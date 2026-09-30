Η χρήση AI στην εργασία φτάνει στο 64%, ενώ υποχωρεί η πρόσβαση στην κατάρτιση

Η χρήση τεχνητής νοημοσύνης στην εργασία αυξάνεται, ενώ η πρόσβαση των εργαζομένων στην κατάρτιση περιορίζεται, σύμφωνα με την έρευνα Global Workforce Hopes and Fears 2026 της PwC. Το 64% των ερωτηθέντων χρησιμοποίησε AI στην εργασία τους προηγούμενους 12 μήνες, ποσοστό αυξημένο κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες έναντι της προηγούμενης χρονιάς. Ωστόσο, μόλις το 51% δηλώνει ότι διαθέτει πρόσβαση στους πόρους μάθησης και ανάπτυξης που χρειάζεται, από 59% ένα χρόνο νωρίτερα.

Η έρευνα εντοπίζει διαφορετικές ταχύτητες προσαρμογής μέσα στις επιχειρήσεις. Η πολυπληθέστερη ομάδα εργαζομένων έχει λιγότερο σπάνιες δεξιότητες και βρίσκεται ακόμη στα πρώτα στάδια εκμάθησης της AI. Την ίδια ώρα, το 29% όσων συνδυάζουν σπάνιες δεξιότητες με ισχυρές δυνατότητες χρήσης της τεχνολογίας θεωρεί πολύ ή εξαιρετικά πιθανό να αλλάξει εργοδότη μέσα στον επόμενο χρόνο.

Το χάσμα στην πρόσβαση στη μάθηση

Η PwC χωρίζει τους εργαζομένους σε τέσσερις ομάδες, με βάση τη σπανιότητα των δεξιοτήτων τους και την εξοικείωσή τους με την AI. Οι «front-runners», με σπάνιες δεξιότητες και ισχυρές δυνατότητες χρήσης AI, αντιστοιχούν στο 14%. Οι «AI insurgents», που χρησιμοποιούν την τεχνολογία για να πετυχαίνουν περισσότερα, παρότι διαθέτουν λιγότερο σπάνιες δεξιότητες, αποτελούν το 18%. Ακολουθούν οι «indispensables», στο 11%, με δεξιότητες που οι εργοδότες εκτιμούν ιδιαίτερα, αλλά με περιορισμένη πρόοδο στην εκμάθηση της AI.

Η τέταρτη ομάδα, την οποία η έρευνα ονομάζει «engine room», συγκεντρώνει το 56% των εργαζομένων και αναλαμβάνει το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινής εργασίας στους οργανισμούς. Μόνο δύο στους πέντε εργαζομένους αυτής της κατηγορίας δηλώνουν ότι έχουν πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους μάθησης και ανάπτυξης. Έχουν επίσης μικρότερη πιθανότητα να ανταμειφθούν για τη χρήση AI, την απόκτηση νέων δεξιοτήτων ή την αμφισβήτηση υφιστάμενων τρόπων εργασίας.

Αντίθετα, οι «front-runners» εμφανίζουν συχνότερα ανταμοιβές για τέτοιες πρωτοβουλίες. Η πιθανότητα να ανταμειφθούν για την αμφισβήτηση καθιερωμένων πρακτικών αντιστοιχεί στο 1,5 του παγκόσμιου μέσου όρου και για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων στο 1,2. Η πιθανότητα αποχώρησης που δηλώνουν δημιουργεί, κατά την PwC, πρόκληση για τους εργοδότες που επιδιώκουν να διατηρήσουν αυτές τις δεξιότητες.

Ο Pete Brown, επικεφαλής για θέματα ανθρώπινου δυναμικού παγκοσμίως στην PwC (Global Workforce Leader), προειδοποιεί για τον κίνδυνο οι εργαζόμενοι να κινούνται με διαφορετικές ταχύτητες. Καλεί τις διοικήσεις να εξετάσουν πού επενδύουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, πώς προσφέρουν ευκαιρίες προσαρμογής και πώς διατηρούν τις ικανότητες που χρειάζονται περισσότερο.

Μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση στους καθημερινούς χρήστες AI

Η καθημερινή χρήση παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης αυξήθηκε από 14% σε 22%. Επιπλέον, το 59% των εργαζομένων αναμένει ότι θα χρησιμοποιεί περισσότερο εργαλεία AI στη δουλειά του κατά τους επόμενους 12 μήνες.

Οι καθημερινοί χρήστες εμφανίζονται πιο αισιόδοξοι για την επαγγελματική τους πορεία. Το 68% δηλώνει σιγουριά για την ασφάλεια της θέσης του, έναντι 57% μεταξύ όσων χρησιμοποιούν την τεχνολογία σπανιότερα. Έχουν επίσης μεγαλύτερη πιθανότητα να ζητήσουν προαγωγή, κατά 12 ποσοστιαίες μονάδες, να εμπιστεύονται την ανώτατη διοίκηση, κατά 15 μονάδες, και να αισθάνονται ότι μπορούν να μάθουν νέες δεξιότητες, κατά 21 μονάδες.

Η ευρύτερη εικόνα της μάθησης παρουσιάζει ένα ακόμη κενό: το 61% των εργαζομένων εκφράζει εμπιστοσύνη στην ικανότητά του να αναπτύξει δεξιότητες, όμως η πρόσβαση στους απαραίτητους πόρους παραμένει χαμηλότερη. Οι περισσότεροι χρειάστηκε να εφαρμόσουν νέες δεξιότητες στη δουλειά τους την προηγούμενη χρονιά, με το 40% να δηλώνει ότι αυτό συνέβη σε μεγάλο ή πολύ μεγάλο βαθμό.

Οικονομική πίεση και κόπωση

Η προσαρμογή στην τεχνολογία συνοδεύεται από οικονομικές και εργασιακές πιέσεις. Μόνο το ένα τρίτο των εργαζομένων αναφέρει ότι του περισσεύουν χρήματα στο τέλος του μήνα. Το 29% θεωρεί ότι έχει σημαντικά μικρότερη διαπραγματευτική ισχύ από ό,τι πριν από τρία χρόνια.

Ως κίνδυνο για την ασφάλεια της θέσης εργασίας, περισσότεροι αναφέρουν την οικονομική αστάθεια, σε ποσοστό 57%, από όσους αναφέρουν την ανάληψη περισσότερων εργασιών από την AI, στο 44%. Η γενιά Z εκφράζει μεγαλύτερη ανησυχία στους συγκεκριμένους δείκτες. Μεταξύ όσων βίωσαν αλλαγές στον χώρο εργασίας, το 58% θεωρεί ότι αυτές ήταν περισσότερες την τελευταία χρονιά από ό,τι παλαιότερα. Το 27% δηλώνει ότι η κόπωση ή η επαγγελματική εξουθένωση περιορίζει την παραγωγικότητά του.

Η έρευνα συγκέντρωσε απαντήσεις από 49.364 εργαζομένους σε 48 χώρες και περιοχές και 29 κλάδους, τον Μάιο και τον Ιούνιο του 2026. Τα στοιχεία σταθμίστηκαν με βάση την κατανομή φύλου και ηλικίας του εργαζόμενου πληθυσμού σε κάθε χώρα ή περιοχή.