εγκατέστησε σχεδόν 2.100 μονάδες, αυξημένες κατά 212%, εξέλιξη που η IFR αποδίδει πιθανότατα στις επενδύσεις κινεζικών αυτοκινητοβιομηχανιών στη χώρα. Στο Μεξικό, αντίθετα, οι εγκαταστάσεις μειώθηκαν κατά 7%, σε λιγότερες από 5.200 μονάδες, για τρίτη διαδοχική χρονιά υποχώρησης. Ο Καναδάς κατέγραψε αύξηση 5%, σε σχεδόν 4.000 μονάδες, με μέσο ετήσιο σύνθετο ρυθμό αύξησης 9% την περίοδο 2020-2025.

Υποχώρηση στις μεγάλες ευρωπαϊκές αγορές

Η Γερμανία παρέμεινε η μεγαλύτερη αγορά στην Ευρώπη και η πέμπτη παγκοσμίως, συγκεντρώνοντας το 41% των εγκαταστάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι πωλήσεις, όμως, μειώθηκαν κατά 8% το 2025, σε λιγότερες από 25.000 μονάδες. Την περίοδο 2020-2025, οι ετήσιες εγκαταστάσεις αυξήθηκαν με μέσο σύνθετο ρυθμό 2%. Η αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθεί να αποτελεί τον μεγαλύτερο χρήστη βιομηχανικών ρομπότ στη χώρα, με το μερίδιό της να υποχωρεί.

Η Ιταλία, δεύτερη μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά, κατέγραψε πτώση 11%, σε περίπου 7.800 εγκαταστάσεις. Η Γαλλία επέστρεψε στην τρίτη θέση με σχεδόν 4.500 μονάδες, μειωμένες κατά 8%, μπροστά από την Ισπανία, όπου εγκαταστάθηκαν περίπου 4.300 ρομπότ, με υποχώρηση 15%.

Οι παράγοντες που στηρίζουν τη ζήτηση

Η IFR συνδέει τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη με την ανάγκη για ανθεκτικότερες εφοδιαστικές αλυσίδες και τις αλλαγές στην εμπορική και βιομηχανική πολιτική μεγάλων οικονομιών, οι οποίες αυξάνουν τη μετεγκατάσταση παραγωγικών δραστηριοτήτων. Η δημιουργία παραγωγικής δυναμικότητας σε οικονομίες με υψηλούς μισθούς ή ελλείψεις εργατικού δυναμικού εκτιμάται ότι θα ενισχύσει τη ζήτηση τεχνολογιών αυτοματισμού, ενώ η δημογραφική αλλαγή παραμένει διαρθρωτικός παράγοντας στήριξης.

Οι εξελίξεις στην τεχνητή νοημοσύνη, τη μηχανική όραση και τους αισθητήρες διευρύνουν τις δυνατότητες των ρομπότ. Η απλούστευση του προγραμματισμού και της ενσωμάτωσής τους σε συστήματα μειώνει το κόστος εγκατάστασης, καθιστώντας τον αυτοματισμό προσβάσιμο σε νέες εφαρμογές και ομάδες πελατών.

Για το 2026, η έκθεση προβλέπει αύξηση 9% στις ετήσιες εγκαταστάσεις βιομηχανικών ρομπότ, στις 655.000 μονάδες, και άνοδο στις 806.000 μονάδες το 2029.