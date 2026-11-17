Στην αγορά των κέντρων δεδομένων εισέρχεται το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), αποκτώντας το 23% της Data4 Greece. Σύμφωνα με πληροφορίες, η επένδυση ανέρχεται σε περίπου 40 εκατ. ευρώ και αποτελεί την πρώτη τοποθέτηση του Ταμείου σε ψηφιακές υποδομές.

Η επένδυση αφορά ειδικότερα το πρώτο κέντρο δεδομένων (DC01) του συγκροτήματος Athens Campus της γαλλικής Data4 στην Παιανία, δυναμικότητας 15 μεγαβάτ (MW). Η πρώτη φάση λειτουργεί από τον Ιούλιο του 2026 και η δεύτερη αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2027.

Το συγκεκριμένο κέντρο έχει εξασφαλίσει πελάτη για το σύνολο της δυναμικότητάς του, μέσω μακροχρόνιας σύμβασης με μεγάλη διεθνή εταιρεία τεχνολογίας. Η εταιρεία δεν κατονομάζεται στην επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα ωστόσο με πληροφορίες από την αγορά, πρόκειται για τη Microsoft.

Το επενδυτικό πρόγραμμα της Data4 στην Παιανία υπερβαίνει τα 300 εκατ. ευρώ και προβλέπει την ανάπτυξη δύο κέντρων δεδομένων, συνολικής ισχύος πληροφορικής έως 90 MW. Το συγκρότημα σχεδιάζεται για την παροχή υπολογιστικής ισχύος, υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους (cloud computing) και την υποστήριξη εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Data4, με πλειοψηφικό μέτοχο την Brookfield, λειτουργεί 40 κέντρα δεδομένων στην Ευρώπη. Για το συγκρότημα της Παιανίας εκτιμάται ότι θα δημιουργηθούν περίπου 500 μόνιμες θέσεις εργασίας έως το 2030. Στον σχεδιασμό περιλαμβάνονται συστήματα ψύξης με πολύ χαμηλή κατανάλωση νερού και σταδιακή αύξηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Στόχος είναι η περιβαλλοντική πιστοποίηση BREEAM Very Good.

Η συμφωνία υπογράφηκε χθες στην έδρα του HIIF, επενδυτικού βραχίονα του Εθνικού Αναπτυξιακού Ταμείου, παρουσία του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκου Πιερρακάκη. «Αξιοποιούμε δημόσια κεφάλαια για να κινητοποιήσουμε επενδύσεις, να δημιουργήσουμε νέες ευκαιρίες και να ενισχύσουμε την τεχνολογική ισχύ της χώρας», δήλωσε ο υπουργός.

Ο πρέσβης της Γαλλίας στην Ελλάδα, Νικόλας Κασσιανίδης, στάθηκε στην αμφίδρομη επενδυτική σχέση των δύο χωρών, επισημαίνοντας ότι «μια γαλλική εταιρεία επενδύει στην Ελλάδα, ενώ παράλληλα το ελληνικό Δημόσιο επενδύει σε γαλλικά περιουσιακά στοιχεία». Χαρακτήρισε τη συμφωνία παράδειγμα οικονομικής συνεργασίας με αμοιβαίο όφελος για τις δύο πλευρές.

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Data4, Ολιβιέ Μισελί (Olivier Micheli), δήλωσε ότι «η Ελλάδα αποτελεί στρατηγική αγορά για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη της Data4 στη Νοτιοανατολική Ευρώπη», προσθέτοντας ότι η συνεργασία με το HIIF προσφέρει στον όμιλο έναν αξιόπιστο ελληνικό θεσμικό εταίρο.