Το AmCham Greece παρουσιάζει το AI Task Force για την πρακτική αξιοποίηση της ΤΝ

Την αποστολή και τις προτεραιότητες του AI Task Force παρουσιάζει το Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο (AmCham Greece), με στόχο να βοηθήσει τις επιχειρήσεις να μετατρέψουν τις δυνατότητες της Τεχνητής Νοημοσύνης σε εφαρμόσιμες λύσεις και μετρήσιμο επιχειρηματικό όφελος. Η πρωτοβουλία δίνει ιδιαίτερη έμφαση στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και συνδέει την εμπειρία της ελληνικής αγοράς με την τεχνογνωσία από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η πρωτοβουλία εστιάζει σε ερωτήματα που απασχολούν τις διοικήσεις και τα στελέχη: ποια ανάγκη μπορεί να καλύψει η AI, από πού αξίζει να ξεκινήσει μια επιχείρηση, ποιες δεξιότητες χρειάζεται και πώς θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα, διατηρώντας την ασφάλεια των δεδομένων και την ανθρώπινη εποπτεία.

Chair του AI Task Force είναι η Ευδοξία Ψάλτη, Διευθύντρια Τεχνολογίας στη Dynatrace. Η ομάδα συγκεντρώνει στελέχη και επιστήμονες με εμπειρία από την επιχειρηματική αγορά, την τεχνολογία, την ακαδημαϊκή κοινότητα, την έρευνα και τον δημόσιο τομέα, με προοπτική περαιτέρω διεύρυνσης. Στην αρχική σύνθεση του AI Task Force συμμετέχουν:

Γιάννης Μαστρογεωργίου, Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης και μέλος του ΔΣ του ελληνικού AI Factory ΦΑΡΟΣ

Ειδικός Γραμματέας Μακροπρόθεσμου Σχεδιασμού στην Προεδρία της Κυβέρνησης και μέλος του ΔΣ του ελληνικού AI Factory ΦΑΡΟΣ Ιωάννης Εμίρης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Γενικός Διευθυντής του Ερευνητικού Κέντρου Αθηνά και Καθηγητής στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών Δημοσθένης Α . Κωστόπουλος , Senior Vice President, Global Business Development & Growth, Blend

Senior Vice President, Global Business Development & Growth, Blend Λίλιαν Μπαλατσού , Data & AI Manager, Accenture

, Data & AI Manager, Accenture Αντώνης Μυλωνάς , Co-founder & Partner, Bluefunctor.com

Co-founder & Partner, Bluefunctor.com Ευαγγελία (Εύα) Χαλιώτη, Senior Lecturer στα Οικονομικά και Διευθύντρια Υποστήριξης Διδασκαλίας, Πανεπιστήμιο Yale

Ο Πρόεδρος του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου, Ιωάννης Δ. Σαρακάκης, σημειώνει: «Για μια μικρότερη επιχείρηση, η συζήτηση χρειάζεται να γίνεται συγκεκριμένη: από πού ξεκινά; Ποια πραγματική ανάγκη μπορεί να αντιμετωπίσει; Ποιες δεξιότητες χρειάζεται και πώς θα αξιολογήσει το αποτέλεσμα; Εκεί θέλουμε να περιορίσουμε την απόσταση ανάμεσα σε όσα υπόσχεται η τεχνολογία και σε όσα μπορεί να αξιοποιήσει μια επιχείρηση στην πράξη. Ο στόχος μας είναι συγκεκριμένος: η γνώση να γίνει εφαρμογή και η εφαρμογή να δημιουργήσει μετρήσιμη αξία για τις επιχειρήσεις.»

Πρώτο βήμα η καταγραφή των αναγκών

Το AmCham Greece προχωρά στη διεξαγωγή έρευνας μεταξύ των μελών του για το επίπεδο υιοθέτησης της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις ανάγκες, τις προτεραιότητες και τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν. Τα ευρήματα θα συμβάλουν στην ιεράρχηση και τη διαμόρφωση των επόμενων δράσεων, ώστε η υποστήριξη να ανταποκρίνεται στις δυνατότητες και στις πραγματικές συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Τέσσερις άξονες για την επιχειρηματική εφαρμογή

Η αποστολή του AI Task Force αναπτύσσεται σε τέσσερις αλληλένδετους άξονες:

Πρακτική επιχειρηματική αξιοποίηση. Ανάδειξη εφαρμογών και παραδειγμάτων από διαφορετικούς κλάδους, με κριτήριο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας.

Ανάδειξη εφαρμογών και παραδειγμάτων από διαφορετικούς κλάδους, με κριτήριο τη βελτίωση της παραγωγικότητας, της ποιότητας και της ανταγωνιστικότητας. Υπεύθυνη υιοθέτηση. Διαφάνεια, λογοδοσία, προστασία δεδομένων και ανθρώπινη εποπτεία ως προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη και την ασφαλή ένταξη της AI στις επιχειρηματικές διαδικασίες.

Διαφάνεια, λογοδοσία, προστασία δεδομένων και ανθρώπινη εποπτεία ως προϋποθέσεις για την εμπιστοσύνη και την ασφαλή ένταξη της AI στις επιχειρηματικές διαδικασίες. Άνθρωποι και δεξιότητες. Προετοιμασία διοικήσεων και εργαζομένων για τις αλλαγές στις εργασίες, στους ρόλους και στη λήψη αποφάσεων, με έμφαση στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών της τεχνολογίας.

Προετοιμασία διοικήσεων και εργαζομένων για τις αλλαγές στις εργασίες, στους ρόλους και στη λήψη αποφάσεων, με έμφαση στην κατανόηση των δυνατοτήτων και των περιορισμών της τεχνολογίας. Διατλαντική γνώση και συνεργασία. Αξιοποίηση διεθνών και αμερικανικών πρακτικών, προσαρμοσμένων στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς και στο ευρωπαϊκό περιβάλλον.

Σύνδεση της επιχειρηματικής εμπειρίας με την έρευνα

Το δίκτυο του Επιμελητηρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες και το Γραφείο του στην Ουάσιγκτον προσφέρουν δυνατότητες για ανταλλαγή τεχνογνωσίας και ανάπτυξη επαφών με το αμερικανικό οικοσύστημα καινοτομίας και την ελληνική διασπορά. Παράλληλα, η δυνατότητα συνεργασίας με τις επιτροπές του AmCham Greece μπορεί να αναδείξει τις ιδιαίτερες ανάγκες και εφαρμογές της AI ανά κλάδο.

Σχετικά με την πρωτοβουλία

Το AI Task Force αποτελεί πρωτοβουλία του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για την κατανόηση και την υπεύθυνη αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης από τα μέλη του και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα. Επιδιώκει να συνδέσει τη γνώση και τη διεθνή εμπειρία με πρακτική υποστήριξη, ιδιαίτερα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.