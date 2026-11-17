Στην πρώτη θέση μεταξύ 15 χωρών της Μεσογείου βρίσκεται η Ελλάδα, με το 54% των μετρήσεων ταχύτητας κινητής, για τις οποίες ήταν γνωστή η γενιά του δικτύου, να πραγματοποιείται μέσω 5G, σύμφωνα με στοιχεία της nPerf για την περίοδο Νοεμβρίου 2025 – Οκτωβρίου 2026.

Ακολουθούν η Γαλλία με 53% και η Ισπανία με 52%, ενώ στην τέταρτη θέση βρίσκεται η Ιταλία με 49%. Την πρώτη εξάδα συμπληρώνουν η Κροατία με 46% και η Τουρκία με 38%. Χαμηλότερα στην κατάταξη βρίσκονται η Κύπρος με 20%, η Αίγυπτος με 11% και η Αλγερία με 6%, ενώ στην τελευταία θέση ισοβαθμούν η Συρία και η Λιβύη με 1%.

Ο δείκτης της nPerf αποτυπώνει το ποσοστό των δοκιμών ταχύτητας που πραγματοποιήθηκαν μέσω 5G, στο σύνολο εκείνων για τις οποίες ήταν γνωστή η γενιά του δικτύου. Δεν αντιστοιχεί, επομένως, ούτε στη γεωγραφική ή πληθυσμιακή κάλυψη 5G ούτε στο ποσοστό των συνδρομητών που χρησιμοποιούν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

Η κατάταξη βασίζεται σε μετρήσεις πραγματικών χρηστών της πλατφόρμας nPerf. Η εταιρεία δεν αναφέρει στην ανακοίνωσή της τον αριθμό των μετρήσεων ανά χώρα.