Η δωρεάν αναβάθμιση ταχυτήτων στις συνδέσεις Telekom Fiber προσφέρει περισσότερες δυνατότητες για την καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων, από την τηλεργασία και τη μεταφορά μεγάλων αρχείων μέχρι τη χρήση εφαρμογών cloud.

Μια τηλεδιάσκεψη με πελάτη, η μεταφορά ενός μεγάλου αρχείου και η εργασία μιας ομάδας σε εφαρμογές cloud μπορούν να εξελίσσονται ταυτόχρονα μέσα σε μια επιχείρηση. Όσο περισσότερες δραστηριότητες περνούν στο ψηφιακό περιβάλλον, τόσο αυξάνονται οι απαιτήσεις από τη σύνδεση στο internet. Η ταχύτητα και η αξιοπιστία της επηρεάζουν τον τρόπο με τον οποίο συνεργάζονται οι εργαζόμενοι, μοιράζονται πληροφορίες και εξυπηρετούν τους πελάτες τους.

Σε αυτές τις ανάγκες απαντά η Telekom με τη δωρεάν αναβάθμιση των συνδέσεων Telekom Fiber σε υψηλότερες ταχύτητες, χωρίς αλλαγή στο μηνιαίο πάγιο. Η δυνατότητα αφορά οικιακούς και εταιρικούς πελάτες Fiber to the Home (FTTH), δίνοντας στις επιχειρήσεις πρόσβαση σε μεγαλύτερες ταχύτητες μέσω οπτικής ίνας μέχρι τον χώρο τους, με την ίδια μηνιαία χρέωση.

Η αναβάθμιση στην πράξη

Συγκεκριμένα, οι συνδρομητές Telekom Fiber με προγράμματα 50 Mbps, 100 Mbps, 300 Mbps και 500 Mbps μπορούν να αναβαθμίσουν δωρεάν τη σύνδεσή τους σε 100 Mbps, 300 Mbps, 500 Mbps και 1 Gbps, αντίστοιχα.

Η ενεργοποίηση της προσφοράς γίνεται μέσα από το Telekom App, έως τις 30 Νοεμβρίου 2026. Με την ενεργοποίηση, ο πελάτης αποκτά άμεσα την αναβαθμισμένη ταχύτητα, την οποία διατηρεί μέχρι να αλλάξει πρόγραμμα.

Για μια επιχείρηση που χρησιμοποιεί καθημερινά ψηφιακά εργαλεία, η πρόσβαση σε υψηλότερες ταχύτητες διευκολύνει την παράλληλη εκτέλεση εργασιών. Οι εργαζόμενοι μπορούν να συμμετέχουν σε online συναντήσεις, να χρησιμοποιούν ψηφιακές υπηρεσίες και να μεταφέρουν αρχεία, ενώ πολλές συσκευές παραμένουν συνδεδεμένες στο ίδιο δίκτυο.

Περισσότερες δυνατότητες για την καθημερινή εργασία

Η αξία της οπτικής ίνας γίνεται ιδιαίτερα αισθητή στις εργασίες που απαιτούν τη διακίνηση μεγάλου όγκου δεδομένων. Ένα δημιουργικό γραφείο, για παράδειγμα, χρειάζεται να ανταλλάσσει υλικό υψηλής ανάλυσης με πελάτες και συνεργάτες. Ένα τεχνικό γραφείο μπορεί να διακινεί μεγάλα αρχεία σχεδίων, ενώ μια ομάδα παραγωγής βίντεο μπορεί να ανταλλάσσει μεγάλα αρχεία για μοντάζ και τελική επεξεργασία.

Οι υψηλότερες ταχύτητες διευκολύνουν τη μεταφορά αυτού του υλικού, περιορίζοντας τον χρόνο αναμονής και υποστηρίζοντας τη συνεργασία. Παράλληλα, για τις επιχειρήσεις που αξιοποιούν εφαρμογές cloud, η σταθερή και αξιόπιστη σύνδεση στηρίζει την καθημερινή πρόσβαση των ομάδων σε κοινά αρχεία και ψηφιακές υπηρεσίες.

Αντίστοιχα, στην τηλεργασία και την ψηφιακή εκπαίδευση, η συνδεσιμότητα υψηλών ταχυτήτων υποστηρίζει τη συμμετοχή σε τηλεδιασκέψεις, την παρακολούθηση σεμιναρίων μέσω streaming και την ανταλλαγή εκπαιδευτικού υλικού. Η δυνατότητα ταυτόχρονης χρήσης αυτών των εφαρμογών αποκτά μεγαλύτερη σημασία όσο αυξάνονται οι συνδεδεμένοι χρήστες και οι συσκευές μιας επιχείρησης.

Το Telekom Fiber προσφέρει την ταχύτητα και την αξιοπιστία που απαιτούν αυτές οι δραστηριότητες. Η δωρεάν αναβάθμιση δίνει στους εταιρικούς πελάτες τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν ακόμη περισσότερο τη σύνδεσή τους, ενισχύοντας την παραγωγικότητα και διευκολύνοντας την καθημερινή λειτουργία τους.

Ένα δίκτυο που επεκτείνεται μαζί με τις ψηφιακές ανάγκες

Πίσω από αυτές τις δυνατότητες βρίσκεται το Telekom Fiber, το μεγαλύτερο δίκτυο οπτικών ινών στην Ελλάδα. Έως το τέλος του 2026 αναμένεται να καλύπτει περισσότερα από 3,1 εκατ. νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Ο στόχος για το 2030 προβλέπει κάλυψη περισσότερων από 4,6 εκατ. νοικοκυριών και επιχειρήσεων, περίπου των τριών τετάρτων της χώρας.

Η επέκταση στηρίζεται στις επενδύσεις του Ομίλου ΟΤΕ, ο οποίος επενδύει περίπου 600 εκατ. ευρώ ετησίως, κυρίως σε δίκτυα νέας γενιάς σταθερής και κινητής. Πραγματοποιώντας πάνω από το 60% των συνολικών επενδύσεων του τηλεπικοινωνιακού κλάδου στην Ελλάδα, ο Όμιλος συμβάλλει στην ανάπτυξη των ψηφιακών υποδομών και στη διεύρυνση της πρόσβασης σε γρήγορη και αξιόπιστη συνδεσιμότητα.

Με ορίζοντα το 2030, η Telekom επιδιώκει να εξελιχθεί στον κορυφαίο ψηφιακό τηλεπικοινωνιακό πάροχο στην Ευρώπη και να συμβάλει ώστε η Ελλάδα να βρεθεί στις κορυφαίες θέσεις ψηφιακοποίησης στην Ευρώπη. Συνεχίζει, έτσι, να αναπτύσσει το δίκτυό της, προσφέροντας περισσότερες δυνατότητες στους συνδρομητές που του δίνουν ζωή καθημερινά. Για τις επιχειρήσεις, αυτές οι δυνατότητες αξιοποιούνται στην επικοινωνία με τους πελάτες, στη συνεργασία των ομάδων και στην εξέλιξη των υπηρεσιών τους.

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